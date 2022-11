Les attaques contre Paul Pelosi et Imran Khan font allusion à une nouvelle ère politique violente

Commentez cette histoire Commentaire

La tentative d’assassinat cette semaine de l’ancien dirigeant pakistanais Imran Khan est survenue quelques jours seulement après qu’un intrus a fait irruption dans la maison de San Francisco de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie) dans une tentative infructueuse de la blesser ou de la kidnapper, selon les procureurs fédéraux. Quelques semaines auparavant, un homme s’était approché de l’ancienne présidente argentine Cristina Fernández de Kirchner à Buenos Aires et avait tenté de lui tirer au visage à bout portant.

Cette attaque faisait suite à l’assassinat en juillet de l’ancien Premier ministre japonais, Shinzo Abe, par un homme brandissant une arme artisanale dans la ville de Nara. Et Abe a été tué presque exactement un an après que des hommes armés ont tué le président haïtien Jovenel Moïse lors d’un raid contre sa maison à Port-au-Prince.

Ensemble, ces actes de violence très médiatisés indiquent potentiellement une nouvelle ère instable de la politique mondiale, selon les experts. Après des années où les attentats terroristes ont dominé les gros titres, cette nouvelle vague d’attentats rappelle les années 1960 et 1970, lorsque de grandes personnalités américaines telles que le président John F. Kennedy et le leader des droits civiques Martin Luther King Jr. ont été tués à des moments charnières.

“Il n’y aura jamais de fin aux individus qui veulent assassiner des individus publics”, a déclaré Colin P. Clarke, directeur de la recherche et de la politique chez The Soufan Group, un groupe de conseil en renseignement et sécurité. Mais Clarke a également déclaré qu’il y avait un certain nombre de facteurs qui pourraient conduire à une augmentation des assassinats, notamment le “déclin, au moins dans certaines parties du monde, des organisations djihadistes” qui favorisaient différentes tactiques.

À leur place, “vous avez la montée des extrémistes d’extrême droite qui sont beaucoup plus décentralisés”, a-t-il dit. “Et puis vous avez ce que les gens appellent le terrorisme du bar à salade, c’est-à-dire quand ils choisissent en quelque sorte différents aspects de ce qui les motive à s’engager dans ces types d’actes.

Les données de la base de données sur le terrorisme mondial (GTD) de l’Université du Maryland, qui comprend des chiffres jusqu’en 2020, montrent une forte augmentation des tentatives d’assassinat de personnalités gouvernementales dans le monde à partir de 2014. Le nombre d’assassinats est resté constamment élevé depuis lors, même si le nombre d’attentats terroristes a diminué.

C’est une tendance qui a peut-être été négligée ces dernières années. Erin Miller, responsable de programme chez GTD, a noté que la plupart des attaques visaient des fonctionnaires de niveau inférieur à intermédiaire – et non des dirigeants politiques de premier plan tels que Khan ou Pelosi. Les statistiques les plus récentes, a-t-elle dit, étaient dominées par les attaques menées par les insurgés en Afghanistan avant la prise de contrôle des talibans en 2021.

Les données de GTD suggèrent que la fin des années 1980 a été une autre période où les assassinats ont augmenté. Miller a déclaré qu’à ce moment-là, les attaques terroristes telles que les attentats-suicides qui tuent souvent sans discernement étaient beaucoup moins utilisées.

“Cibler le leadership politique était une tactique utilisée pour attirer l’attention sur une cause avec moins de risque d’aliéner la population civile”, a déclaré Miller. “Ces dernières années, les assaillants adoptent à la fois des stratégies d’assassinats ciblés et de pertes massives.”

Une partie du changement peut être structurelle. Clarke a déclaré qu’à mesure que des groupes comme l’État islamique perdaient leur territoire, il y avait une augmentation de la violence commise par des personnes travaillant seules, dont certaines s’étaient radicalisées en ligne pour haïr ou cibler des individus spécifiques.

Dans une certaine mesure, il peut également y avoir une logique tactique au changement. Les tentatives d’assassinat d’individus peuvent souvent provoquer des changements politiques importants. Certains ont changé le cours de l’histoire, mais pas toujours exactement comme leurs auteurs l’avaient voulu : le meurtre de l’archiduc François-Ferdinand à Sarajevo en 1914, par exemple, est considéré comme l’étincelle qui a déclenché la Première Guerre mondiale.

Les opinions sur les assassinats peuvent également changer avec le temps. En Inde, l’assassin qui a tué le leader indépendantiste bien-aimé Mahatma Gandhi a été rétroactivement qualifié de « patriote » par certains partisans du parti Bharatiya Janata au pouvoir.

Certains historiens considèrent l’assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin par un extrémiste d’extrême droite en 1995 comme un moment désastreux pour le processus de paix au Moyen-Orient. Mais près de trois décennies plus tard, l’extrême droite est devenue le faiseur de rois lors des dernières élections du pays.

Même au Japon, l’assassinat choquant de l’ancien dirigeant Abe en juillet a déclenché une tournure surprenante : le pays a pris au sérieux les motifs de l’assassinat présumé.

Le tueur présumé, Tetsuya Yamagami, a déclaré plus tard à la police qu’il voulait commettre l’assassinat parce que sa mère avait fait d’importants dons à l’Église de l’Unification, un groupe religieux avec lequel Abe avait apparemment des liens étroits. Après le meurtre de l’ancien Premier ministre, l’ancien parti d’Abe s’est engagé à mettre fin à ses relations avec l’église, bien qu’il ait ensuite fait marche arrière.

Le Japon, bien que généralement non violent, a une histoire importante d’assassinats politiques. Mais certains pays qui avaient longtemps évité les attaques contre de hauts fonctionnaires ont connu des assassinats ces dernières années : deux législateurs britanniques ont été tués dans des meurtres distincts à motivation politique depuis 2016.

Au Brésil, où il y a longtemps eu des violences politiques autour des périodes électorales, le nombre d’incidents violents impliquant des représentants et des partisans de partis politiques à l’approche des élections de 2022 a “éclipsé” le nombre enregistré lors des élections quatre ans auparavant, selon les données du projet Armed Conflict Location & Event Data.

Au moins une partie de l’augmentation apparente des assassinats peut être due aux changements technologiques. Abe a été abattu à l’aide d’un pistolet “artisanal” créé avec des matériaux facilement disponibles. Des conceptions d’armes similaires, qui peuvent être achetées sans laisser de trace et parfois produites de manière à éviter les détecteurs de métaux, peuvent être trouvées facilement en ligne.

Des tentatives d’assassinat par drone ont été signalées ces dernières années, comme l’attaque de 2018 contre Nicolás Maduro, le président du Venezuela, lors d’un événement à Caracas. Maduro a survécu à la prétendue tentative, une inversion low-tech des attaques américaines basées sur des drones comme celle qui a tué l’officier militaire iranien Qasem Soleimani en 2020.

“Une technologie plus brute réduit les barrières à l’entrée pour les attaquants, permettant même aux extrémistes non formés ou non préparés […] de tenter des complots sérieux », ont récemment écrit Bruce Hoffman et Jacob Ware, deux experts en contre-terrorisme du Council on Foreign Relations, pour War on the Rocks.

Les experts ont également noté une tendance à la hausse des assassinats commis avec le soutien de l’État, notamment le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, le meurtre de Kim Jong Nam par des agents nord-coréens et de nombreux décès liés à l’État russe.

Mais la polarisation politique toujours croissante dans une grande partie du monde, aidée par des chambres d’écho en ligne qui peuvent radicaliser les auteurs potentiels et diaboliser les victimes potentielles, n’a fait qu’ajouter au risque d’assassinat – comme dans la tentative d’attaque contre Pelosi qui a laissé son mari, Paul , blessés.

Clarke a noté qu’aux États-Unis, des personnalités de gauche et de droite avaient été ciblées dans des attaques à motivation politique. À certains égards, la série de tentatives d’assassinats politiques était pire que ce qui s’était passé auparavant.