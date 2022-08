Les attaques contre le système ferroviaire ukrainien pourraient être des crimes de guerre, selon des experts

L’attaque de la Russie contre une gare ukrainienne qui a tué plus de 20 personnes cette semaine est la dernière d’une série de frappes sur le système ferroviaire du pays qui, selon certains juristes internationaux, pourraient être des crimes de guerre.

Alors que la Russie a affirmé qu’elle avait pris pour cible le train parce qu’il transportait des troupes et du matériel ukrainiens mercredi, un journaliste de l’Associated Press sur le terrain a déclaré qu’il n’y avait aucune indication visible que des troupes ukrainiennes figuraient parmi les morts, dont des enfants. Si des civils étaient la cible, ont déclaré des experts jeudi, l’attaque pourrait être considérée comme un crime de guerre.

“Une gare est généralement un objet civil et ne devrait pas être la cible d’attaques”, a déclaré Jennifer Trahan, professeure clinicienne au Center for Global Affairs de l’Université de New York.

L’attaque de mercredi à Chaplyne, un petit village du sud-est de l’Ukraine, a été l’une des plus meurtrières depuis des mois sur le vaste réseau ferroviaire du pays. Au cours des près de six mois qui se sont écoulés depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’AP et la série PBS “Frontline” ont vérifié de manière indépendante 39 attaques contre des infrastructures civiles qui pourraient être considérées comme des crimes de guerre. Trois d’entre eux ont touché l’infrastructure ferroviaire du pays et ont été particulièrement meurtriers, tuant plus de 100 civils. Dans les trois cas, il y avait peu de preuves pour étayer les affirmations de Moscou selon lesquelles les troupes ukrainiennes étaient la cible.

La grève meurtrière de mercredi est survenue alors que les Ukrainiens célébraient avec défi leur fête de l’indépendance tout en restant en état d’alerte élevée en raison des menaces que la Russie utiliserait pour organiser des attaques.

Plus de 50 personnes, dont des enfants, étaient en route pour fuir le Donbass lorsqu’elles ont été tuées lors d’une attaque russe contre une gare de Kramatorsk en avril. Des photos de la suite montraient des cadavres et des bagages abandonnés éparpillés autour de la gare. Les wagons ont été écrasés et creusés par le feu.

Mykola Lukashuk, président du conseil régional de Dnipropetrovsk, a déclaré lors d’un point de presse vendredi que le bombardement de Chaplyne avait provoqué un incendie dans cinq wagons du train. Une famille, dont une fille de 17 ans, a été tuée lorsque sa voiture a été heurtée alors qu’elle revenait de Donetsk.

“Les gens étaient évacués de Pokrovsk, dans la région de Donetsk, et un train partait de là pour Lviv”, a déclaré Lukashuk.

Le chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, Kyrylo Timochenko, a déclaré jeudi qu’un garçon de 11 ans est mort sous les décombres d’une maison voisine et qu’un enfant de 6 ans est mort dans un incendie de voiture près de la gare.

Tetyana Kvitnytska, chef adjoint du département régional de la santé de Dnipropetrovsk, a déclaré à l’AP que les personnes impliquées dans l’attaque de mercredi avaient subi des blessures à la tête, des membres cassés, des brûlures et des blessures par des éclats d’obus.

“Il n’y a pas de tel crime de guerre que les occupants russes n’aient pas encore commis sur le territoire de l’Ukraine”, a déclaré mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Conseil de sécurité de l’ONU.

Le ministère russe de la Défense a déclaré qu’un missile Iskander avait été utilisé pour mener l’attaque et que 200 réservistes “avaient été détruits alors qu’ils se dirigeaient vers la zone de combat”. Un journaliste de l’AP qui s’est rendu sur les lieux a déclaré qu’aucune troupe ukrainienne n’était visible parmi les morts.

Même si certains membres de l’armée figuraient parmi les morts, l’attaque pourrait encore violer les lois de la guerre si elle blessait de manière disproportionnée des civils.

“Si vous allez tuer un petit nombre de soldats plutôt qu’un grand nombre de civils, c’est un crime de guerre”, a déclaré Michael Newton, professeur à la faculté de droit de l’Université Vanderbilt et directeur du programme d’études juridiques internationales.

Les missiles Iskander sont des missiles guidés de précision coûteux et ne sont pas utilisés pour des missions triviales, a déclaré Frank Ledwidge, chercheur invité au Centre de dialogue transatlantique de Kyiv et ancien officier du renseignement militaire britannique.

“La vente à emporter est une frappe délibérée sur une cible civile pour faire des victimes civiles dans le but de perturber le trafic ferroviaire des civils dans toute l’Ukraine”, a-t-il déclaré.

En mai, la Russie a utilisé des missiles de précision lancés par mer et par air pour frapper des installations électriques dans cinq gares ferroviaires, principalement à Lviv, après avoir affirmé que l’Occident utilisait les voies ferrées pour livrer des armes à l’Ukraine.

___

