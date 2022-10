D’où les groupes éco-activistes les plus controversés de cette année tirent-ils leur argent ?

Que vous ayez entendu parler d’eux vandalisant une œuvre de cire du roi Charles III de Grande-Bretagne dans le musée Madame Tussauds de Londres avec un gâteau, lançant de la soupe sur les emblématiques “tournesols” de Vincent Van Gogh, se collant à un tarmac pour bloquer la circulation ou perturbant de grands événements sportifs, il y a de fortes chances vous connaissez déjà “Just Stop Oil” et ses activités.

Ce groupe environnemental existe depuis moins d’un an, mais a déjà fait beaucoup de bruit dans les médias avec ses actions scandaleuses. Alors, qui finance cette émission ?

Des dons « écoresponsables »

Depuis son lancement en février 2022, le groupe de résistance civile environnementale s’est engagé dans une grande variété d’actions de protestation visant à attirer l’attention et a provoqué un débat médiatique intense sur la question de savoir si leurs objectifs justifient leurs moyens et si les prévisions catastrophiques de ses militants – d’une catastrophe planétaire totale destruction dans un avenir très proche, si les sources d’énergie traditionnelles ne sont pas abandonnées immédiatement, et pour toujours, par les gouvernements du monde entier – n’ont aucune base probante.

Des militants les mains collées au mur sous les “tournesols” de Vincent van Gogh après avoir jeté de la soupe aux tomates sur le tableau à la National Gallery dans le centre de Londres le 14 octobre 2022.

Cependant, même dans les reportages critiques, des questions vitales sur les origines et les sources de financement de Just Stop Oil n’ont en grande partie pas été posées, un oubli incroyable compte tenu de sa montée rapide en puissance. Les réponses se trouvent cependant à la vue de tous, et elles offrent une source majeure de préoccupation quant aux véritables objectifs du groupe et aux intérêts que son activisme sert.

D’une part, alors que les finances de Just Stop Oil sont presque complètement opaques, son site Web invite les supporters à faire un don via Ethereum. Selon certains calculs, chaque transaction utilisant la crypto-monnaie crée 34 kilogrammes de CO2 – à peu près la même quantité d’énergie que le ménage américain moyen brûle en deux jours et demi. Ethereum consomme donc plus d’énergie par an au total que l’ensemble du pays du Danemark

En septembre, il a annoncé des changements qui, selon lui, réduiront ses émissions de carbone de plus de 99 %, bien que les experts en cryptographie consultés par le principal magazine technologique The Verge doutent fortement que cela soit réellement réalisé. À tout le moins, pendant les sept premiers mois de son existence, Just Stop Oil dépendait de dons effectués en secret via une crypto-monnaie à l’empreinte carbone énorme.

À ce jour, le seul bailleur de fonds publiquement confirmé de Just Stop Oil est le Climate Emergency Fund, basé aux États-Unis, qui fournit des subventions et des financements aux mouvements et organisations écologiques du monde entier. Il est dirigé par Aileen Getty, héritière de la fortune de 5,4 milliards de dollars de Getty, acquise par l’intermédiaire de la compagnie pétrolière familiale. Cela a conduit à la généralisation accusations que l’industrie des combustibles fossiles parraine Just Stop Oil afin de discréditer l’activisme environnemental.

Il n’y a aucune preuve que Getty ait un intérêt financier dans les combustibles fossiles ou profiterait d’une manière ou d’une autre des actions perturbatrices de Just Stop Oil en retournant le public contre les causes et les défenseurs verts. Elle semble en effet sincèrement déterminée à utiliser son énorme fortune pour saper l’industrie énergétique traditionnelle. De nombreux grands groupes de protestation environnementale ont bénéficié de ses largesses, y compris la controversée Extinction Rebellion (XR).

Aileen Getty

Les fantasmes de viol du fondateur

Que Just Stop Oil et XR reçoivent tous deux des centaines de milliers de dollars de la même source est remarquable pour plus d’une raison. Les tactiques indisciplinées du couple et celles d’Insulate Britain, un autre groupe d’activistes écologistes, ont souvent été comparées, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’ils ont tous été directement influencés par un homme, Roger Hallam, qui a également aidé à fonder les trois.

Les vues apocalyptiques de Hallam sur le climat sont résumées dans ses 12 200 mots décousus et impénétrables “manifeste.” Ressemblant aux excès fous d’un rêve fiévreux, il prédit que dans les 30 prochaines années, le temps sera “détruit,” menant à “La famine et l’effondrement de notre société” et “La guerre et la violence, le massacre de jeunes hommes et le viol de jeunes femmes à l’échelle mondiale.”

Son traité original était en quelque sorte encore plus maniaque et obsédé par le viol. Parmi les scénarios fantasmés par Hallam figurait le changement climatique conduisant à “une bande de mecs” s’introduire chez le lecteur “nourriture exigeante” qui alors “voir ta mère, ta soeur, ta petite amie,” et “La violer collectivement sur la table de la cuisine.” Ce passage et d’autres ont été supprimés en raison de la condamnation des médias.



Hallam a écrit le manifeste alors qu’il était en prison pour avoir enfreint les conditions de mise en liberté sous caution, après avoir tenté à plusieurs reprises de fermer l’aéroport d’Heathrow à Londres à l’aide de drones civils à l’été 2019. Il s’agissait à l’origine d’un plan approuvé par XR, mais il a finalement été abandonné. Personnellement, il ne s’est pas découragé et a simplement créé une nouvelle organisation, Heathrow Pause, pour mener à bien l’action malgré tout.

La manifestation n’a pas réussi à immobiliser un seul avion ni à compromettre le fonctionnement de l’aéroport de quelque manière que ce soit, bien qu’elle ait réussi à faire arrêter, poursuivre et, dans certains cas, emprisonner les organisateurs.

Cet épisode, ainsi qu’une action l’année suivante au cours de laquelle Beyond Politics – un autre groupe de désobéissance civile fondé par Hallam – a fait irruption dans les bureaux londoniens d’ONG telles qu’Amnesty International et Greenpeace, a versé de la peinture sur les murs et les sols et a exigé que les organisations ordonnent leur membres à «se soulever contre le gouvernement.” Cela a conduit XR à couper tous les liens avec lui.

Roger Hallam

Malgré le divorce apparent, XR a continué à employer des stratégies de perturbation concoctées par Hallam, dont beaucoup mettent en danger la sécurité publique et courent un risque élevé de déclencher une réaction publique contre le groupe et l’activisme environnemental plus généralement. Officiellement, ces mêmes préoccupations ont poussé XR à abandonner son action visant Heathrow. Une autre explication pourrait être que le plus grand bailleur de fonds de Rebellion, le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Christopher Hohn, détient une participation de 730 millions d’euros dans l’aéroport.

Tous les chemins mènent à Soros

Les fonds spéculatifs profitent du chaos. Un exemple clé de cela a été la vente à découvert de la livre sterling en septembre 1992. Connu sous le nom de mercredi noir, il a rapporté au gestionnaire financier Quantum Funds 1,8 milliard de dollars en une seule journée, et au propriétaire de la société, George Soros, le surnom de “l’homme qui a fait exploser la Banque d’Angleterre”.

Étant donné que XR – et Stop Big Oil, et Insulate Britain, et il semble que tous les groupes fondés par Hallam – sèment le chaos, ce n’est peut-être pas une coïncidence si le premier groupe au moins est confirmé avoir reçu un financement des notoires Open Society Foundations de Soros ( OSF).

En août 2019, un chercheur indépendant a mis la main sur des documents XR internes liés au financement du groupe. Ils ont montré qu’il avait levé au moins 1 million de dollars au cours de sa première année de fonctionnement – un chiffre qui pourrait être considérablement plus élevé, étant donné que le don total de l’OSF n’est pas répertorié, contrairement à la contribution de tout autre bailleur de fonds. Cette somme est apparemment gardée secrète même pour les initiés de XR eux-mêmes.

Des policiers arrêtent un manifestant à côté du panneau d’entrée BEIS couvert de soupe pendant la manifestation.

D’autres documents publiés par le chercheur sont encore plus crus. Un auto-auteur “Aperçu” des activités de XR présente son “objectifs“, qui incluent l’affichage”les gens radicaux (et internationaux) qu’il est possible d’avoir un plan impossible et de mener une rébellion… aussi pour soutenir d’autres soulèvements.”

Ailleurs dans le «Aperçu“, les militants de XR sont appelés à”tester des prototypes en vue de l’effondrement structurel à venir des régimes des démocraties occidentales… préparant ainsi une fondation pour transformer la société.” Il se pourrait que Hallam ait été exploité pour proposer un tel “prototypes” et les a jetés de côté quand il a pris de l’avance et menacé les intérêts commerciaux des bailleurs de fonds de XR.