Les attaques de drones ukrainiens sur les aérodromes russes révèlent ses vulnérabilités en matière de défense aérienne

RIGA, Lettonie – Une frappe de drone attribuée à l’Ukraine a secoué mardi un aérodrome à l’intérieur de la Russie, démontrant une fois de plus la capacité de l’Ukraine à atteindre le territoire russe un jour après que ses forces ont frappé deux autres bases aériennes à des centaines de kilomètres à l’intérieur de la Russie. Les attaques ont révélé des vulnérabilités majeures dans les défenses aériennes de la Russie et ont envoyé un signal à Moscou que ses actifs stratégiques éloignés de la zone de combat active ne sont pas interdits à l’armée ukrainienne enhardie.

Des responsables de la ville russe de Koursk, juste au nord de l’Ukraine, ont déclaré que l’attaque de drone de mardi avait mis le feu à un réservoir de stockage de pétrole sur un aérodrome.

Les deux aérodromes frappés par des drones lundi — la base Engels-2 dans la région de Saratov et la base Dyagilevo à Riazan, à quelques heures de route de Moscou — abritent des bombardiers à réaction pouvant transporter des missiles conventionnels utilisés pour cibler les infrastructures ukrainiennes mais pouvant portent également des armes nucléaires et servent normalement de composante importante de la dissuasion nucléaire stratégique de la Russie.

L’Ukraine n’a pas officiellement revendiqué la responsabilité des attaques et a délibérément caché son rôle dans plusieurs explosions sur des sites militaires russes stratégiquement importants au cours des derniers mois.

Mais un haut responsable ukrainien, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour discuter de l’opération sensible, a déclaré mardi au Washington Post que les trois attaques avaient été menées par des drones ukrainiens.

“C’étaient des drones ukrainiens – très réussis, très efficaces”, a déclaré le responsable à propos des frappes. Le responsable a ajouté que les Russes ont “semé les graines de la colère, et ils récolteront la tempête”.

Le ministère russe de la Défense a imputé les attaques de lundi à Kyiv, mais a déclaré que les dégâts causés étaient minimes.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré mardi que “si la Russie évalue que les incidents étaient des attaques délibérées, elle les considérera probablement comme l’un des échecs les plus significatifs sur le plan stratégique de la protection des forces depuis son invasion de l’Ukraine”.

On ne sait pas comment les forces ukrainiennes ont mené l’attaque, quels drones ont été utilisés et s’ils ont été lancés depuis le territoire ukrainien ou à l’intérieur de la Russie avec l’aide d’équipes d’opérations spéciales plus proches des cibles. Les experts militaires surveillant de près les activités russes ont également été laissés perplexes par le succès des drones à échapper aux défenses aériennes russes.

« La Russie est fière d’être prête pour une frappe de l’OTAN contre le pays en disposant de nombreux moyens aériens et de munitions à guidage de précision. Donc, si c’est le cas, alors comment cela s’est-il passé ? » a demandé Samuel Bendett, analyste militaire au groupe de recherche CNA basé en Virginie, lors d’une interview.

“Cela met peut-être en évidence certains des problèmes les plus importants au sein de la défense aérienne russe ; peut-être qu’ils ne sont pas aussi sûrs et modernes qu’ils le pensent », a ajouté Bendett. “Quelles que soient les ressources de défense aérienne situées en Russie proprement dite, elles n’ont probablement pas prévu qu’une attaque comme celle-ci pourrait être possible.”

L’armée russe a déclaré que l’Ukraine avait utilisé un véhicule aérien sans pilote “fabriqué à l’époque soviétique”. Alexander Kots, un éminent correspondant militaire du journal Komsomolskaya Pravda, ami du Kremlin, a déclaré que l’aérodrome d’Engels avait été touché par un drone soviétique Tu-141 Strizh, qui utilise une technologie des années 1970.

“Si le radar et les défenses aériennes russes n’ont pas pu vaincre un Tu-141 qui a parcouru des centaines de kilomètres avant de toucher sa base aérienne principale pour ses bombardiers stratégiques dans un contexte de guerre, cela n’augure rien de bon pour sa capacité à arrêter une attaque massive de missiles de croisière. », a déclaré Rob Lee, expert militaire russe et chercheur principal au Foreign Policy Research Institute, dans un tweet.

L’Ukraine a encore des Tu-141 en stock et aurait pu améliorer sa capacité pour une mission à sens unique, a déclaré Bendett.

Mais les frappes ont également attiré l’attention sur le programme de drones de l’Ukraine et sur les efforts récents pour développer ses propres drones de combat à longue portée.

Le producteur d’armes d’État ukrainien Ukroboronprom a révélé le mois dernier qu’il testait un nouveau drone de frappe d’une portée allant jusqu’à 1000 km (621 miles) et d’un poids de charge de 75 kg (165 livres). “La prochaine étape des tests d’UAV – au nom du chef d’état-major général, nous nous préparons pour les tests en vol sous l’action de la guerre électronique”, a déclaré la société dans un message Facebook le 24 novembre.

Il n’y a aucune preuve qu’un nouveau drone ait été utilisé dans les attaques, mais Bendett dit qu’il s’agissait peut-être de quelque chose de plus avancé qu’un drone de l’ère soviétique.

“Les Russes veulent minimiser les réalisations de la défense ukrainienne, et c’est pourquoi ils disent qu’ils viennent de réutiliser un vieux tacot ou le plan. Mais c’était peut-être autre chose, quelque chose de plus sophistiqué », a-t-il déclaré.

Si l’Ukraine a effectivement développé la capacité de frapper jusqu’ici à l’intérieur de la Russie, cela sera profondément inquiétant pour les Russes, ont déclaré mardi des responsables occidentaux. L’attaque contre la base d’Engels est particulièrement importante, en partie parce qu’elle pourrait forcer la Russie à disperser les bombardiers à longue portée qu’elle y a stationnés vers d’autres endroits.

“Cela rend certainement les Russes moins confiants que n’importe où est sûr. Psychologiquement, cela porte un coup », a déclaré un responsable occidental, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour évoquer des sujets sensibles.

Le président russe Vladimir Poutine a fait allusion à plusieurs reprises au vaste arsenal nucléaire de son pays, faisant des menaces voilées qu’il est prêt à recourir à des mesures extrêmes pour dissuader l’implication occidentale dans la guerre ou en représailles si l’Ukraine cible des infrastructures critiques à l’intérieur de la Russie. La vulnérabilité des sites stratégiques à une technologie de drone relativement simple peut changer la façon dont les dirigeants occidentaux perçoivent ces menaces.

Outre le symbolisme des aérodromes de frappe liés à la dissuasion nucléaire russe, les attaques peuvent avoir des effets immédiats sur la stratégie de Moscou sur le champ de bataille en Ukraine.

“Dans la pratique, il s’agit d’un problème grave et imminent pour le ministère russe de la Défense”, a déclaré Ruslan Leviev, analyste de Conflict Intelligence Team, lors d’un briefing vidéo quotidien. “Idéalement, ils auraient besoin de mettre plus de systèmes de défense aérienne, mais le problème auquel sont confrontés la Russie et l’Ukraine est qu’ils en ont un nombre fini.”

Leviev a rappelé des informations selon lesquelles Moscou aurait déplacé certains de ses systèmes de défense précédemment fournis à la Syrie pour aider à couvrir les forces sur la ligne de front russe longue de près de mille kilomètres.

“Même pour les aérodromes éloignés, dont la Russie n’a pas un ou deux, il n’y a tout simplement pas de systèmes de défense supplémentaires et ils sont tout simplement laissés sans protection”, a déclaré Leviev. “Donc, soit vous laissez vos bases vulnérables, soit vous déplacez certains des systèmes de défense aérienne de la ligne de front, et les deux options sont mauvaises.”

Quelques heures après les attentats de lundi, Moscou a lancé une huitième vague de frappes massives de missiles contre l’Ukraine qui semblent viser à priver le pays de chauffage et d’électricité par temps extrêmement froid.

Le secrétaire d’État Antony Blinken, s’adressant aux journalistes mardi à Washington, a noté que les civils ukrainiens étaient régulièrement attaqués par les forces russes, tout comme le réseau énergétique ukrainien. Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les frappes ukrainiennes en Russie étaient moralement justifiées, Blinken a déclaré que les États-Unis n’avaient “ni encouragé ni permis” à Kyiv de lancer des frappes à l’intérieur du territoire russe.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré aux journalistes : « Nous n’avons pas fourni à l’Ukraine d’armes à utiliser à l’intérieur de la Russie. Nous avons été très clairs sur le fait qu’il s’agit de fournitures défensives. Il a poursuivi : « Nous ne permettons pas à l’Ukraine de frapper au-delà de ses frontières. Nous n’encourageons pas l’Ukraine à frapper au-delà de ses frontières.

Interrogé lors de la même conférence de presse pour savoir si les États-Unis s’efforçaient d’empêcher l’Ukraine de développer sa propre capacité de frappe à l’intérieur de la Russie, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a répondu : “Non. Absolument pas.”

Missy Ryan et Karen DeYoung à Washington et Liz Sly à Londres ont contribué à ce rapport.