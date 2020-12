SRINAGAR, Inde (AP) – Au milieu du long conflit meurtrier qui fait rage au Cachemire sous contrôle indien, un autre conflit fait des ravages en silence sur les habitants de la région himalayenne: le conflit entre l’homme et les animaux sauvages.

Selon les données officielles, au moins 67 personnes ont été tuées et 940 autres blessées au cours des cinq dernières années lors d’attaques d’animaux sauvages dans la célèbre vallée du Cachemire, une vaste collection de forêts alpines, de zones humides connectées et de voies navigables connues autant pour ses panoramas idylliques. quant à son conflit armé de plusieurs décennies entre les troupes indiennes et les rebelles.

L’ours noir de l’Himalaya est au cœur de ce problème. Les experts affirment que plus de 80% des décès et des mutilations sont dus aux attaques d’ours noirs.

En août, un ours noir s’est jeté sur Manzoor Ahmad Dar dans sa ferme maraîchère. Il se remet toujours d’une grave blessure à la tête.

L’année dernière, Showkat Ahmed Khatana, un nomade de 50 ans, a été tué alors qu’il tentait de sauver son jeune frère d’une attaque d’ours noir près de leur domicile dans la région de Harwan à la périphérie de la ville principale de la région, Srinagar. Son frère a été blessé lors de l’attaque.

Niché entre les sommets des montagnes et les plateaux, le Cachemire a été témoin d’un changement rapide dans la façon dont les gens utilisent la terre. De vastes rizières ont été converties principalement en vergers de pommiers. De nouveaux quartiers sont apparus autour des zones humides et des zones forestières. La déforestation et le changement climatique ont ajouté aux malheurs.

À leur tour, disent les experts, les animaux approchent des établissements humains à la recherche de nourriture et d’abris, ce qui entraîne une forte augmentation des attaques.

«Les animaux ont eux aussi adopté ce changement», a déclaré Rashid Naqash, directeur de la faune au Cachemire. «Et il est intéressant de noter qu’ils trouvent leur nourriture et leur abri facilement disponibles maintenant dans les vergers et les contreforts des forêts où les humains se sont installés.

Naqash a déclaré qu’avant, les ours noirs entraient généralement en hibernation pendant l’hiver. «Mais maintenant, ils sont actifs même dans les hivers profonds et rigoureux et rôdent toute l’année», a-t-il déclaré.

Le conflit s’est également intensifié parce que la population d’animaux sauvages a augmenté alors que le braconnage des animaux a presque cessé en raison de la situation sécuritaire tendue et de la présence de troupes indiennes dans les zones forestières. Les ours ont un accès facile à la nourriture des déchets de cuisine des camps des forces armées.

Les animaux ont également trouvé leur habitat brisé dans la région montagneuse, qui est sillonnée par des milliers de kilomètres de barbelés et patrouillée par des dizaines de milliers de soldats indiens.