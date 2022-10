Les attaques contre le nouveau dirigeant italien mettent en lumière la désunion de l’UE

Bruxelles est prête à utiliser ses “outils” si la droite Georgia Meloni sort du rang, mais c’est loin d’être le seul élément de discorde qui afflige l’Union européenne

Le nouveau “Communauté politique de l’UE”, une invention du président français Emmanuel Macron composée du bloc de 27 nations et de 17 autres pays, dont la plupart aspirent à rejoindre l’UE, a récemment conclu son exercice inaugural de relations publiques à Prague. Tout l’intérêt de cette manifestation au Château de Prague semblait être de convaincre les badauds de l’unité européenne, notamment en faveur de l’Ukraine et contre la Russie, tout en occultant les éventuelles autres fissures de la solidarité de façade.

Tous les regards se sont tournés vers la nouvelle recrue de la classe : la Première ministre italienne élue Georgia Meloni. Sa coalition populiste de droite venait d’être élue et déjà les couteaux étaient sortis. En fait, ils étaient absents avant même les élections, comme l’a averti la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en réponse à une question sur l’extrême droite étant sur le point de prendre le pouvoir en Italie, que le bloc avait “outils» pour traiter avec les États membres dont les gouvernements se sont éloignés de l’agenda de Bruxelles. Ainsi, malgré les affirmations ridicules de von der Leyen et d’autres dirigeants de l’UE selon lesquelles ils se battent pour la démocratie dans une Ukraine notoirement corrompue, apparemment en l’inondant d’armes occidentales sans fin, von der Leyen ne peut même pas prendre la peine de faire semblant de respecter le respect le plus élémentaire de la démocratie. volonté des citoyens italiens.

Dans la lignée de von der Leyen, la ministre française des Affaires européennes Laurence Boone a déclaré dans une interview au journal italien La Repubblica : « Nous voulons travailler avec Rome mais nous veillerons au respect des droits et libertés,” ajoutant que « nous serons très attentifs au respect des valeurs et de l’Etat de droit. L’UE a déjà montré qu’elle est vigilante envers d’autres pays comme la Hongrie et la Pologne. C’est sûr. Notamment en retenant les fonds des pays qui ne rentrent pas dans le rang. Le motif apparent est que ces pays accusent un retard dans “valeurs démocratiques” département. C’est-à-dire dans la manière spécifique dont l’UE définit la démocratie pour servir les intérêts de l’establishment économique et politique occidental, qui divergent souvent de ceux du citoyen moyen.

Meloni a par la suite commenté que les propos du ministre français «ressemblent trop à une menace inacceptable d’ingérence contre un État souverain et membre de l’Union européenne », et dit qu’elle espérait que “presse de gauche » avais “déformé” Les commentaires de Boone. Mais ils ressemblent en effet exactement au genre de propos anti-démocratiques qui sont souvent dans la bouche des responsables du bloc. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré récemment lors d’une conférence sur la démocratie à Prague qu’elle avait personnellement l’intention de livrer pour l’Ukraine, “peu importe ce que pensent mes électeurs allemands », bien qu’elle ait exprimé sa solidarité avec le peuple allemand confronté à une crise énergétique en conséquence directe des politiques de sanctions de l’Allemagne et de l’UE.

Ainsi, non seulement les divisions internes de l’UE se creusent entre les citoyens moyens et les politiques descendantes imposées à eux et à leurs gouvernements par Bruxelles comme une camisole de force Made In Europe, mais les divisions entre les États membres ne manquent pas non plus.

Les membres actuels du bloc ne peuvent même pas s’entendre, et déjà Bruxelles a mis en place une toute nouvelle structure dans le but d’attirer plus d’acteurs avec ce nouveau sommet. Le président turc Erdogan a utilisé sa plate-forme pour s’en prendre à la Grèce au sujet de ses différends territoriaux dans la région, accusant l’UE de soutenir des initiatives illégales se faisant passer pour l’unité ou la solidarité.

L’ensemble du bloc est contrarié par la Norvège pour avoir maintenu des prix de l’énergie et des profits élevés au milieu de la crise du gaz causée par les auto-sanctions de Bruxelles. Le ministre allemand de l’économie, Robert Habeck, a soulevé la question de soi-disant amis comme les États-Unis et la Norvège qui exploitent le désespoir d’autres pays de l’UE par des prix abusifs.

Le président français Macron a profité de sa plate-forme au sommet pour réitérer son opposition à la construction d’un nouveau gazoduc entre l’Espagne et la France, ce que l’Allemagne souhaite vraiment, car cela permettrait au gaz bon marché d’Afrique du Nord d’être acheminé vers les pays voisins. Mais avouons-le, la France perdrait un marché à terme si elle soutenait le projet, compte tenu de son intérêt pour l’exportation de l’énergie nucléaire, surtout maintenant que l’UE le considère “vert” depuis le début de cette année. Il y a même des dissensions sur cette reclassification, car l’Autriche s’oppose maintenant à la désignation en poursuivant en justice l’UE.

Le nouveau Premier ministre britannique Liz Truss était également présent au sommet et a tenu à appeler Macron un ami, même si il y a quelques semaines à peine, elle a déclaré que le jury ne savait pas s’il était un ami ou un ennemi de la Grande-Bretagne.

Le Premier ministre polonais n’a pas manqué l’occasion de se battre encore une fois avec l’Allemagne, cette fois pour subventionner son industrie dans le contexte de la crise énergétique induite par les sanctions de l’UE, tandis que l’industrie d’autres pays de l’UE souffre des politiques pro-ukrainiennes du bloc (que la Pologne, ironiquement, soutient parce que c’est anti-russe). La Pologne a également décidé récemment d’exiger des réparations de l’Allemagne pour la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, la Grèce demande également des centaines de milliards d’euros à l’Allemagne pour les deux Guerres mondiales 1 et 2.

Je suppose que peu importe que l’Allemagne ait fait le gros du travail pour ces deux bénéficiaires nets des fonds de l’UE en tant que principal moteur économique du bloc. Et maintenant, Berlin, qui fixe le baril de la désindustrialisation et du rationnement à cause des sanctions énergétiques de l’UE, n’est pas exactement dans la meilleure position en ce moment pour se retrouver avec des factures à payer pour réparer les torts historiques.

Victor Orban, le Premier ministre de l’éternel paria de l’UE, la Hongrie, a directement contesté Bruxelles. “Les bureaucrates bruxellois et les élites européennes ont décidé des sanctions, personne n’a demandé aux Européens” Orban a déclaré dans son discours au sommet alors que Budapest suivait sa propre voie, ignorant les sanctions du bloc en faveur de nouveaux accords énergétiques avec Moscou.

Ainsi, malgré tous les sourires et les claquements dans les images du sommet, l’Ukraine est sans doute le moindre des soucis de l’UE, car elle ne fait que souligner des problèmes de longue date.

Pas que vous soyez censé le remarquer, car ils exigent votre soutien sans partage et se concentrent sur le fait de le coller à Poutine.