Les attaques de chimpanzés les plus horribles au monde alors que des singes déchaînés arrachent le visage, les mains et les organes génitaux des gens

Les CHIMPANZÉS peuvent partager près de 99 % de notre ADN, mais il y a une chose qui les distingue clairement des humains : la force brute pure.

Les humains ont subi des blessures horribles aux mains des singes – qui sont estimés à environ quatre fois plus puissants que l’homme.

11 Charla Nash a été sauvagement mutilée par le chimpanzé de compagnie de son ami Crédit : AP : Presse associée

Des images horribles révèlent ce qui peut arriver lorsque les chimpanzés attaquent – certains étant des animaux de compagnie qui se sont retournés contre leurs propriétaires, des animaux de zoo devenus voyous ou même des attaques aléatoires dans la nature.

Et pour la toute première fois, des scientifiques ont révélé avoir vu des chimpanzés sauvages tuer et manger des gorilles.

Les chercheurs craignent que de telles rencontres fatales soient dues au changement climatique et à la diminution des approvisionnements alimentaires.

Mais les attaques contre les humains ont longtemps fait la une des journaux, laissant les victimes avec des blessures à vie – et qui changent leur vie -, celles-ci étant parmi les actes de violence les plus choquants des chimpanzés.

CHARLA NASH

11 Charla Nash a révélé l’étendue horrible de ses blessures sur Oprah Crédit : OPRAH

Lorsque Charla Nash a été sauvagement mutilée par le chimpanzé de compagnie de son ami, c’était un miracle qu’elle ait survécu.

En 2009, alors âgée de 50 ans, elle est allée rendre visite à sa copine Sandra Herold à Stamford Connecticut, où elle avait élevé son chimpanzé de compagnie Travis pendant la majeure partie de sa vie.

Mais le chimpanzé – qui pesait plus de 200 livres – l’a violemment attaquée.

Travis a utilisé ses énormes dents de primate pour arracher les mains de Charla – avant d’attaquer ses lèvres, ses paupières, ses yeux et son nez.

11 L’ami de Charla Nash avait élevé le chimpanzé, Travis, pendant la majeure partie de sa vie Crédit : AP : Presse associée

11 Charla s’est retrouvée avec de graves blessures au visage – mais a subi de nombreuses interventions chirurgicales

Au moment où les secouristes sont arrivés sur les lieux, il ne restait plus que très peu de son visage, les médecins devant ensuite rattacher sa mâchoire.

Dans une tentative désespérée de sauver son amie, Sandra a ramassé un couteau de cuisine et a poignardé son chimpanzé.

Lorsque les secours sont finalement arrivés, Travis s’est approché de la voiture de police, a tenté d’ouvrir la porte et a dévoilé sa bouche pleine de crocs ensanglantés avant que les policiers ne l’abattent.

Charla a depuis subi de nombreuses interventions chirurgicales pour reconstruire son visage grâce à des procédures médicales pionnières.

ST JAMES DAVIS

11 St James Davis, à droite, a été attaqué par deux jeunes chimpanzés

Revenons aux années 1970, et St James Davis et sa femme LaDonna étaient comme n’importe quel autre couple marié – seulement au lieu d’un bébé, ils ont élevé un chimpanzé.

St James est revenu en Californie après un voyage en Afrique du Sud avec le chimpanzé Moe en 1967 et prévoyait de le garder quelques années, mais il a fini par faire partie intégrante de leur famille pendant près de trois décennies.

Mais après que Moe ait mordu un policier en 1998 et une femme l’année suivante, les autorités l’ont emmené à St James et, après une longue bataille pour la garde, il s’est retrouvé au Animal Haven Ranch.

Le couple dévoué rendait régulièrement visite à leur futur fils, et le 3 mars 2005, ils sont allés fêter son 39e anniversaire.

Mais alors qu’ils dégustaient un gâteau sous un ciel ensoleillé, deux jeunes chimpanzés se sont soudainement libérés de leur cage et les ont violemment attaqués avant d’être abattus.

LaDonna s’est échappée avec juste un pouce perdu – mais son mari a subi des blessures catastrophiques et a été hospitalisé pendant six mois.

St James, alors âgé de 62 ans, a tenté de se défendre, ainsi que sa femme, de l’attaque brutale, mais après s’être fait mordre le nez, les doigts mâchés et l’œil droit crevé, il est tombé au sol où il a été mutilé pendant au moins cinq minutes de plus .

L’un des chimpanzés a mordu ses parties génitales alors que son pied gauche était ravagé, avant que ses cris n’attirent finalement l’attention du gendre du propriétaire, qui les a abattus.

Dunia Sibomana

11 Dunia Sibomana jouait dehors avec son cousin et son frère lorsqu’ils ont été attaqués

11 Dunia s’est fait arracher le bas du visage par les chimpanzés

Alors que la majorité des attaques ont été perpétrées par des chimpanzés en captivité, un garçon congolais a été gravement défiguré après avoir été attaqué par des chimpanzés sauvages.

En 2014, à seulement six ans, Dunia Sibomana jouait avec son cousin et son frère de quatre ans près d’une réserve naturelle au Congo lorsqu’un groupe de chimpanzés a lancé une attaque terrifiante.

Alors que ses deux jeunes parents ont été tués, Dunia a survécu mais s’est retrouvé avec des blessures au visage qui ont changé sa vie.

Ses lèvres ont été arrachées, sa joue a été déchirée et il s’est retrouvé avec des lésions musculaires qui l’ont rendu difficile à avaler ou à communiquer.

Deux ans plus tard, en 2016, le jeune a été emmené à New York pour subir une chirurgie reconstructive rare dans un hôpital de Long Island.

ANDRÉ OBERLE

11 Andrew Oberle a été attaqué par deux chimpanzés dans un zoo sud-africain Crédit : Institut Oberle

11 Oberele a été laissé dans un coma artificiel après l’attaque Crédit : OberleInstitut

En 2012, Andrew Oberle, alors chercheur en herbe sur les primates, s’est rendu en Afrique du Sud depuis l’Université du Texas pour effectuer des recherches pour sa maîtrise sur le comportement d’utilisation des outils des chimpanzés.

Alors qu’il dirigeait une visite au Jane Goodall Institute Chimpanzee Eden près de Johannesburg, il est entré dans une zone restreinte avant que deux chimpanzés ne le traînent sous une clôture électrique.

Bien qu’il se soit battu pour les repousser, le couple a réussi à le tirer sur 30 mètres avant de déclencher une attaque sauvage, mutilant son corps de la tête aux pieds.

Andrew a perdu une partie de son cuir chevelu, ses deux oreilles, son nez, la plupart de ses doigts et une partie de ses pieds.

Il a également subi un effondrement des poumons, avec des morceaux arrachés aux poignets, au dos et aux jambes – et il a immédiatement subi six heures de chirurgie.

Andrew est maintenant directeur du développement de l’Oberle Institute, un programme de soins en traumatologie à l’Université de Saint Louis.

ATTAQUE DE BROGOITTI

11 La fille de Tamra Brogoitta a été attaquée par un chimpanzé qu’elle gardait dans son ranch Crédit: Facebook/Buck Brogoitti Animal Rescue INC

11 Buck le chimpanzé vivait dans un ranch de l’Oregon depuis 17 ans lorsqu’il a attaqué une femme Crédit: Facebook/Buck Brogoitti Animal Rescue INC

Le mois dernier, un chimpanzé qui avait vécu dans un ranch familial dans l’Oregon pendant 17 ans a été abattu après avoir attaqué une femme de 50 ans.

La fille de la propriétaire Tamara Brogoitti a été mutilée par le singe de 200 livres, nommé Buck, qui lui a mordu les jambes, les bras et le torse.

Tamara et sa fille se sont réfugiées dans une chambre au sous-sol après l’attaque et lorsque les flics sont arrivés, Buck errait autour d’une clôture entourant la maison et Brogoitta leur a donc donné la permission de lui tirer dessus.

Dans l’audio de son appel à la police, obtenu par KHQ-TV, on entend Tamara dire : « Elle a besoin d’une ambulance. L’ambulance ne peut pas l’atteindre. Je me suis enfermé au sous-sol avec elle.

« Je ne peux pas sortir chercher mon propre pistolet. Elle saigne abondamment. Je n’ai jamais rien vu de tel. »

RAMPAGE EN OUGANDA

En Ouganda, la perte d’habitat pour les chimpanzés a déclenché un conflit brutal entre les humains et les singes ces dernières années.

Les chimpanzés pillent les récoltes, menacent les moyens de subsistance et attaquent les humains.

Le problème a été mis en évidence par National Geographic en 2019, notamment un incident au cours duquel un chimpanzé a arraché un garçon de deux ans à sa mère avant de lui casser le bras, de lui attaquer la tête, de lui déchirer l’abdomen et de lui retirer les reins.

Il est décédé sur le chemin de l’hôpital.

Depuis cette attaque en 2014, les attaques contre les enfants se sont poursuivies, avec au moins trois autres morts et six autres blessés ou évasions de peu.

Personne ne sait avec certitude pourquoi les chimpanzés attaquent les enfants, mais la curiosité et les raisons prédatrices ont été blâmées.

L’un des principaux facteurs à l’origine du problème est qu’un grand nombre de chimpanzés ont perdu leur habitat naturel au profit de l’agriculture dans tout l’ouest de l’Ouganda.