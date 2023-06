Les attaques de missiles russes sur Odessa et la région de Donetsk font au moins 6 morts, selon l’Ukraine

Des missiles russes ont frappé des bâtiments civils dans le port ukrainien d’Odessa sur la mer Noire et dans la région orientale de Donetsk pendant la nuit, tuant au moins six personnes, ont annoncé mercredi l’armée ukrainienne et des responsables locaux.

La Russie a lancé quatre missiles de croisière sur la ville d’Odessa, a annoncé le commandement sud des forces armées ukrainiennes. L’armée a déclaré plus tôt que deux missiles avaient été détruits avant d’atteindre leurs cibles.

« A la suite des combats aériens et des ondes de choc, un centre d’affaires, un établissement d’enseignement, un complexe résidentiel, des établissements alimentaires et des commerces du centre-ville ont été endommagés », a indiqué le commandement sud sur l’application de messagerie Telegram.

Les trois personnes tuées travaillaient dans l’entrepôt d’une chaîne de magasins lorsqu’un missile est tombé, l’ayant incendié, a ajouté l’armée. Sept personnes y ont été blessées.

« Le tri des débris se poursuit », a déclaré l’armée. « Il peut y avoir des gens en dessous. »

Serhiy Bratchuk, un porte-parole de l’administration militaire d’Odessa, a publié une vidéo et des photographies montrant des bâtiments à plusieurs étages avec des parties de leurs murs manquantes et des fenêtres soufflées, ainsi que des pompiers luttant contre les flammes dans ce qui semblait être un entrepôt.

Un immeuble de bureaux à Odessa endommagé par une frappe de missile russe mercredi. Une frappe de missile a tué trois personnes dans cette ville, selon l’armée. (Serhii Smolientsev/Reuters)

Lors d’une frappe de missile distincte, les forces russes ont tué trois civils dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, a déclaré son gouverneur, Pavlo Kyrylenko, sur Facebook.

Il a dit que deux personnes avaient été tuées à Kramatorsk et une autre à Kostiantynivka.

« Les missiles (…) ont touché des maisons privées dans les villes et causé d’importants dégâts : à Kramatorsk, au moins cinq maisons privées ont été détruites et environ deux douzaines endommagées, à Kostiantynivka, deux ont été détruites et 55 endommagées », a-t-il déclaré.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir détruit trois missiles et neuf drones pendant la nuit.

Reuters n’a pas pu vérifier les informations de manière indépendante. Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de la part de la Russie. La Russie et l’Ukraine nient avoir ciblé des civils dans leurs opérations militaires.