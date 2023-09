Les attaques de Letby se sont intensifiées alors qu’elle expérimentait de nouvelles méthodes pour nuire aux bébés.

Lucy Letby attaques contre des bébés La situation s’est aggravée alors qu’elle expérimentait de nouvelles méthodes pour nuire aux enfants, a déclaré l’expert médical en chef lors de son procès.

Dewi Evans a dit qu’il croyait que Le pire tueur d’enfants de Grande-Bretagne a utilisé un certain nombre de techniques différentes au cours de ses cinq années de carrière, dont certaines étaient presque impossibles à détecter.

Lundi, le Crown Prosecution Service annoncera s’il a l’intention d’engager une action en justice. nouveau procès contre Letby relatif à six accusations de tentative de meurtre en suspens sur lesquels les jurés n’ont pas pu se prononcer.

Le Dr Evans, pédiatre, a déclaré au Télégraphe du dimanche il pensait qu’avant le 8 juin 2015, lorsque Letby avait assassiné sa première victime connue, bébé A, la méthode préférée de l’infirmière néonatale était de retirer ou de déplacer les tubes respiratoires.

« Qu’autant de tubes respiratoires sortent, et ils peuvent sortir accidentellement, mais qu’un si grand nombre sorte sur une si courte période de temps dans ce que je considère comme un bon service néonatal, c’est très préoccupant.

« Cette méthode est extrêmement difficile à détecter et à prouver. Elle a changé son mode opératoire au fil du temps.

‘Tricherie’

Le Dr Evans a déclaré qu’à la suite de la première arrestation de Letby en 2018, il lui avait été demandé d’examiner les notes de 48 autres bébés, qui ne faisaient pas partie de l’essai, et qu’il avait identifié des problèmes possibles avec 18 d’entre eux.

« J’ai identifié plusieurs cas en 2014 où des tubes ont été déplacés. À ma connaissance, aucun de ces bébés n’est mort ou n’a subi de préjudice à long terme.

« Cependant, parmi ces 18 personnes, il y a aussi un décès par intoxication à l’insuline.

« Cela ne me surprendrait pas si elle commettait une ou deux autres intoxications à l’insuline où les médecins ne mesuraient pas le niveau d’insuline après la mort.

« Si vous ne mesurez pas le niveau d’insuline, vous ne pouvez pas savoir s’il y a eu un acte criminel. Il y a sans doute davantage de cas d’intoxication à l’insuline.

« Comme ces bébés sont si petits, il n’est vraiment pas si difficile de leur faire du mal si vous mélangez vos méthodes et que les enfants sont livrés à eux-mêmes. »

Letby a été reconnu coupable le mois dernier du meurtre de sept bébés et de la tentative d’assassinat de six autres à l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester.

Cette femme de 33 ans est devenue la troisième femme en vie à être condamnée à une peine de prison à vie.

Clôturant leurs arguments dans les derniers jours de son procès de 10 mois, les procureurs ont mentionné au tribunal un détail inédit.

« Les décès ont vraiment augmenté »

Deux semaines avant d’assassiner Bébé A, Letby a suivi une formation qui lui a permis d’administrer des médicaments via des canules spéciales.

Au cours du cours, les dangers potentiels de l’embolie gazeuse lui ont été soulignés. À partir de ce moment-là, a déclaré le Dr Evans, elle a commencé à injecter de l’air à ses victimes et le nombre de décès dans l’unité a augmenté de manière significative.

« Pour autant que je sache, il n’y a eu aucun décès par embolie gazeuse avant qu’elle ne suive ce cours. C’est après qu’elle a découvert cette méthode que les décès ont vraiment augmenté », a-t-il déclaré.

Selon les directives du CPS, la décision de demander ou non un nouveau procès dépendra de l’intérêt public.

Les lignes directrices indiquent que « seules les affaires impliquant des facteurs d’intérêt public importants en faveur de poursuites justifient un nouveau procès ».

Plus tôt ce mois-ci, Letby a également officiellement déposé une requête pour contester ses condamnations devant la Cour d’appel.

En règle générale, les demandes d’autorisation de faire appel d’une décision d’un tribunal de la Couronne sont examinées par un juge sans audience.

Si cette demande est refusée, les personnes ont le droit de renouveler leur demande d’autorisation lors d’une audience plénière devant deux ou trois juges.

