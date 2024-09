Avec leur croisade contre leur propre dissident, les États-Unis et leurs alliés trahissent le désespoir de leur machine de propagande collective.

Les États-Unis et leurs fidèles partisans, le Canada et la Grande-Bretagne, ont lancé une nouvelle offensive de guerre de l’information. « frais » est le mot : Dans une nouvelle saison de la série télévisée de longue date et apparemment sans fin Russia Rage (aka «Russiagate») qu’au moins l’Américain « élites » on ne peut tout simplement pas en avoir assez, c’est encore une fois – roulement de tambour – RT qui est la cible. Cette fois, il est accusé non « simplement » de propagation « désinformation » (c’est-à-dire toute information que les gouvernements occidentaux n’aiment pas) mais aussi du travail de renseignement.

Et puis d’autres encore. Comme essayer d’influencer les élections américaines (beurk) et être en quelque sorte lié à la collecte de contributions volontaires pour l’effort de guerre russe en Ukraine – une forme de sensibilisation, soit dit en passant, qui est exactement la même que celle que font les organisations ukrainiennes. Il y a aussi une révélation encore plus terrifiante. Certains troglodytes du Département d’État américain ont réalisé que RT ne s’appuie pas sur des machines à écrire mécaniques et le télégraphe, mais qu’elle dispose d’un « cyber » capacité!

Ou quelque chose comme ça. Cette accusation semble en fait se résumer à la maîtrise d’Internet, un ensemble de compétences très particulières qui doivent paraître diaboliquement futuristes à certains membres de l’administration américaine. Et qui peut les blâmer ? Pouvez-vous imaginer son chef – officiel – Joe Biden ? « En quelque sorte, il est encore président quand il s’en souvient » Biden manipulant même quelque chose d’aussi antédiluvien qu’un ordinateur portable ? Que il vaut mieux le laisser, comme nous le savons, à son fils Hunter « Le-nu-et-le-payé » Biden. Et même dans ce cas, les conséquences peuvent être désastreuses.

Inévitablement, cette dernière initiative américaine a attiré les railleries, et ce pour de très bonnes raisons. En substance, il s’agit d’un autre exemple de honte et de tristesse d’un régime qui lutte – et ne fait jamais aucun progrès – pour accepter le déclin constant de son pouvoir, de son autorité et de sa pertinence. Il est également facile de remarquer qu’une fois de plus, ces gardiens autoproclamés de la « ordre fondé sur des règles » et son « valeurs » ont poussé l’hypocrisie à onze. Sérieusement ? Vous voulez parler de « désinformation »? Alors que les médias occidentaux, de la chaîne américaine CNN à la chaîne allemande ZDF en passant par la BBC britannique, sont devenus complices, par leur silence, leur partialité et même par la diffusion de la propagande israélienne pure et simple, du génocide des Palestiniens de Gaza et, de plus en plus, de Cisjordanie, qui dure depuis près d’un an ?

Bien sûr, nous pourrions revenir en arrière et citer un exemple après l’autre de mensonges flagrants occidentaux ayant des conséquences horribles, souvent mortelles à grande échelle. En fait, il y en a tellement que nous ne pouvons pas le faire ici. Alors, rappelons-en deux : la campagne brutale de mensonges gouvernementaux et de propagande médiatique que les mêmes puissances ont utilisée pour « justifier » leur guerre d’agression injustifiable contre l’Irak en 2003. En mars 2023, le projet Costs of War, basé à la prestigieuse université Brown aux États-Unis, estimait que les pertes parmi les seuls civils irakiens s’élevaient, selon une estimation minimale très prudente, à entre près de 281 000 et plus de 315 000 « tués par la violence directe depuis l’invasion américaine. »

Le deuxième exemple de mensonge éhonté de l’Occident, y compris de la part des médias grand public, que nous devrions rappeler dans ce contexte est la persécution et la torture de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui, entre autres choses, a exposé les atrocités commises par les États-Unis pendant la guerre en Irak. Pour ce service exceptionnel rendu à l’humanité – et à d’autres « péchés, » aux yeux des puissants de l’Occident, il a été soumis à plus de deux décennies de diverses formes d’incarcération, y compris de longues périodes Un expert de l’ONU a qualifié à juste titre de tortureIl était également constamment menacé d’extradition vers les États-Unis, où il aurait été lentement assassiné par des tortures encore plus intenses via une incarcération isolée. Entre-temps, les responsables américains ont également parfois envisagé l’idée de simplement le faire assassiner. Aujourd’hui, Assange est enfin libre. Mais les représailles brutales qui lui ont été infligées alors qu’il était, sans exagération, le prisonnier politique le plus important du monde, avaient bien sûr pour but d’effrayer les autres et de les contraindre à la soumission et au silence.

Et cela nous ramène à un aspect particulièrement sinistre de l’attaque renouvelée des États-Unis contre RT, à savoir l’allégation selon laquelle – d’une manière ou d’une autre – RT est « de facto » (oh, quel terme élastique !) engagé dans l’intelligence. N’étant pas un « réel » Le mensonge clé sur lequel Washington a fondé ses nombreux crimes contre Assange et sa famille était précisément celui de journaliste et d’éditeur, mais plutôt une sorte d’espion. Et trop de médias occidentaux ont joué le jeu. Reliez les points. En lançant la même accusation sans fondement contre RT, les États-Unis « élite » envoie un message mafieux – comme le clan mafieux qu’il est vraiment – ​​sur ce qu’il peut et pourrait très bien faire à tout journaliste surpris en train de travailler pour RT, à savoir ce qu’il a fait à Assange, ou même pire.

Mais les journalistes ne sont pas les seuls à être menacés. L’autre cible majeure, en dehors de la Russie, est l’ensemble du Sud global, où, selon les Américains, c’est RT qui a grandement contribué à ce que ses élites et ses populations ne suivent pas l’exemple des États-Unis dans la guerre par procuration de l’Occident en Ukraine. Évidemment, c’est un message d’une arrogance à couper le souffle. Que l’on me dise que les gens du Sud global auraient simplement choisi de voir les choses différemment ! « agence » que l’on nous a exhortés à inclure dans nos prières du soir concernant l’Ukraine, voilà que ça passe à la trappe. Non « agence » pour le Sud global ! Làdonc Washington n’a pas honte d’essayer de nous le dire, toute divergence par rapport à sa ligne perverse de parti de guerre bipartite ne peut être due qu’à la méchante Russie « agitateurs extérieurs ».















C’est bien sûr le condescendant « logique » d’une mentalité profondément colonialiste imprégnée de narcissisme et d’hypothèses incontestées de suprématie. Ce qui est intéressant – bien que pas vraiment surprenant – c’est que la masse de Washington, par exemple, applique la même arrogance à la « les gens ordinaires » de l’Occident. Eux aussi, sous le regard sévère de leurs « meilleurs » Les gens qui sont au sommet ne doivent pas être laissés seuls à décider de ce qu’ils veulent regarder, lire et écouter. Car s’ils le faisaient, ils pourraient avoir des idées, ou pour être précis, des idées qui leur sont propres. Dans cette perspective, s’en prendre à RT n’est qu’une partie d’un effort désespéré et futile visant à fermer toute plateforme alternative, y compris toute alternative Occidentalvoix. Pensez, si vous le voulez, à RT comme à samizdat de l’Occident, pour rappeler les termes de la dissidence soviétique.

Mais voici la tragédie des guerriers de l’information de l’Occident. Trop nombreux sont ceux, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Occident, qui sont déjà « incontrôlable, » ne voulant pas croire aux absurdités présentées comme les opinions dominantes qu’ils doit La raison la plus profonde de cela a été expliquée il y a environ deux millénaires et demi par Platon dans son dialogue Phèdre : même la rhétorique la plus brillante (ici nous pouvons traduire ce terme par « propagande ») ne peut vous mener que jusqu’à un certain point. Ce qui fait vraiment gagner le débat, c’est d’avoir le meilleur argument. Et la rhétorique construite sur un argument atroce ne prévaudra pas, même avec le plus grand, le plus méchant et le plus doté de ressources de CNN. En fin de compte, c’est là le véritable problème de l’Occident. De la guerre par procuration qui a dévasté l’Ukraine au génocide de Gaza, l’Occident n’a rien sur quoi s’appuyer en termes de morale et de raison. C’est pourquoi il perdra.