Les attaques de la Russie visant à briser l’esprit de l’Ukraine cet hiver semblent manquer leur cible

À la foire d’hiver en plein air du principal centre d’exposition de Kyiv, il y a un stand de jeux où les gens paient de l’argent pour tirer avec un pistolet BB sur une cible en papier portant une image du président russe Vladimir Poutine.

Oleh, un ingénieur électricien, a récemment bravé des températures de -14 ° C une nuit pour sortir avec sa femme, Tatiana, pour prendre une photo.

“Si nous ne pouvons pas nous amuser un peu dans cette situation, nous serions tous détruits”, a-t-il déclaré à CBC News, alors qu’une pastille frappait le front de Poutine.

“Nous sommes dans une situation difficile, mais les gens ont besoin de repos.”

Depuis octobre, Kyiv et d’autres villes ukrainiennes ont subi une attaque incessante depuis le ciel par des missiles de croisière, des missiles balistiques et des drones de fabrication iranienne, tous lancés par la Russie pour tenter de paralyser l’infrastructure de base du pays.

Beaucoup ont frappé leur cible, forçant les Ukrainiens d’un bout à l’autre du pays à subir de fréquentes coupures de courant, des nuits glaciales et pas d’eau courante, alors que l’invasion par la Russie approche de son premier anniversaire le 24 février.

Un homme pointe un pistolet BB sur une image papier du président russe Vladimir Poutine sur un stand de jeux situé dans une foire d’hiver en plein air à Kyiv. (Stephanie Jenzer/CBC)

Mais les Ukrainiens ont transformé une situation potentiellement catastrophique cet hiver en une situation gérable, dans une démonstration frappante de résilience collective.

“Le niveau de résilience de l’Ukraine dans son ensemble est énorme. Cela nous a même surpris”, a déclaré Oleksiy Melnyk, un ancien lieutenant-colonel de l’armée de l’air ukrainienne qui fait maintenant partie du groupe de réflexion sur les politiques publiques du Centre Razumkov à Kyiv, la capitale ukrainienne.

“Nous n’avons pas attendu que le gouvernement nous propose des alternatives. Nous faisons simplement ce que nous pouvons.”

Le marché d’hiver apporte le “bonheur” aux heures sombres

Dans tout le pays, le bruit des générateurs est devenu la nouvelle bande-son de l’Ukraine.

Au marché d’hiver, par exemple, le soir où CBC News s’est rendu, il n’y avait plus de courant depuis 10 heures ce jour-là.

Oleksandr Zhdanov, le directeur du marché, utilisait des générateurs diesel pour chauffer les vestiaires et faire scintiller les chaînes de lumières colorées autour de la patinoire extérieure.

Les lumières vives restent allumées au Centre d’exposition de Kyiv grâce à des générateurs diesel. Alors que la ville a réduit le nombre de centres de divertissement en plein air ouverts cet hiver, les affaires restent dynamiques, alors que les Ukrainiens font face à l’invasion russe. (Stephanie Jenzer/CBC)

“Chaque jour, nous devons acheter environ 100 litres de carburant diesel. Nous devons donc nous rendre à la station-service, l’acheter et le ramener”, a-t-il déclaré.

Il est essentiel de maintenir la patinoire extérieure et les attractions du centre d’exposition pendant que la ville fait face aux attaques russes, a déclaré Zhdanov.

“Lorsque nous n’avons pas d’électricité à Kyiv, les gens ont besoin de ces endroits pour sortir”, a-t-il déclaré, ajoutant que cela apportait beaucoup de “bonheur à tout le monde”.

À Kyiv, le courant peut parfois être coupé pendant huit heures sur une période de 24 heures, et bien qu’il existe un calendrier pour aider les gens à planifier les périodes sombres et froides, parfois de nouvelles attaques perturbent les temps de coupure.

“Des soldats sur le front médical”

Personne n’est exempté de conserver l’électricité, pas même à l’Institut de cardiologie de Kyiv, l’un des hôpitaux les plus importants de la capitale.

Lors d’une récente visite, CBC News a traversé des couloirs sombres et des pièces éclairées uniquement par un éclairage de secours jusqu’à l’une des principales salles d’opération.

Une équipe de l’Institut de cardiologie de Kyiv opère pendant une panne de courant à l’aide de lampes frontales et d’équipements alimentés par batterie. Les interruptions de courant sont un défi constant pour le personnel médical – et même avec des générateurs de secours, il peut parfois y avoir des lacunes dans l’alimentation électrique. (Institut de cardiologie de Kyiv)

“Nous travaillons maintenant [as if] nous sommes sur un sous-marin”, a déclaré le directeur, le Dr Borys Todurov, 58 ans, l’un des meilleurs chirurgiens cardiaques d’Ukraine.

En plus de s’adapter aux conditions chroniquement sombres, l’hôpital a dû devenir entièrement autonome, avec de la nourriture, de l’eau et des fournitures à portée de main pendant trois mois à la fois – juste au cas où la ville serait replongée dans un type de crise similaire quand Les troupes russes ont envahi l’Ukraine en février dernier.

De nombreux membres du personnel ont fini par passer des semaines à l’hôpital sans jamais rentrer chez eux, car les lits étaient remplis de victimes militaires et civiles de l’attaque russe.

Pratiquement tous les couloirs de l’hôpital sont désormais remplis de cartons de fournitures médicales et d’équipements de secours.

Le Dr Borys Toduruov, directeur de l’Institut de cardiologie de Kyiv, est montré en train de se laver avant une opération. Il compare le travail à l’hôpital pendant des pannes de courant imprévisibles à être « sur un sous-marin ». (Stephanie Jenzer/CBC)

Cependant, les fréquentes coupures de courant sont un défi constant pour le personnel médical – et même avec les générateurs de secours de l’hôpital, il peut parfois y avoir des lacunes dans l’alimentation électrique.

“Nous sommes comme des soldats, mais pas avec des fusils, seulement avec un scalpel. Ce sont des instruments médicaux, mais nous nous sentons tous comme des soldats sur le front médical”, a déclaré Todurov.

Il a permis à CBC News de l’observer effectuer une opération à cœur ouvert sur un patient de 70 ans souffrant d’une maladie coronarienne aiguë.

Les chirurgiens et les infirmières de l’institut opèrent un patient. En plus de s’adapter aux conditions chroniquement sombres, l’hôpital a dû devenir entièrement autonome, avec de la nourriture, de l’eau et des fournitures à portée de main pendant trois mois à la fois. (Institut de cardiologie de Kyiv)

“La dernière fois que nous avons perdu l’électricité, nous avions 10 patients à opérer. Mais nous avons continué les opérations et terminé sans complication”, a-t-il déclaré, notant que son équipe est devenue compétente pour effectuer des procédures complexes en utilisant uniquement des lampes frontales à piles.

D’autres équipements, tels que l’appareil de circulation extracorporelle, disposent également de batteries de secours.

“Nous nous sommes adaptés à cette situation, et nous continuerons à travailler comme ça aussi longtemps que ce sera nécessaire.”

Les résidents retournent à des difficultés persistantes

Ailleurs dans la région de la capitale, les blessures ouvertes infligées aux quartiers brièvement occupés par les troupes russes au printemps dernier sont également en train d’être guéries et réparées.

En traversant Bucha, où entre 170 et 450 civils ont été tués par les troupes russes – selon les estimations des Nations Unies ou de l’Ukraine – de nombreux appartements sont à nouveau pleins avec des familles qui sont revenues.

Les bâtiments endommagés par les frappes d’artillerie et les bombardements dans la banlieue de Kyiv à Bucha sont en cours de réparation après le départ des occupants russes au printemps dernier, mais de vilaines cicatrices subsistent. (Stephanie Jenzer/CBC)

Les bâtiments endommagés par les frappes d’artillerie et les bombardements lors des batailles qui ont fait rage dans les rues verdoyantes de la banlieue sont en cours de réparation, et le bruit des marteaux et des sciages résonne dans de nombreux domaines.

“Nous avions une vie confortable. Maintenant, c’est plus difficile qu’avant, mais nous nous y habituons et nous y adaptons”, a déclaré Natalia Sokolovska, 36 ans, qui était dans un parc avec des amis, regardant leurs enfants faire de la luge.

“Il n’y avait pas beaucoup de monde au début. Mais ensuite ils ont commencé à revenir et à revenir”, raconte Iryna Murashkova, 34 ans.

Mais faire fonctionner des générateurs tout le temps coûte cher – environ 40 dollars par jour – de sorte que de nombreuses familles ont appris à garder leurs vêtements chauds à l’intérieur et à charger stratégiquement des articles comme les téléphones portables.

Zhanna Klymenko, à gauche, Natalia Sokolovska et Iryna Murashkova sont montrées dans un parc de Bucha en train de regarder leurs enfants faire de la luge. (Stephanie Jenzer/CBC)

Lorsque le courant revient, a déclaré Murashkova, sa famille reçoit quelques heures d’eau chaude, qu’elle utilise pour prendre des douches et faire la lessive.

“Nous pensions que nous devions peut-être à nouveau nous échapper. Mais maintenant, je n’ai pas fait mes bagages et je vis à la maison”, a-t-elle déclaré. “On espère que c’est le dernier hiver comme ça, donc ça nous donne de la force.”

Depuis le début de l’hiver, l’aide internationale a afflué de l’autre côté de la frontière en provenance d’autres pays européens pour aider l’Ukraine à réparer son réseau électrique brisé et les familles à faire face aux défis.

L’une des contributions les plus inhabituelles est venue de la nation d’Asie centrale du Kazakhstan, qui a fait don de plusieurs stations de réchauffement uniques qui sont actuellement installées à Kyiv et dans d’autres villes ukrainiennes.

La nation d’Asie centrale du Kazakhstan a fait don de plusieurs ” yourtes d’invincibilité “, qui sont actuellement installées à Kyiv et dans d’autres villes ukrainiennes comme lieu où les gens peuvent venir se réchauffer et recharger leurs gadgets électroniques. (Stephanie Jenzer/CBC)

Surnommées “Yourtes de l’invincibilité”, elles sont inspirées des habitations traditionnelles kazakhes et décorées de tapis exotiques et de diverses autres touches kazakhes.

À l’intérieur, des radiateurs offrent une pause contre le froid, il y a des bornes de recharge pour les téléphones et des bénévoles servent des pâtisseries et du traditionnel “plov” de riz.

“Cela montre que les Ukrainiens ne sont pas seuls”, a déclaré Vitaly Karchuliak, un Ukrainien d’origine kazakhe qui accueillait les gens dans la yourte de Bucha.

“Nous sommes incassables. Et je pense que nous parviendrons à terminer cet hiver, et nous viendrons au printemps et en été et nous serons prêts pour d’autres défis.”