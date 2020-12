Les attaques de Donald Trump contre des responsables républicains en Géorgie et l’insistance sur le fait que sa défaite face à Joe Biden doit être annulée sont dégoûtantes, a déclaré dimanche le lieutenant-gouverneur républicain de l’État du sud.

En relation: Selon un sondage, seuls 27 républicains sur 249 au Congrès sont prêts à dire que Trump a perdu

« Ce n’est pas américain », a déclaré Geoff Duncan sur l’état de l’Union de CNN. «Ce n’est pas la démocratie. Mais c’est la réalité en ce moment.

Le président a organisé un rassemblement à Valdosta, en Géorgie, samedi soir. Il a commencé son discours, qui a duré plus de 90 minutes, en prétendant à tort avoir remporté l’État, qu’il a en fait perdu d’environ 12000 voix dans un résultat certifié par le secrétaire d’État républicain Brad Raffensperger il y a plus de deux semaines.

«Ils ont triché et truqué notre élection présidentielle, mais nous allons toujours la gagner», a faussement insisté Trump. «Et ils vont essayer de truquer ça [Senate] élection aussi. »

Deux républicains de Géorgie devront faire face à un second tour le 5 janvier qui décidera du contrôle du Sénat. Dimanche soir, Kelly Loeffler débattra du révérend Raphael Warnock, son challenger démocrate. Au milieu de la controverse sur les transactions boursières effectuées par les deux républicains pendant la pandémie de Covid-19, David Perdue a refusé de débattre de son challenger, Jon Ossoff.

À Valdosta, le président a invité Perdue et Loeffler à monter sur scène. Ni l’un ni l’autre n’a réitéré ses affirmations sans fondement sur la fraude électorale, Perdue se rapprochant le plus en disant: «Nous allons nous battre et gagner ces sièges et nous assurer que vous obtenez un accord juste et carré en Géorgie.»

Pendant que Perdue parlait, la foule a scandé: «Combattez pour Trump!»

Certains suggèrent que l’assaut de Trump à l’élection présidentielle pourrait faire baisser la participation républicaine.

«Je pense que le rassemblement d’hier soir était en quelque sorte un message en deux parties», a déclaré Duncan à CNN. «La première partie était très encourageante à écouter le président défendre les stratégies conservatrices des sénateurs Loeffler et Perdue, et l’importance de les réélire.

«Le deuxième message m’inquiétait. Je crains que… attiser les flammes autour de la désinformation nous mette dans une position négative par rapport au second tour du 5 janvier. Les montagnes de désinformation n’aident pas le processus. Ils ne font que le blesser.

L’histoire continue

Jake Tapper de CNN a demandé à Duncan: « À un certain moment, est-ce que cela vous dégoûte? »

« Oh, absolument ça me dégoûte, » dit Duncan.

À Valdosta, Trump a lu une liste préparée de preuves absurdes qui, selon lui, soulignaient sa victoire. Cela incluait l’argumentation selon laquelle en remportant l’Ohio et la Floride, il avait en fait remporté toute l’élection, et aussi que gagner une primaire républicaine incontestée était la preuve qu’il avait battu Biden en novembre.

Trump a perdu le collège électoral 306-232 et traîne dans le vote populaire de plus de 7 millions. Sa campagne a lancé des contestations judiciaires dans divers États. La majorité a été rejetée ou abandonnée. La campagne a déposé vendredi un nouveau procès en Géorgie.

Trump a lancé sa fureur contre le gouverneur républicain Brian Kemp, un allié unique qu’il a appelé samedi de la Maison Blanche pour exiger l’annulation du résultat de la Géorgie.

« Votre gouverneur pourrait l’arrêter très facilement s’il savait ce qu’il faisait », a déclaré Trump à ses partisans, ajoutant: « Pour une raison quelconque, votre secrétaire d’État et votre gouverneur ont peur de Stacey Abrams. »

Abrams, un fervent défenseur du droit de vote que Kemp a battu pour le poste de gouverneur en 2018, a contribué à stimuler le taux de participation et à garantir l’État à Biden, le premier démocrate à le remporter depuis 1992.

Dimanche, il a été demandé à Duncan si Kemp ferait ce que Trump demandait et convoquerait une session extraordinaire de l’assemblée générale de l’État pour nommer ses propres électeurs pour Trump, une demande d’un critique. appelé «Incroyablement antidémocratique».

« Je crois absolument que c’est le cas que le gouverneur ne va pas nous convoquer à une session extraordinaire », a déclaré Duncan.

Dans une intervention en colère plus tôt cette semaine, le responsable des élections en Géorgie, Gabriel Sterling, a déclaré à propos des attaques de Trump contre Kemp, Raffensperger et d’autres républicains: «Quelqu’un va se blesser, quelqu’un va se faire tirer dessus. Quelqu’un va se faire tuer. Et ce n’est pas juste. Tout est allé trop loin.

Duncan a déclaré: «nous sommes tous tous… une sécurité accrue autour de nous et de nos familles [but] nous allons continuer à faire notre travail. Le gouverneur Kemp, Brad Raffensperger et moi-même, tous les trois ont voté et fait campagne pour le président, mais malheureusement, il n’a pas remporté l’État de Géorgie.

Duncan a évité une question sur la sagesse de la tenue d’un rassemblement où de nombreux participants ne portaient pas de masques, alors que les cas de coronavirus augmentent. Mais il a qualifié la demande de Biden que les Américains portent des masques pendant 100 jours «absolument un grand pas dans la bonne direction».

Samedi, le Washington Post a constaté que seuls 27 des 249 républicains du Congrès étaient prêts à reconnaître la victoire de Biden. Duncan l’a fait.

En relation: Je vous demande pardon? Trump envisage-t-il vraiment de s’absoudre lui-même et sa famille?

«Le 20 janvier, Joe Biden sera assermenté en tant que 46e président et la constitution est toujours en place», a déclaré Duncan. «C’est toujours l’Amérique… en tant que lieutenant-gouverneur et en tant que Géorgien, je suis fier que nous puissions regarder après trois recomptages et être en mesure de voir que cette élection était juste.»

Raffensperger a déclaré à ABC’s This Week: « Nous ne voyons rien qui renverserait la volonté des gens ici en Géorgie. »

C’était «triste, mais vrai», a-t-il ajouté, que Trump ait perdu.

«J’aurais aimé qu’il ait gagné. Je suis un républicain conservateur et je suis déçu mais ce sont les résultats.

À Valdosta, Trump a semblé à certains moments reconnaître que la fin était proche. En référence à la politique sur l’Iran et la Chine, il a décrit «ce que nous aurions fait au cours des quatre prochaines années». Il a également déclaré que s’il pensait avoir perdu l’élection, il serait «un perdant très aimable».

«J’irais en Floride», dit-il. «Je prendrais les choses doucement.»