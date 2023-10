Les attaques de l’armée israélienne et des colons contre les Palestiniens en Cisjordanie se multiplient | Conflit israélo-palestinien Actualités

Alors qu’Israël continue de frapper la bande de Gaza depuis le ciel, les Palestiniens de Cisjordanie occupée sont en proie à des tensions et ont signalé une augmentation des attaques contre eux de la part des colons et des soldats.

Depuis samedi dernier, au moins 55 Palestiniens ont été tués et plus de 1 100 autres blessés.

Selon le militant des droits humains Samir Abu Shams, l’armée israélienne viole plusieurs lois internationales, notamment les Conventions de Genève, qui soulignent que les civils ne doivent pas être blessés dans les situations de guerre et de conflit armé.

« Ce que nous constatons aujourd’hui, c’est que les forces d’occupation pénètrent dans les zones civiles, créent des frictions et ciblent les civils avec des tirs sans aucune justification », a déclaré cet homme de 60 ans originaire de Tulkarem. « La plupart des tirs israéliens ont visé des civils palestiniens qui traversaient la rue ou se rendaient à leur lieu de travail. »

D’un côté, poursuit Abu Shams, l’occupation israélienne isole la bande de Gaza de la Cisjordanie.

« De l’autre, il se venge des civils en Cisjordanie occupée, prend des mesures pour armer les colons et donne l’ordre d’ouvrir le feu sur les hommes, les femmes et les enfants », a-t-il déclaré.

L’armée israélienne tire sur des voitures civiles palestiniennes

Vendredi, Karem al-Jallad rentrait chez lui en voiture depuis le marché aux légumes de Tulkarem jusqu’à son domicile dans le quartier sud de la ville vers 20h20 (17h30 GMT). Il se trouvait dans la rue près de la colonie juive de Gishuri, qui relie l’ouest de Tulkarem au sud.

Les soldats israéliens ont tiré sur sa voiture et al-Jallad, pensant qu’il s’agissait de bombes assourdissantes, a continué à conduire. Mais il a été touché à trois reprises par des balles réelles : à la poitrine, à la main et à l’épaule.

« Il y avait cinq balles à l’avant de la voiture de Karem », a déclaré son cousin Alaa al-Jallad à Al Jazeera.

« Karem a continué à rouler sur la route jusqu’à ce qu’il atteigne le rond-point d’al-Safir, et de là, il a été transféré en ambulance à l’hôpital local », a-t-il déclaré.

Ammar, le frère de Karem, a déclaré qu’il subissait une deuxième opération.

« Hier soir, les médecins ont retiré la balle qui l’avait touché à l’épaule et s’est installée dans le cou », a déclaré Ammar. « La deuxième balle a provoqué une fracture et une déchirure des tendons, selon les médecins. »

Ahmed Zahran, de la Société du Croissant-Rouge palestinien à Tulkarem, a déclaré à Al Jazeera que des soldats israéliens avaient tiré vendredi sur quatre voitures civiles dans la même zone, tuant un Palestinien et en blessant sept autres. Un deuxième Palestinien, âgé de 16 ans, a été abattu vendredi et est décédé le lendemain des suites de ses blessures.

« Nous y sommes allés dans notre ambulance et avons vu une voiture Hyundai blanche sur laquelle on a tiré », a déclaré Zahran. « Les quatre passagers ont tous été blessés, tous dans un état grave. »

Son équipe a transféré trois des blessés, et lorsqu’elle est revenue chercher le quatrième Palestinien, l’armée israélienne a pris pour cible les médecins et l’ambulance.

« Nous avons continué notre travail rapidement, et en même temps nous avons reçu un rapport faisant état de coups de feu sur une autre voiture à environ 30 mètres (98 pieds) de nous », a déclaré Zahran. « Après l’avoir identifié, nous n’avons trouvé aucune victime, seulement une voiture vide au milieu de la rue, sans personne à bord. »

Ils ont trouvé Karem au rond-point et après l’avoir transféré à l’hôpital, ils ont reçu un autre appel indiquant que deux autres Palestiniens avaient été blessés par balle alors qu’ils conduisaient leur voiture alors qu’ils passaient devant la colonie.

Attaque de colons

Jeudi soir, Randa Ajaj était dans la voiture avec son fils Ismail et son mari, qui rentraient du village de Yabrud à Ramallah.

« À l’un des points de contrôle, un colon juif a ouvert le feu en l’air », a déclaré Ismail, 19 ans. « Nous pensions que c’était les soldats, alors mon père a ralenti, mais quand nous avons vu que c’étaient des colons armés de lampes de poche et d’armes à feu qui tentaient d’attaquer notre voiture, mon père s’est enfui. »

Les colons ont ouvert le feu. La première balle a touché Ismail au pied, puis a atterri dans le corps de sa mère, là où se trouve son rein.

Randa, mère de sept enfants, avait fait don d’un de ses reins à son frère quelques années plus tôt.

Une deuxième balle a pénétré l’épaule d’Ismail, après avoir brisé la vitre arrière.

Pensant que Randa venait d’être blessée, le père a continué à conduire et s’est rendu dans un centre médical du village de Silwad. De là, une ambulance les a emmenés à l’hôpital de Ramallah.

« Nous pensions qu’elle s’était évanouie de peur car il n’y avait aucune trace de sang, mais il s’est avéré que c’était une balle explosive qui avait pénétré mon pied et atterri sur ma mère », a déclaré Ismail, la voix brisée. « Nous ne savions pas qu’elle avait été tuée. »

Ismail n’a pas pu continuer l’entretien. Il continue de regarder des vidéos des funérailles de sa mère sur son téléphone car il ne pouvait pas y assister car il était à l’hôpital.

« Elle était aimée de tout le monde », a déclaré son frère Abdullah.

Danger sur les routes pour les conducteurs palestiniens

Les chauffeurs de taxi travaillant sur la ligne Naplouse-Ramallah ont également réduit leurs déplacements, citant la fermeture des points de contrôle et une augmentation des attaques de colons.

« Il y avait 112 voitures sur la ligne Naplouse-Ramallah avant la guerre, et maintenant il n’y en a plus que 25 conduites par ceux des villages », a déclaré Nael Dweikat, un chauffeur de 51 ans.

« La plupart des entrées des villages palestiniens sur cette route sont fermées par des barrières de terre, car les gens ne sortent généralement pas en voiture en raison du danger accru, sauf si cela est absolument nécessaire. »

Dweikat a déclaré que les conducteurs doivent emprunter un itinéraire alternatif pour quitter Naplouse au lieu de la route principale, qui prend 45 minutes de plus.

« Jeudi, j’ai été exposé à un grand danger lors des funérailles des quatre Palestiniens tués dans le village de Qasra », a-t-il déclaré. « Par hasard, j’étais au carrefour du village d’al-Sawiya en même temps que le cortège funèbre. »

Les colons ont fermé la route et attaqué le cortège, tuant Ibrahim Al-Wadi et son fils Ahmed. La route a été complètement fermée pendant deux heures.

« J’ai peur et je suis nerveux lorsque je voyage parce que les routes ne sont pas sûres et que les colons bloquent et attaquent les voitures palestiniennes avec des pierres à de nombreuses intersections en Cisjordanie », a déclaré Dweikat. « Parfois, il faut cinq heures à certains conducteurs pour se rendre d’un gouvernorat à un autre. »

Pour Abu Shams, le militant des droits de l’homme, tout cela fait partie d’un plan israélien calculé visant à faire pression et à provoquer un déplacement de la population palestinienne, que ce soit en Cisjordanie occupée ou dans la bande de Gaza.

« Il ne s’agit pas d’un agenda caché », a-t-il déclaré. « Les ministres d’extrême droite israéliens ont annoncé à plusieurs reprises qu’ils voulaient une terre sans résidents palestiniens, et ils ont promis à leurs électeurs, dans le cadre de leurs campagnes électorales, de mettre en œuvre cela. »

« En bref, ils veulent mettre en œuvre une troisième Nakba en semant le chaos et en perturbant les institutions palestiniennes en plus d’un endroit, en particulier celles qui fournissent des services à la société. »