Les attaques de missiles de la Russie contre des civils ukrainiens montrent comment Poutine envisage la guerre

Moins de 48 heures après que le pont de Kertch reliant la Crimée à la Russie proprement dite a été endommagé par une puissante explosion, Vladimir Poutine a riposté contre l’Ukraine. La Russie a tiré près d’une centaine de missiles sur diverses villes ukrainiennes ces derniers lundi et mardi. Les roquettes ont touché plusieurs bâtiments, dont des résidences et des écoles, tuant au moins 19 civils et en blessant plus de 100.

Alors que les attaques de missiles ont coupé l’électricité et l’eau des plus grandes villes d’Ukraine, la valeur des attaques était au mieux douteuse. Aucune cible militaire n’a été touchée. La population ukrainienne semble de plus en plus déterminée à résister à la Russie. Les experts ont souligné que la Russie conserve un nombre limité de missiles à guidage de précision, et il semblait que un gaspillage pour les utiliser sur ce genre de cibles. À l’avenir, les attaques pourraient également avoir créé une structure d’autorisation permettant à l’OTAN d’armer l’Ukraine avec de meilleures défenses aériennes. Oh, et il y a aussi toute cette histoire de “violation flagrante des lois de la guerre”. Même l’Inde et la Chine tentent de générer une certaine séparation d’avec la Russie.

Ainsi, les attaques de missiles de la Russie ont peut-être violé le droit international, aliéné des partenaires de longue date, renforcé la détermination de l’Ukraine et de ses alliés et dépensé des munitions rares sans modifier la situation sur le champ de bataille. Pourquoi la Russie l’a-t-elle fait ?

Essayer d’expliquer le comportement actuel de la politique étrangère russe est compliqué, car les histoires d’acteurs rationnels ne se sont pas avérées être un excellent guide pour analyser 2022. De nombreux experts et décideurs ont prédit que la Russie n’attaquerait pas l’Ukraine car cela s’avérerait si coûteux et risqué. mesure à prendre. En effet, la décision initiale de Poutine d’envahir l’Ukraine semble être un exemple de ce qu’il ne faut pas faire dans les relations internationales. Le fait qu’il l’ait fait, cependant, signifie que nous avons besoin d’explications alternatives pour le comportement russe.

Avec des comparaisons constantes – souvent erronées – avec la crise des missiles cubains, il est peut-être temps d’aborder cette question comme Graham Allison, un politologue de longue date et parfois conseiller du gouvernement américain maintenant à la Kennedy School of Government de Harvard, l’a fait lorsqu’il a écrit Essence de la décision. Ce livre de 1971 fournissait une Rashomonexplication de la crise à la manière d’un style bureaucratique, utilisant des approches bureaucratiques et organisationnelles ainsi que le modèle de l’acteur rationnel – l’idée que les pays peuvent être réduits à des acteurs stratégiques unitaires poursuivant l’intérêt national – pour expliquer le comportement américain et soviétique.

Considérez ce qui suit comme une tentative d’expliquer pourquoi la Russie a franchi cette étape à partir de trois niveaux d’analyse différents : l’international, le national et le psychologique.

Le niveau international

La perception de la puissance russe est en déclin depuis que Moscou n’a pas réussi à exécuter son plan d’invasion initial consistant à capturer Kyiv la première semaine.

Huit mois après le début de la guerre, l’Ukraine passe désormais à l’offensive. Leurs forces semblent mieux armées, mieux entraînées et mieux motivées, et la plupart des analystes militaires prévoient de nouveaux gains territoriaux ukrainiens avant le début de l’hiver. La mobilisation partielle de la Russie ressemble à un gâchis logistique. Seuls quatre pays ont voté avec la Russie lors du dernier vote de l’Assemblée générale des Nations Unies condamnant sa tentative d’annexion du territoire ukrainien.

Une source de pouvoir sous-estimée dans la politique mondiale est la réputation d’exercer efficacement le pouvoir. Cela signifie que la Russie est en grave difficulté.

Ce qui était censé être une décapitation ultra-rapide du gouvernement Zelenskyy s’est transformé en un conflit coûteux avec un adversaire qui se bat et dépasse les Russes sur le champ de bataille. Même avant les récentes frappes contre des civils, Poutine a été contraint de reconnaître que des partenaires clés comme la Chine et l’Inde avaient commencé à faire du bruit indiquant son mécontentement face à la guerre.

Alors que la Russie est distraite par son bourbier ukrainien, des pays comme l’Azerbaïdjan semblent profiter de l’occasion pour faire avancer leurs intérêts contre les alliés russes. Même les États les plus dépendants de la Russie commencent à montrer une certaine indépendance. Le Kazakhstan a catégoriquement rejeté la légalité des référendums annexant le territoire ukrainien, tandis que le Kirghizistan a annulé à la dernière minute les exercices militaires dirigés par la Russie devant se tenir sur son sol. L’attaque du pont de Kertch n’était que le dernier coup symbolique porté au pouvoir russe.

Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi la Russie a ressenti le besoin d’intensifier le recours à la violence de la manière la plus vicieuse possible. La Russie tient à rappeler à ses amis et à ses ennemis qu’elle peut toujours projeter une puissance destructrice. Et alors que bombarder des civils semble avoir une valeur militaire minimale, la Russie pourrait croire qu’il s’agit d’un signal efficace qui renforce ses menaces nucléaires. Après tout, la logique court, si la Russie démontre qu’elle ne se soucie pas des normes et des lois régissant l’utilisation de la force conventionnelle, cela envoie le message qu’elle est également insouciante des normes et des lois régissant l’utilisation des armes nucléaires.

Et plus la menace nucléaire de la Russie est crédible, plus elle peut s’appuyer sur cet outil comme une forme de marchandage coercitif.

Le niveau domestique

Contrairement à la croyance populaire, Poutine ne dirige pas un régime à un seul homme. Même les autocrates doivent apaiser leurs partisans parmi ce que les politologues appellent le « sélectorat » – les personnes ou le groupe qui, dans la pratique, choisissent le chef d’un État. Dans une démocratie, l’électorat est le sélectorat ; dans un régime plus autoritaire, le sélectorat est plus restreint et plus trouble. Quel que soit le type de régime, un dirigeant doit commander une coalition gagnante avec le sélectorat.

Qui sont les acteurs de la coalition de Poutine ? Une analyse récente de l’espace d’information de la Russie par l’Institute for the Study of War (ISW) a conclu qu’il y avait trois principaux piliers de soutien à Poutine : siloviki – des personnes avec des bases de pouvoir significatives et des forces qui leur sont propres. Poutine doit conserver le soutien de ces trois factions. »

Les revers sur le champ de bataille à l’est et au sud de l’Ukraine ont coûté à Poutine un certain soutien parmi son électorat. Selon le Poste de Washington, “Un membre du cercle restreint de Vladimir Poutine a exprimé son désaccord directement au président russe ces dernières semaines sur sa gestion de la guerre en Ukraine.” Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré au Post que ce n’était «absolument pas vrai», même en reconnaissant: «Il y a un désaccord sur de tels moments. Certains pensent que nous devrions agir différemment. Mais tout cela fait partie du processus de travail habituel.

Cela concorde avec les récentes critiques publiques du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov et d’Evgeny Prigozhin, chef du groupe Wagner, une organisation paramilitaire russe, sur la manière dont la guerre a été menée. L’ISW a signalé un mécontentement similaire de la part des nationalistes et des blogueurs militaires.

Comme l’écrit ISW, cette dissension a un effet de rétroaction qui érode la position de Poutine : « Des rumeurs de fractures au sein du cercle restreint de Poutine ont atteint la foule des milbloggers hyper-patriotiques et nationalistes, sapant l’impression de force et de contrôle que Poutine a cherché à donner tout au long son règne. »

Frapper des civils ukrainiens avec des missiles est logique pour Poutine dans ce contexte national. Après l’attaque du pont, des nationalistes russes ont appelé à intensifier le conflit. Ils veulent que les gants se détachent dans la lutte contre l’Ukraine, prônant toujours plus de brutalité. Les attaques à la roquette contre les villes ukrainiennes apaiseront pour le moment les partisans nationalistes de Poutine et permettront à ses subordonnés et substituts de plaider la cause à la télévision qu’ils réagissent aux revers sur le champ de bataille. La promotion par Poutine cette semaine du général Sergei Surovikin, connu sous le nom de « général Armageddon » pour sa brutalité en Syrie, renforcera également sa position auprès des nationalistes.

Le niveau psychologique

Si Poutine n’est peut-être pas un dictateur sans contraintes, il est de loin le décideur le plus puissant de Russie. Les renseignements américains suggèrent qu’il donne même des ordres directement aux commandants sur le théâtre des opérations. Comprendre comment Poutine pense contribuerait grandement à expliquer ses récentes actions en Ukraine.

Daniel Kahneman a remporté un prix Nobel pour ses recherches avec Amos Tversky démontrant que la plupart des humains ne prennent pas de décisions basées sur un choix rationnel, mais utilisent plutôt une collection de raccourcis cognitifs connus sous le nom de théorie des perspectives. Un principe central de la théorie des perspectives est que les individus seront averses au risque lorsqu’ils gagnent et tolérants au risque lorsqu’ils perdent. En d’autres termes, lorsque quelqu’un fait face à un revers par rapport au statu quo antérieur, il est plus disposé à prendre des risques dans le but de « parier pour la résurrection ».

Cela semble décrire le comportement de Poutine au cours des derniers mois. À la fin du printemps et de l’été, alors que la Russie réalisait des gains supplémentaires sur le champ de bataille, Poutine s’est contenté d’utiliser une combinaison de mercenaires du groupe Wagner et de recrues brutes de Donetsk et Louhansk, les régions orientales de l’Ukraine sous contrôle russe, pour reconstituer les forces russes.

Cependant, après que l’Ukraine a commencé à faire des progrès à l’est et au sud, Poutine a finalement opté pour des actions politiques plus risquées. Il a annoncé une mobilisation partielle, annoncé formellement l’annexion de quatre régions ukrainiennes et amplifié ses menaces nucléaires. Cela n’a rien fait pour arrêter les forces ukrainiennes sur le terrain; dans les jours qui ont suivi l’annexion, la Russie a perdu la ville logistique clé de Lyman, à Donetsk, puis a subi l’attaque du pont de Kertch. Dans ce contexte, les attaques contre les villes ukrainiennes au début de cette semaine peuvent être considérées comme une tentative de Poutine de parier sur la résurrection.

La théorie des perspectives s’applique à tous les individus ; qu’en est-il de la psychologie individuelle de Poutine ? Selon Michael Kofman, analyste de l’armée russe au CNA, une organisation de recherche et d’analyse, Poutine est un “maître de la procrastination”. Il retarde la prise de grandes décisions jusqu’à la dernière minute, se peint si souvent dans les coins. Ou, comme Kofman l’a dit à Julia Ioffe de Puck le mois dernier, “il tergiverse et tergiverse jusqu’à ce que les options aillent de mal en pis”.

Selon toute vraisemblance, Poutine ne voulait pas dépenser ses rares munitions pour bombarder les villes ukrainiennes. Cependant, face à une situation militaire et politique qui se détériore, Poutine a probablement eu l’impression qu’il n’avait d’autre choix que de se déchaîner.

Où la guerre pourrait mener

Que peut-on déduire de ces trois histoires différentes ?

Bizarrement, ils suggèrent que l’Occident devrait espérer que les actions de la Russie s’expliquent par la psychologie individuelle de Poutine. Les explications internationales et nationales suggèrent que Poutine doublera ses actions agressives. Au niveau mondial, la Russie continue d’être humiliée par les votes de l’Assemblée générale des Nations Unies. Au niveau national, Poutine devra intensifier la barbarie pour maintenir le soutien nationaliste alors que les fortunes russes en Ukraine continuent de se détériorer.

Seules les tendances à la procrastination réputées de Poutine suggèrent un retour à la léthargie russe en s’adaptant aux succès militaires ukrainiens. Il serait en effet ironique que le plus beau cadeau que la Russie puisse offrir à l’Ukraine soit la torpeur de Vladimir Poutine.

Daniel W. Drezner est professeur de politique internationale et codirecteur du programme Russie et Eurasie à la Fletcher School of Law and Diplomacy de l’Université Tufts.