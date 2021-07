Les attaques de tigres les plus sauvages au monde alors que des bêtes déchaînées arrachent les visages et les membres et dévorent DES VILLAGES ENTIERS

Les TIGRES font partie des prédateurs les plus vicieux au monde – et souvent les humains ont la malchance de se retrouver au bout de leurs griffes.

Les estimations indiquent qu’entre 50 et 250 personnes sont tuées par des tigres chaque année – et on sait qu’ils arrachent des visages et des membres lors d’attaques vraiment sauvages alors que l’homme se heurte à la nature.

8 Un tigre attaque un gardien de zoo russe à Kaliningrad en novembre 2017

8 Au moins 22 personnes ont été tuées et mangées lors d’une série d’attaques de tigres dans le district de Lakhimpur Kheri, dans le nord de l’Inde en 2018 Crédit : ACTUALITÉS

VILLAGE ENTIER DEVRAIT

Au moins 22 villageois ont été tués et mangés lors d’une série d’attaques de tigres sur une période de 12 mois en 2018.

Les habitants du district de Lakhimpur Kheri, dans l’Uttar Pradesh, dans le nord de l’Inde, ont été la cible d’une dizaine de tigres dans les champs de canne à sucre de la région.

Des images affligeantes à l’époque montraient des corps mutilés et à moitié mangés gisant dans les sous-bois.

Une photo semblait montrer un cadavre sans tête tandis qu’une autre révélait que la jambe d’un homme avait été rongée jusqu’à l’os.

Une réserve de tigres a été créée en juin 2014 près de la ville de Pilibhit, mais les villageois locaux ont affirmé que leur vie avait été radicalement modifiée depuis.

À certains endroits, la zone tampon entre la réserve et les fermes voisines n’est que de 9 mètres et la plupart des villageois sont trop pauvres pour payer la mise en place d’une clôture de protection.

VISAGE DÉCHIRÉ

8 Hashmot Ali a été horriblement défiguré après qu’un tigre lui a déchiré le visage Crédit : Exclusivepix Media

Un homme a eu le visage déchiré lorsqu’un tigre l’a attaqué alors qu’il dormait sur un bateau amarré dans un canal forestier au Bangladesh en août 2016.

Hashmot Ali a été horriblement défiguré après que la bête ait traîné ses griffes sur son visage, le déchirant d’un seul coup.

Alors que l’homme hurlait de douleur, le tigre a tenté de le tirer du bateau, réveillant ses collègues.

Les hommes ont réussi à effrayer le tigre en faisant beaucoup de bruit avec leurs pagaies.

Il leur a fallu six heures pour ramer jusqu’au continent où Hashmot a été transporté à l’hôpital.

Les médecins ont cependant déclaré qu’il était trop tard pour donner un traitement approprié au jeune homme de 20 ans et ont simplement recouvert ses plaies de pansements.

8 Un tigre de Sibérie exhibe ses redoutables dents (photo d’archives) Crédit : Getty – Contributeur

LE BRAS DU GARÇON ARRÊTÉ

Un garçon de 11 ans s’est fait arracher le bras droit par un tigre après que son père l’a laissé entrer dans une zone restreinte d’un zoo brésilien.

Le père de Vrajamany Fernandes da Rocha a été arrêté après avoir ignoré les panneaux d’avertissement et les avertissements des autres visiteurs du zoo de Cascavel à Parana en juillet 2014.

Les rapports ont indiqué que le garçon avait caressé la bête à travers les barreaux et lui avait donné de la viande avant qu’elle n’attaque.

Le tigre, appelé Hu, a alors bondi et mutilé le bras du garçon, le déchiquetant jusqu’aux os alors que les gardiens de zoo et d’autres visiteurs couraient à son secours.

Le jeune a crié « Je vais mourir, je ne sens pas mon bras » alors qu’il était aidé par les ambulanciers.

Le garçon a été transporté d’urgence à l’hôpital où les chirurgiens ont amputé une partie de son bras.

Vrajamany a maintenant développé une passion pour la natation et espère représenter le Brésil en tant qu’athlète paralympique à l’avenir.

8 L’homme aurait grimpé dans l’enceinte du zoo de Ningbo Younger pendant que les tigres étaient nourris Crédit : YouTube

ATTAQUE DES TROIS TIGRE

Un touriste a été mutilé à mort par trois tigres alors que sa femme et son enfant regardaient avec horreur un zoo chinois en janvier 2017.

Le visiteur du zoo de Ningbo Younger aurait grimpé dans l’enclos pendant que les animaux étaient nourris.

Des images affligeantes montraient les tigres sautant sur l’homme, le laissant se tordre sur le sol de douleur alors qu’ils le passaient entre leurs énormes pattes.

Les gardiens du zoo ont utilisé des pétards et des canons à eau pour effrayer les animaux, mais sans succès.

Les animaux lui ont ensuite mordu la tête et le cou et ont arraché ses vêtements, le laissant face contre terre dans son pantalon, selon des informations à l’époque.

Un tigre a ensuite été vu en train de traîner le corps imbibé de sang de l’homme par le pied.

Un témoin a dit au Poste du matin du sud de la Chine : « J’ai vu le tigre mutiler la personne, dont le visage était couvert de sang. Chaque fois qu’il s’asseyait, le tigre le poussait à nouveau vers le bas.

8 Un homme a combattu un tigre pendant une demi-heure, le tuant finalement, mais a été grièvement blessé

BATAILLE SANGLANTE

Un homme a perdu un bras et une jambe alors qu’il menait une bataille sanglante contre un tigre pendant une demi-heure avant de réussir à le tuer.

La bête aurait une ferme avicole dans le village de Barapur près de Corbett, en Inde, en novembre 2015 et aurait tué environ 30 poulets et autres animaux avant d’être repéré.

Un agriculteur était en train de nourrir les animaux lorsque le tigre l’a chargé.

L’homme, uniquement connu sous son nom de famille Singh, a réussi à saisir sa lance et a tenté de repousser l’animal féroce.

Au cours de la bataille de 30 minutes, l’homme a été grièvement blessé et a perdu l’un de ses bras et de ses jambes, mais malgré ses blessures graves, il a continué, tuant finalement le tigre.

8 Un autre tigre de Sibérie, Sayan, dans l’enclos des animaux, zoo de Zurich, après la mort du gardien du zoo Crédit : EPA

SAISIE PAR LE COU

Une gardienne de zoo a été saisie par le cou et tuée devant des visiteurs terrifiés en juillet 2020.

Le personnel du zoo de Zurich s’est précipité pour aider la femme de 55 ans mais n’a pas pu la sauver.

Des touristes horrifiés ont sonné l’alarme après que la tigresse Irina a attaqué le gardien du zoo à l’intérieur de l’enclos des grands félins.

Téléviseur en Suisse a cité un témoin oculaire horrifié qui a déclaré qu’il avait fallu environ huit à neuf minutes pour que l’aide du personnel du zoo arrive.

« Le tigre avait attrapé la femme par le cou », a-t-il déclaré.

Le zoo a déclaré dans un communiqué que la mort de la femme était « extrêmement tragique et que le zoo de Zurich est profondément affecté.

« Néanmoins, le zoo note que le tigre est un animal sauvage.

« Une personne dans leur établissement est un intrus sur leur territoire. Dans sa réaction, elle n’a fait que suivre ses instincts naturels. »

Le zoo a confirmé que l’animal ne serait pas euthanasié.

8 Le gardien de zoo David Solomon est décédé lorsque Jasper, sur la photo, s’est cassé le cou lors de l’attaque Crédit: Seaview Predator Park

COU FERMÉ

Un gardien de zoo s’est fait casser le cou par un tigre de Sibérie après avoir escaladé une clôture électrique de 12 pieds dans un parc de prédateurs en Afrique du Sud.

David Solomon, 52 ans, est décédé après avoir été mordu à plusieurs reprises et s’être fait casser le cou par un tigre voyou au Seaview Predator Park à Port Elizabeth en juin 2021.

Jasper, un tigre de Sibérie mâle agressif, a escaladé la clôture électrique alors que le courant était coupé pour atteindre Salomon, qui était de l’autre côté.

Remarquant le prédateur géant de 675 livres qui le suivait, Solomon a désespérément essayé d’escalader une autre clôture, mais a été entraîné vers le bas.

Après avoir mutilé son ancien soignant, Jasper a ensuite sauté une autre clôture pour atteindre un mâle rival appelé Judah et l’a tué dans un combat sanglant de gros chats.

Un ancien employé a déclaré que Solomon avait travaillé avec des tigres pendant 15 ans et connaissait Jasper depuis qu’il était petit.

« En mars dernier, David faisait partie d’une équipe qui a déplacé Jasper et son frère Jade dans leur nouvel enclos pour rencontrer le public pour la première fois après avoir été tranquillisés pour le déménagement », a-t-elle déclaré.

« Jasper était un très gros tigre et il fallait faire attention avec lui et j’ai entendu dire qu’il avait déjà attaqué un humain mais David avait pris soin de lui depuis qu’il était petit et l’aimait. »