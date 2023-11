Les attaques contre les troupes américaines au Moyen-Orient augmentent dans un contexte de renforcement militaire

Dimanche a été une journée particulièrement violente, avec cinq attaques à la roquette et aux drones près de la base aérienne d’Al-Asad, en Irak, et dans deux endroits en Syrie, selon un responsable du ministère de la Défense, qui a requis l’anonymat pour donner des détails sur un sujet sensible.

L’armée américaine a réussi à contrecarrer la plupart des attaques, a indiqué le responsable, ajoutant que la majorité des missiles et des drones n’ont pas réussi à atteindre leurs cibles.

L’augmentation des attaques est intervenue alors que le secrétaire d’État Antony Blinken s’est rendu dans la région, y compris un voyage inopiné en Irak dimanche. Pendant l’arrêt, Blinken a reçu un briefing sur les menaces contre les troupes américaines dans la région et a qualifié les attaques d’« inacceptables ».

Le 5 novembre 2023, un sous-marin de classe Ohio est arrivé dans la zone de responsabilité du Commandement central américain. pic.twitter.com/iDgUFp4enp – Commandement central américain (@CENTCOM) 5 novembre 2023

Blinken a également rencontré des dirigeants en Israël, en Jordanie et en Turquie, et s’est arrêté en Cisjordanie, dans le cadre d’un voyage éclair visant à apaiser les tensions dans la région.

Ce week-end également, le Pentagone a bombardé les ondes en annonçant de nouveaux mouvements de forces. La Marine a publié des photos et des vidéos des groupes aéronavals USS Gerald R. Ford et USS Dwight D. Eisenhower. faire de l’exercice ensemble avec deux frégates italiennes en Méditerranée orientale. Samedi, le Commandement central américain photos postées du groupe Eisenhower arrivant au Moyen-Orient, et annonce le déploiement d’un groupe de travail sur les bombardiers également sur la région.

Puis dimanche, le ministère de la Défense a pris la rare mesure d’annoncer qu’il avait déployé un sous-marin lance-missiles de classe Ohio à la région.

Les mouvements sont conçus pour « soutenir davantage nos efforts de dissuasion dans la région », a déclaré Ryder lundi.

Les 46 militaires qui ont été blessés ont été blessés lors d’attaques survenues avant les frappes aériennes de représailles américaines du 26 octobre, a déclaré Ryder, notant que de nombreux soldats ont signalé avoir été blessés dans les jours et les semaines qui ont suivi les attaques initiales. Les blessures ont été subies principalement lors des attaques contre Al Asad en Irak et contre la garnison d’Al Tanf en Syrie les 17 et 18 octobre ; un autre militaire a été blessé lors d’un incident à Erbil, en Irak, le 26 octobre.

“Les données de déclaration dépendent fortement de l’auto-déclaration lorsque les blessures ne sont pas visuellement évidentes pour le personnel médical prodiguant des soins directement après un incident”, a déclaré Ryder à propos des chiffres fluctuants.

Vingt-quatre militaires ont reçu un diagnostic de traumatisme crânien, a déclaré Ryder. Deux d’entre eux ont initialement repris leurs fonctions, mais ont maintenant été transportés en Allemagne pour y recevoir des soins supplémentaires « par grande prudence », a-t-il déclaré. Leur état est stable, a-t-il ajouté.

Les blessures supplémentaires comprenaient des maux de tête, des tympans perforés, des acouphènes, des chevilles roulées et bien plus encore, a-t-il déclaré.