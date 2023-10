Les hôpitaux sont censés être un refuge en temps de guerre, mais les attaques contre les hôpitaux et les établissements de santé dans les zones de conflit sont de plus en plus courantes dans le monde, affirment les experts des droits de l’homme.

Au cours de la première semaine de la guerre entre Israël et le Hamas, 94 attaques ont eu lieu contre des établissements de santé en Israël et à Gaza, tuant 29 agents de santé et en blessant 24 autres, selon la Safeguarding Health in Conflict Coalition, ou SHCC, une organisation de défense des droits de l’homme. groupe de défense.

« Le nombre d’attaques ou d’incidents de violence contre les établissements de santé dans ce conflit est très important », a déclaré Leonard Rubenstein, avocat spécialisé dans les droits de l’homme et professeur à l’école de santé publique Johns Hopkins Bloomberg. « Nous ne connaissons pas toutes les circonstances de ces attaques ni pourquoi elles ont été attaquées, mais les schémas sont inquiétants. »

Les chiffres de la coalition ne reflètent pas l’explosion de mardi à l’hôpital al-Ahli dans la ville de Gaza. La cause de cette explosion n’est pas encore claire, mais les experts des droits de l’homme affirment que même si la cause était un raté de roquette de l’organisation du Jihad islamique palestinien – désignée comme groupe terroriste par les États-Unis – plutôt qu’une frappe aérienne israélienne, il s’agirait quand même d’une violation. du droit humanitaire. Les responsables américains ont déclaré qu’un raté de roquette était la cause la plus probable, tandis que les responsables palestiniens et le Hamas accusaient Israël.

« S’il s’agit d’un raté, alors vous ne devriez pas tirer de roquettes dont la trajectoire de vol passe au-dessus d’un hôpital », a déclaré Sam Zarifi, directeur exécutif de Médecins pour les droits de l’homme.

Les experts craignent que ces incidents en Israël et à Gaza ne s’inscrivent dans une tendance inquiétante qui s’est accentuée au cours des dix dernières années.

« Entre la Syrie, l’Ukraine et Gaza, on a le sentiment d’avoir assisté à un nombre sans précédent d’attaques contre des établissements de santé, des prestataires de soins et des ambulances », a déclaré Zarifi.

Dans le monde entier, il y a eu près de 2 000 incidents de violence contre des établissements de santé l’année dernière, soit une augmentation de 45 % par rapport à l’année précédente, selon un rapport du SHCC. La plupart d’entre eux se trouvaient en Ukraine et au Myanmar, un pays plongé dans la violence depuis des années.

« C’est très grave », a déclaré Rubenstein. « Les conséquences pour la population sont dévastatrices. »

Attaquer un établissement de santé comme un hôpital constitue une violation du droit international humanitaire, un ensemble de règles destinées à limiter les effets de la guerre, selon le Comité international de la Croix-Rouge. Le but de ces règles est de protéger les personnes qui ne sont pas ou plus impliquées dans un conflit. Une grande partie du droit est contenue dans les Conventions de Genève, que la plupart des pays et États ont accepté de respecter.

Rubenstein, qui étudie cette question depuis 25 ans, a déclaré que pendant longtemps, les militaires ont respecté ces lois et ont veillé à ce que les soins de santé soient protégés. Mais à mesure que le climat politique a changé dans certaines régions, les tactiques militaires ont également changé.

« Il semble y avoir moins d’attention portée aux obligations de protection des soins de santé », a-t-il déclaré.