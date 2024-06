Les attaques de Trump contre la justice pourraient être utiles à Poutine et aux autocrates

Après son historique verdict de culpabilité dans son affaire d’argent secret, Donald Trump attaqué le système de justice pénale américainfaisant état d’allégations infondées d’un procès « truqué » qui font écho aux remarques du Kremlin.

« S’ils peuvent me faire ça, ils peuvent faire ça à n’importe qui », a déclaré Trump vendredi, s’exprimant depuis sa tour éponyme à New York vendredi. À des milliers de kilomètres de là, le président russe Vladimir Poutine « se frottait probablement les mains de joie », a déclaré Fiona Hill, ancienne conseillère principale à la sécurité nationale de la Maison Blanche auprès de trois présidents américains, dont Trump.

Hill et d’autres analystes affirment que les attaques de Trump pourraient être utiles à Poutine et à d’autres autocrates alors qu’ils cherchent à renforcer leur position auprès de leurs propres citoyens, à influencer potentiellement la prochaine élection présidentielle américaine dans laquelle Trump est le candidat républicain présumé et à saper la position mondiale des États-Unis. influence.

Certains pays autocratiques ont réagi rapidement pour soutenir Trump.

Moscou est d’accord avec l’évaluation de Trump du verdict de jeudi, le qualifiant d' »élimination de rivaux politiques par tous les moyens légaux ou illégaux possibles », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. En septembre, Poutine a déclaré que les poursuites contre Trump étaient une vengeance politique qui « montre la pourriture du système politique américain ».

Après le verdict, le Premier ministre populiste et pro-russe hongrois, Viktor Orban, a qualifié Trump d’« homme d’honneur » et l’a exhorté à « continuer à se battre ».

Le journal d’État chinois Global Times a suggéré que la condamnation de Trump ajoute au « caractère ridicule » de l’élection présidentielle américaine de cette année, ajoutant qu’elle aggraverait l’extrémisme politique et se terminerait par « davantage de chaos et de troubles sociaux ».

Poutine est particulièrement susceptible de considérer les dernières troubles comme une opportunité, estiment les analystes. Il cherche depuis longtemps à élargir les divisions au sein des sociétés occidentales pour tenter de faire avancer une vision russe du monde. Depuis l’invasion de l’Ukraine, et à la veille d’élections cruciales en Occident cette année, la Russie a été accusée de mener des actions multiples attaques de sabotage et de cibler les dissidents à l’étranger pour attiser les angoisses et semer la zizanie.

Moscou a été accusé d’ingérence dans les élections américaines de 2016, remportées par Trump en créant un usine de trolls, pirater la campagne d’Hillary Clintonse propageant fausses nouvelles et essayer d’influencer Des responsables liés à Trump.

« Quel mal peut-il faire quand des gens au sein du système américain lui-même le dénigrent et le démolissent ? » Hill a dit à propos de Poutine.

Le chaos politique peut profiter aux dirigeants autocratiques en détournant l’attention de Washington de questions clés, notamment la guerre en Ukraine. L’objectif de la Russie est de faire passer les voix des « marges du débat politique vers le courant dominant », a déclaré David Salvo, directeur général de l’Alliance pour la sécurisation de la démocratie au German Marshall Fund à Washington, DC.

Le Kremlin y parvient en partie en faisant valoir les points de vue russes sous couvert d’informations et de publications sur les réseaux sociaux qui semblent provenir de l’Occident.

Salvo a noté que les désaccords au Congrès qui ont retardé programme d’aide en Ukraine a fait suite à une campagne russe sur les réseaux sociaux destinée aux Américains. Cela a conduit à La Russie prend le dessus sur le champ de bataille.

Les attaques contre le système judiciaire américain depuis Trump et ses alliés sont « un fourrage parfait » pour une autre « opération majeure de propagande et d’influence », a déclaré Hill à l’Associated Press, suggérant que la Russie pourrait cibler les électeurs indécis dans les États du champ de bataille avant les élections de novembre.

Pendant des générations, les administrations présidentielles américaines ont décrit l’Amérique comme un bastion de la démocratie, de la liberté d’expression et des droits de l’homme et ont encouragé d’autres États à adopter ces idéaux. Mais Trump a laissé entendre que le système judiciaire était utilisé pour le persécuter – ce qui se produit dans certains pays autocratiques.

Les dirigeants, dont Poutine, « doivent aimer » que Trump critique « les institutions clés de la démocratie » de la manière dont les États autocratiques le font depuis des années, car cela les légitime aux yeux de leur propre peuple, a déclaré Graeme Robertson, professeur de sciences politiques à l’Université de Washington. Caroline du Nord à Chapel Hill.

Trump se considère comme un « homme fort » et s’inspire de Poutine, a déclaré Hill. Ses attaques encouragent toutes les nations – de celles qui ont un léger reproche à celles qui sont ouvertement hostiles – à « avoir leur moment pour abattre le colosse », a déclaré Hill.

Le message adressé aux citoyens chinois et russes qui regardent le drame qui se déroule aux États-Unis est qu’ils sont mieux lotis chez eux. Le message adressé aux pays que la Russie et la Chine courtisent alors qu’ils tentent d’étendre leur influence en Afrique, en Asie et en Amérique latine est que Moscou et Pékin peuvent proposer des partenariats plus fiables.

La menace du « nouvel axe des autoritaires », comprenant la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord, est « intimidante », dans la mesure où ces États travaillent plus étroitement ensemble avec des intérêts qui se chevauchent, a déclaré Matthew Kroenig, ancien responsable de la défense et vice-président du Conseil atlantique. Centre Scowcroft pour la stratégie et la sécurité.

Moscou en particulier, a déclaré Kroenig, tentera probablement d’utiliser les troubles politiques aux États-Unis pour diviser l’alliance de sécurité de l’OTAN. Cela pourrait tenter de retourner l’opinion publique des pays de l’OTAN contre les États-Unis en les encourageant à se demander s’ils ont des « valeurs partagées » avec les Américains, a-t-il déclaré. En cas de succès, cela pourrait conduire à une refonte fondamentale de l’architecture de sécurité mondiale – un objectif de la Russie et de la Chine – depuis la fin de la guerre froide.

Certains gouvernements occidentaux, quant à eux, sont pris dans une danse délicate entre la volonté de ne pas ostraciser Trump en tant que prochain président potentiel des États-Unis et la nécessité de respecter le système judiciaire américain. D’autres, comme la Hongrie, membre de l’UE, le courtisent ouvertement.

« Pour Poutine, cela doit être parfait car cela crée un désordre dont il peut essayer de tirer profit », a déclaré Hill.

___

L’écrivain d’Associated Press Ken Moritsugu à Hong Kong a contribué à ce rapport.