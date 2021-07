Les CROCODILES sont de féroces prédateurs de sang-froid qui attaquent brutalement et tuent environ 1 000 personnes par an, bien plus que les requins.

Les proies humaines sont noyées dans des rouleaux de mort ou déchiquetées – avec leurs restes plus tard découpés dans l’estomac des reptiles – comme on peut le voir dans les attaques de crocodiles les plus meurtrières au monde.

Une bête de 26 pieds de long a été sortie de la rivière en Indonésie Crédit : ViralPress

Des images horribles montrent un crocodile tueur tranché en Indonésie Crédit : Presse virale

ADO MANGE VIVANT

Les restes d’un garçon de quatorze ans ont été récupérés dans le ventre d’un crocodile après qu’il ait été mangé vivant.

En 2020, Ricky Ganya a été vu pour la dernière fois en train de ramasser des escargots au bord d’une rivière à Kuching, en Malaisie, lorsque le crocodile a bondi, lui a serré la mâchoire à la cheville et l’a traîné sous l’eau.

La tante du garçon, qui a été témoin de l’horrible attaque, a appelé à l’aide et les services d’urgence sont arrivés.

Les restes d’un adolescent extraits de l’estomac d’un crocodile en Malaisie

Ils ont ensuite utilisé un poulet comme appât pour attirer le crocodile de 14 pieds hors de l’eau, à environ cinq kilomètres de l’endroit où l’adolescent a été vu pour la dernière fois.

Un officier du centre des opérations d’incendie et de sauvetage de Sarawak a déclaré: « Le crocodile a été tiré sur le rivage où son estomac a été vérifié.

« Malheureusement, il y avait des restes humains à l’intérieur et ceux-ci ont été identifiés comme appartenant à l’adolescent disparu. »

Au moment où l’estomac du crocodile a été déchiré pour révéler les restes de l’adolescent Crédit : ViralPress

TRAITÉ À MORT PENDANT LA PÊCHE

Une femme ranger a été emmenée par un crocodile alors qu’elle pêchait avec sa famille lorsqu’elle a disparu en Australie.

La femme avait également ramassé des moules avec le groupe de sept femmes et enfants dans l’est d’Arnhem, dans le Territoire du Nord.

Le commandant Tony Fuller a déclaré en 2018 : « La famille a remarqué qu’elle avait disparu et le seau qu’elle portait a été retrouvé à proximité.

« Ils ont entendu des éclaboussures. Elle était dans l’eau jusqu’à la taille.

L’Australie abrite des crocodiles d’eau douce et d’eau salée qui peuvent atteindre sept mètres de long.

Les crocodiles d’eau salée tuent en moyenne deux personnes chaque année en Australie.

La femme était en train de pêcher avec sa famille lorsqu’elle a été emmenée par le crocodile Crédit : Getty – Contributeur

AVALÉ ENTIER

Les membres d’une femme ont été coupés de l’estomac d’un crocodile peu de temps après qu’il l’ait mangée en juin 2020.

La bête s’est jetée sur Fatimah, 45 ans, alors qu’elle pêchait dans une rivière du nord de Kalimantan, en Indonésie.

Des amis choqués ont entendu les cris de Fatimah et ont regardé avec terreur le reptile serrer ses mâchoires autour de son corps et la traîner sous la surface de l’eau.

Le crocodile géant de 19 pieds de long (6 mètres) a été capturé le lendemain après que des habitants en colère aient chassé la bête.

Des images horribles montrent des habitants ouvrant le ventre du crocodile et lui enlevant les membres.

La tête coupée de Fatimah et d’autres parties du corps ont ensuite été retrouvées à proximité après avoir été jetées par le crocodile.

Le corps de la femme a été coupé du crocodile Crédit : Presse virale

‘A MANGE 80 PERSONNES’

Un crocodile monstre de 16 pieds a mangé 80 personnes et même arraché des enfants, selon des habitants terrifiés de l’Ouganda.

Connu sous le nom d’« Oussama », la bête de 75 ans est accusée d’un certain nombre de meurtres brutaux, qui auraient eu lieu pendant 14 ans dans le petit village de Luganga.

Nommé d’après le terroriste notoire derrière l’attaque du 11 septembre, le règne de terreur du reptile a eu lieu de 1991 à 2005, lorsqu’il est allégué qu’il a anéanti un dixième de la population du village.

Selon les rapports, la bête sortirait du lac Victoria – le plus grand lac d’Afrique – pour attraper des enfants et nager sous des bateaux de pêche pour les faire chavirer à dessein.

Cela a conduit les villageois à devenir convaincus que la créature était « immortelle » ou même « Satan lui-même ».

Paul Kyewalyanga a affirmé qu’il ramait à l’arrière de son bateau alors que son frère Peter pêchait de l’avant lorsqu’Oussama a sauté à l’intérieur et l’a arraché.

Paul a ajouté : « Peter serrait le côté en criant. Ils se sont battus pendant environ cinq minutes jusqu’à ce que j’entende un bruit de déchirure.

« Peter a crié : ‘Il m’a cassé la jambe.’ Puis il lâcha et fut traîné dans le lac.

« Quelques jours plus tard, nous avons retrouvé sa tête et son bras.

Osama le crocodile mortel a finalement été capturé par les habitants mais a dit qu’il ne pouvait pas être tué Crédit : AFP

ATTAQUÉ EN RIVIÈRE

Un garçon de huit ans a été mutilé à mort par un crocodile à quelques mètres de sa maison familiale en Malaisie.

Les sauveteurs ont pu récupérer son corps de l’eau en décembre 2020, mais il a été déclaré mort sur les lieux.

Le porte-parole de la police, Rohan Shah Ahmad, a déclaré : « Il y avait de graves blessures sur le corps du garçon, notamment à la taille, à la poitrine et au ventre. »

Le garçon a été déclaré mort sur les lieux Crédit : Flash info

BRITS SAUVAGES AU MEXIQUE

Une routarde britannique sauvage par un crocodile au Mexique a raconté comment elle l’a regardé dans les yeux avant d’être traînée sous l’eau dans un rouleau de la mort, en disant: « Je pensais que j’allais mourir. »

Melissa Laurie, 28 ans, « savait qu’elle avait des ennuis » lorsqu’elle a posé pour la première fois les yeux sur le crocodile de 10 pieds au-dessus de l’eau – et a désespérément essayé de s’enfuir avec sa sœur jumelle Georgia.

Melissa – qui a une cicatrice de 20 cm sur l’abdomen suite à l’intervention chirurgicale qui a suivi l’attaque – a déclaré dimanche au Sun : « Je me souviens avoir crié sous l’eau.

« Et à ce moment-là, mon esprit s’emballait parce que je pensais que j’allais mourir. Je pensais que je ne reverrais plus jamais ma famille ou ma sœur.

La gardienne de zoo Melissa et le divemaster certifié Georgia, de Sandhurst, Berks, nageaient dans la populaire lagune de Manialtepec avec leur ami Ani et son frère Gopal.

Le groupe de routards avait été assuré que le lagon était sûr par leur guide touristique sans licence Recep Aydin.

Mais peu de temps après être entrée dans l’eau à 17h30, Melissa a regardé avec horreur la tête du crocodile émerger au-dessus de l’eau à seulement 15 mètres.

Elle a dit : « J’ai crié : ‘Merde ! C’est un crocodile, il faut immédiatement rebrousser chemin. J’ai vu ses yeux et la forme de sa tête juste au-dessus de l’eau et à ce moment-là, j’ai pensé : « Nous avons des ennuis ».

« Mon rythme cardiaque vient d’augmenter. C’était très mouvementé à ce moment-là.

« Ma main gauche a été mordue et j’ai juste été traînée sous l’eau. »

Melissa montre les cicatrices sur son ventre après la chirurgie après l’attaque

Melissa a été prise dans un rouleau de la mort – une torsion violente que les reptiles utilisent pour arracher les membres des orbites et tuer leurs proies.

Elle a déclaré: «Je pensais honnêtement que j’étais sur le point de mourir. Je me souviens juste avoir été beaucoup secoué.

« Je n’ai rien ressenti, aucune douleur, mais j’ai pensé que mon bras avait été arraché là où il m’avait mordu.

«Mon esprit s’emballait avec des pensées, que je ne vais pas voir ma famille ou Georgia et qu’elle va devoir gérer le rapatriement de mon corps au Royaume-Uni.

« Je ne me souviens pas être revenu à la surface, donc j’ai dû m’évanouir. »

Les blessures de Melissa se sont infectées, ce qui a entraîné plus de danger

Papa essaye de sauver son fils

Le corps d’un garçon de huit ans a été coupé de l’estomac d’un crocodile après que la bête de 26 pieds de long l’ait avalé entier en Indonésie.

Dimas Mulkan Saputra a été traîné dans des eaux troubles alors que son père nageait frénétiquement après l’énorme reptile, selon des informations publiées en mars 2021.

Le garçon pêchait avec son père, Subliansyah, lorsqu’il s’est éloigné du rivage.

Le crocodile s’est soudainement jeté sur lui dans la rivière Tempakul, dans le Kalimantan oriental.

Voyant le reptile mortel de 26 pieds de long (six mètres) entraînant Dimas, Subliansyah a nagé après le reptile et l’a frappé pour essayer de le faire libérer son fils.

Tragiquement, l’animal a avalé le petit Dimas entier.

Le crocodile a été retrouvé le lendemain (4 mars) et le corps de Dimas a été découpé entièrement intact mais, malheureusement, sans vie dans un village du district de Bengalon.

Son corps sans vie a été retrouvé à l’intérieur du crocodile, un jour après qu’il a été emmené par le reptile Crédit : ViralPress

BÉBÉ MANGE DANS UNE FOSSE DE CROCODILE

Une fillette de deux ans a été mangée vivante après être tombée dans une fosse de crocodiles dans sa ferme familiale, a déclaré la police cambodgienne.

La mère de Rom Roath Neary aurait perdu de vue le bambin alors qu’elle était occupée à s’occuper de son nouveau-né en juillet 2019.

Le père de la fille, Min Min, 35 ans, est rentré chez lui à 10 heures du matin et a commencé à chercher le bambin disparu.

Rom Roath Neary, deux ans, a été mangé vivant par des crocodiles au Cambodge Crédit : Presse virale

Horriblement, il a trouvé le crâne de sa fille dépouillé de chair sur le sol d’un enclos en béton où les crocs nagent dans une piscine.

Les médias locaux ont montré des images poignantes de la mère de trois enfants, Nay Is, 32 ans, fondant en larmes alors qu’elle serrait les restes du tout-petit contre sa poitrine.

Le chef de la police, le capitaine Chem Chamnan, a déclaré: « Son père n’a trouvé que son crâne dans l’enceinte des crocodiles, où elle a été tuée par des crocodiles. »

Elle avait quitté la maison et était allée jouer sur le terrain autour de la ferme aux crocodiles, qui se trouvait derrière la propriété près de Siem Reap.

Les agents ont exhorté les autres familles à prendre des précautions supplémentaires pour empêcher les enfants d’entrer dans les fermes de crocodiles.

Les reptiles sont élevés pour produire du cuir et de la viande.

Vous ne connaissez pas la différence entre un alligator et un crocodile ? Voir ICI pour en savoir plus sur les féroces reptiles aquatiques.

On pense qu’elle jouait près d’une fosse de crocodiles et est tombée dans Crédit : Presse virale