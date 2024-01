Les attaques contre la liberté de la presse ont des effets dissuasifs bien au-delà de Gaza

Ône du cinéaste palestinien Les publications Instagram de Bisan Owda de début janvier commencent par ces mots : « 2h09 du matin. Pouvez-vous dormir pendant que ce son est dans votre tête ? Lorsque le téléspectateur réactive le message, il entend un drone fort et inébranlable qui se poursuit pendant les deux images suivantes, horodatées à 3 h 08 et 4 h 00. « C’est l’avion sans pilote et le bourdonnement est ce que nous avons entendu. depuis près de 20 ans. . . Nous l’appelons en arabe ZANNANA », écrit Owda, utilisant un mot qui signifie bourdonnement ou bruiteur. « Ce son est fort car ils sont multiples et si proches ! C’est un engin de guerre israélien, il bombarde, détruit et tue. » La guerre sonique, qui provoque un syndrome de stress post-traumatique en paralysant les communautés par la peur, est le genre de chose à laquelle les Palestiniens sont habitués, et grâce aux documents d’Owda, le reste du monde peut désormais l’entendre.

Plus de 4,1 millions de personnes suivent actuellement la chaîne Instagram d’Owda, 25 ans, où elle publie quotidiennement des récits de pertes humaines, culturelles et financières – la dévastation d’une minuscule bande de terre occupée décrite comme une prison à ciel ouvert de droit. groupes, dont Amnesty International et Human Rights Watch. Au cours des derniers mois, Owda et d’autres journalistes et professionnels des médias palestiniens, notamment Plestia Alaqad et Hind Khoudary, ont diffusé la destruction et la violence des attaques israéliennes à des millions de followers sur les réseaux sociaux à travers leurs histoires vidéo sur le terrain, immédiates, non filtrées et personnelles. (Alaqad a quitté Gaza en novembre mais continue de publier des articles sur la crise de loin.) Motaz Azaiza, photojournaliste de 24 ans, a un jour capturé des images joyeuses pour l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA), telles que cette photo de femmes palestiniennes souriantes portant une broderie tatreez traditionnelle. Avec une audience de 18,5 millions de personnes sur Instagram et des comptes supplémentaires sur TikTok et Twitter, il a continué à raconter les histoires de son peuple jusqu’à ce qu’il prenne la difficile décision d’évacuer fin janvier.

Alors que les statistiques dévastatrices de la crise actuelle à Gaza ont été largement rapportées, les témoignages oculaires partagés par Owda, Khoudary, Alaqad et Azaiza – souvent plusieurs fois par jour – ont fourni une perspective humaine au public du monde entier. Depuis le 7 octobre, lorsque des combattants du Hamas lourdement armés ont mené une attaque contre des villes, des kibboutzim et des bases militaires dans le sud d’Israël, tuant environ 1 200 personnes et prenant environ 240 otages, Israël a répondu par une campagne presque incessante de frappes aériennes sur Gaza. Plus de 26 000 personnes ont été tuées, dont plus de 9 600 enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza. En Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, plus de quatre-vingts enfants ont été tués depuis octobre. Human Rights Watch rapporte que près de 1,9 million de personnes, soit 85 pour cent de la population de Gaza, sont déplacées. Le droit international humanitaire interdit le déplacement forcé de civils, sauf temporairement, mais même si les gens peuvent rentrer chez eux, les attaques quotidiennes laissent peu de lieux de retour. À la mi-novembre, un groupe d’experts des Nations Unies a qualifié le bombardement israélien de Gaza de «un génocide en préparation.» En décembre, L’Afrique du Sud a porté plainte contre Israël devant la Cour internationale de Justice de La Haye, alléguant que ses actions contre les Palestiniens à Gaza avaient un « caractère génocidaire ». Dans sa candidature, le gouvernement sud-africain a indiqué qu’il avait élaboré son dossier sur la base de nombreux rapports internationaux ainsi que de « témoignages oculaires de Gaza – y compris de journalistes palestiniens sur le terrain – dans des circonstances où Israël continue de restreindre l’accès à Gaza aux journalistes internationaux, enquêteurs et équipes d’enquête.

Pourtant, même cette audience publique importante à La Haye, retransmise en direct les 11 et 12 janvier pour un public mondial, a été traitée différemment par les grands médias occidentaux. La couverture médiatique du premier jour d’audience – lorsque l’Afrique du Sud a présenté sa cause – était soit accessoire, soit complètement absente. En comparaison, la couverture des arguments d’Israël a été traitée comme une nouvelle importante, présentée en première page et diffusée en direct sur les sites d’information.

Dans ce contexte, des journalistes indépendants comme Owda et Azaiza, dont l’audience en ligne rivalise avec celle de certaines grandes chaînes de télévision, sont devenus indispensables aux téléspectateurs et aux observateurs internationaux. Bien qu’ils portent des gilets pare-balles « PRESS », du genre portés par les journalistes couvrant les zones de guerre actives et respectés par les lois de la guerre, ils – ainsi que leurs collègues travaillant dans les médias – apparaître à avoir a été ciblé par les forces israéliennes. Au moins quatre-vingt-trois journalistes et professionnels des médias ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre, selon le Comité pour la protection des journalistes. (Le bureau des médias du gouvernement à Gaza compte plus de 100 personnes tuées, mais l’écart pourrait provenir de la façon dont les deux organisations comptent les journalistes, et sa proximité pourrait faciliter le processus de vérification.) En revanche, le CPJ a rapporté que soixante-sept journalistes avaient été tués. ont été tués dans le monde tout au long de l’année 2022, dont quinze morts en Ukraine et treize au Mexique. Pour plus de contexte, soixante et onze journalistes sont morts en couvrant la guerre du Vietnam sur vingt ans, selon le décompte du bureau de Saigon de l’Associated Press pour cette période.

Les journalistes de Gaza traversent une course à obstacles mortelle, comprenant des menaces directes d’assassinat, avec un accès limité à l’eau, à la nourriture et à l’électricité. Tout cela alors qu’ils voient leurs maisons détruites et leurs proches, amis et membres de la communauté tués. Dans une interview accordée en novembre à La nation, Youmna El Sayed, correspondante d’Al Jazeera à Gaza, a déclaré que, malgré ces conditions, elle et ses collègues sont animés par un besoin fondamental. “La seule chose qui me tient vraiment debout, qui me permet d’aller travailler tous les jours et de parler devant la caméra, c’est la souffrance que je vois, les bombardements constants qui ne s’arrêtent jamais, les meurtres continus de personnes et de civils. autour de moi. Si je laisse tomber ces gens, qui va parler en leur faveur ? Qui va raconter son histoire au monde ?

Il convient de noter que la majorité des journalistes tués par les forces israéliennes travaillaient pour des médias non occidentaux, notamment plusieurs organes de presse palestiniens, tels que Quds News Network, Al-Majedat Media Network et Ain Media, ainsi que la chaîne égyptienne Al Qahera. News, l’agence Anadalou basée en Turquie et Al Jazeera Media Network, dont le siège est au Qatar. À une époque où la plupart des grands organes de presse occidentaux ont pratiquement fermé leurs bureaux internationaux et parachutent rarement leurs correspondants dans les zones de conflit, le travail de ces journalistes est vital et précaire. L’absence de réponse unifiée de la part des agences de presse occidentales à cette attaque flagrante contre la liberté de la presse est choquante et témoigne des inquiétudes quant à la valeur diminuée de la vie d’un journaliste non occidental.

Les dangers liés à la couverture de la crise israélo-palestinienne ne se limitent pas aux seuls reportages de première ligne, mais se manifestent également dans les coulisses des rédactions nord-américaines. Les reportages grand public mettant intentionnellement l’accent sur les perspectives palestiniennes sont rares. Au lieu de cela, de nombreux organes de presse restent embourbés dans des débats factices autour de l’objectivité, de l’équilibre et des préjugés, utilisant souvent ces idéaux journalistiques de manière stratégique (et en appliquant deux poids, deux mesures) pour punir, licencier ou expulser les journalistes qui ont manifesté leur soutien à une couverture plus juste de la Palestine. .

L’impact de la réduction au silence et de la censure des journalistes au sein des principales agences de presse ne se limite pas à la couverture de la crise actuelle à Gaza. Cela soulève d’importantes inquiétudes en matière de liberté de la presse, notamment l’effet dissuasif de l’auto-silence qui pèse sur l’exactitude des informations publiques. Cela aliène les journalistes qui remettent en question le statu quo. Cela a des implications considérables sur la manière dont le journalisme est mené et sur les personnes dont les histoires ne sont pas racontées. Et cela porte atteinte aux normes mêmes que les rédactions prétendent respecter.

Ctout pour une plus grande intégrité dans le reportage sur le conflit israélo-palestinien ont fait l’objet de deux lettres ouvertes de journalistes canadiens, que nous avons toutes deux signées. La première a été libéré en mai 2021, lors d’un bombardement aérien d’une dizaine de jours sur Gaza, qui s’est soldé par un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, et la dernière lettre a été publié en décembre 2023. Citant le ciblage systématique des journalistes à Gaza et le « silence glaçant » des médias canadiens sur le nombre incroyablement élevé de décès de journalistes, ainsi que les décisions internes des salles de rédaction visant à pénaliser les journalistes qui ont exprimé leur solidarité avec les Palestiniens, le La lettre souligne que « les chroniqueurs et les comités de rédaction qui publient un soutien sans équivoque à Israël et considèrent les morts civiles comme des conséquences malheureuses ne s’exposent à aucune sanction similaire ». La récente lettre a été signée par près de 300 journalistes, parmi lesquels plus d’une vingtaine de médias grand public ont signé de manière anonyme.

Depuis octobre, deux journalistes palestino-canadiens, Zahraa Al-Akhrass de Global TV et Yara Jamal de CTV Atlantic, ont été licenciés pour des publications et des commentaires qu’ils ont tenus sur la crise en cours à Gaza et que leurs organes de presse considéraient comme des violations de leurs normes éditoriales. Dans une publication Instagram Après son licenciement, Al-Akhrass a déclaré qu’elle était surprise de n’avoir reçu « aucun mot de sympathie de la part de qui que ce soit » compte tenu de ses liens personnels avec la région. Au lieu de cela, a-t-elle dit, certains collègues ont été « indignés » contre elle pour avoir partagé des images sur la guerre. Jamal, quant à elle, s’est rendue sur TikTok des semaines après son licenciement pour partager son histoire. “Il n’y avait absolument aucune considération pour le fait que je sois témoin de la mort de mes propres collaborateurs”, a déclaré Jamal à propos de la décision de la rédaction de la licencier. “Absolument aucun.” En évaluant si les journalistes ont violé leurs directives éditoriales, les rédactions devraient prendre en compte le coût de la couverture de l’actualité…