Les attaques contre Israël pourraient-elles sauver l’héritage de Benjamin Netanyahu ?

Avant la guerre, les espoirs d’un gouvernement d’unité reposaient sur le fait qu’un éventuel accord de paix entre Israël et l’Arabie saoudite nécessitait des concessions à l’Autorité palestinienne de Cisjordanie que les partenaires actuels de la coalition de Netanyahu n’accepteraient pas. Il est possible que les Saoudiens demandent à Israël de transférer des terres, de l’autonomie ou de l’argent à l’Autorité palestinienne. Ou bien les démocrates de Washington – n’aimant pas l’Arabie Saoudite et favorables à la paix entre Israël et l’Autorité palestinienne – exigeraient des concessions israéliennes en échange de l’approbation d’un pacte de défense américano-saoudien. Quels que soient ceux qui présentaient des exigences pro-palestiniennes à Israël, ils risquaient fort d’être refusés par les partis religieux sionistes dirigés par les ministres Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir. Préférant la paix avec les Saoudiens à un gouvernement de droite, Netanyahu – pensait-on – abandonnerait les sionistes religieux au profit des partis libéraux désormais dans l’opposition.

Vendredi dernier, un gouvernement d’union nationale paraissait fantaisiste. La campagne du gouvernement Netanyahu en faveur d’une réforme judiciaire a provoqué les plus grandes manifestations de rue de l’histoire d’Israël et suscité une hostilité inhabituelle de la part de Washington. Les partis libéraux israéliens n’ont pas remporté d’élections nationales depuis deux décennies et pourraient préférer la chute du rusé Netanyahu plutôt que de sauver son accord de paix avec les Saoudiens. De l’autre côté : même si Smotrich et Ben Gvir souhaitent qu’Israël ne réduise pas son emprise sur la Cisjordanie (où vivent la plupart de leurs partisans), ils préféreront peut-être coopérer avec de plus petites concessions aux Palestiniens plutôt que d’assister à de plus grandes concessions de la part de l’opposition.

Le jour le plus sanglant en Israël depuis 50 ans a transformé ce qui semblait être un vœu exaucé en une véritable perspective. Les quatre partis juifs qui ne siègent pas au gouvernement ont publié une déclaration unificatrice : « Dans des jours comme ceux-ci, il n’y a ni opposition ni coalition en Israël. » Le parti dirigé par Gantz, ancien ministre de la Défense de Netanyahu, s’est déclaré ouvert à une nouvelle coalition axée sur les questions de sécurité. De même, Lapid, dont le parti dispose de 24 sièges (celui de Gantz en a 12) sur les 120 sièges de la Knesset. a dit qu’il rejoindrait un « gouvernement d’urgence réduit, professionnel » à condition qu’il n’inclue pas les membres « extrêmes et dysfonctionnels » de l’actuel – une référence à Smotrich et Ben Gvir, qui soutiennent tous deux avec véhémence la réforme judiciaire.

La réforme judiciaire, aussi justifiée soit-elle dans son intention générale, a été un désastre politique pour Netanyahu. De nombreux Israéliens, y compris les libéraux, sont favorables à certaines réformes de la Haute Cour israélienne. La Haute Cour s’est dotée d’un pouvoir de contrôle judiciaire (bien qu’Israël n’ait pas de constitution formellement ratifiée), a aboli les limites imposées aux personnes pouvant intenter des poursuites et s’est imposée comme le tribunal de première instance pour les affaires contestant les décisions politiques du gouvernement. Netanyahu a commis l’erreur de confier l’effort de réforme à deux membres irascibles de sa coalition – Simcha Rothman et Yariv Levin – puis, lorsque les dissensions publiques sont devenues assez graves au printemps dernier, il a appuyé sur pause. Un élément de la réforme, privant la Haute Cour du pouvoir d’annuler les mesures ministérielles parce qu’elles étaient « déraisonnables », a ensuite été adopté. Netanyahou a récemment dit les efforts de réforme se poursuivraient, puis cesseraient avec la modification du comité de sélection des juges – principalement composé de juges eux-mêmes et de membres non élus du barreau – mais le gouvernement et un objectif important ont subi de graves dommages à leur réputation.

Bien que Netanyahu, Smotrich et Ben Gvir soient tous, dans un sens, des hommes politiques de droite, des divergences sur le fond et le ton les divisent. Alors que Netanyahu a défendu les dispositifs de sécurité israéliens existants en Cisjordanie et les colonies qu’elles protègent, il s’est montré réticent à étendre les colonies – une priorité pour Smotrich et Ben Gvir. Netanyahu est favorable à une sorte de réforme judiciaire, mais il a dirigé le pays sans cette réforme pendant une décennie. De leur côté, Smotrich et Ben Gvir sont des alliés gênants pour Netanyahu, apportant souvent un soutien tacite (et parfois explicite) à la brutalité anti-arabe. Lapid et Gantz ne diffèrent pas sérieusement de Netanyahu sur l’objectif le plus important de ce dernier : empêcher l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire. Il n’y a aucune raison de croire que l’un ou l’autre serait un partenaire peu fiable dans une campagne contre le Hamas, et tous deux sont plus disposés que Smotrich et Ben Gvir à faire des concessions à l’Autorité palestinienne pour obtenir un accord de paix saoudien. Netanyahu pourrait même persuader Gantz et Lapid de consentir à une réforme plus limitée et plus durable du comité de sélection de la justice et des pouvoirs de la Haute Cour.

De nombreux risques militaires seront plus faciles à prendre pour Netanyahu si ses anciens opposants rejoignent une nouvelle coalition. Le Premier ministre a déclaré samedi soir qu’Israël réduirait toutes les bases d’opérations du Hamas en « îles en ruine » et a exhorté les civils de Gaza à évacuer. Les frappes anti-Hamas précédentes étaient en grande partie des tentatives aériennes visant à dégrader les capacités de lancement de missiles du Hamas tout en laissant le groupe intact – cette fois, Israël pourrait tenter de détruire le Hamas lui-même. Cela prendra du temps, nécessitera presque certainement une vaste invasion terrestre et pourrait coûter la vie à des centaines d’Israéliens. Une large coalition réduirait les inquiétudes électorales de Netanyahu si la campagne militaire tournait mal ou restait bloquée, puisque ceux qui autrement gagneraient à ses dépens partageraient la responsabilité.

Les gains stratégiques pour Netanyahu d’un gouvernement d’unité s’étendent au-delà de la composition du gouvernement. De nombreux Israéliens considéraient la réforme judiciaire comme une tentative visant spécifiquement à priver les libéraux de leur pouvoir. Quel que soit le mérite de cette conviction, elle était suffisamment forte pour motiver de nombreux réservistes de l’armée israélienne – y compris des pilotes de l’armée de l’air – à menacer de ne pas servir. L’inclusion de dirigeants libéraux dans la coalition contribuera à rétablir la santé d’une partie cruciale du corps politique israélien.

La participation arabe au gouvernement serait particulièrement précieuse, privant le Hamas de sa prétention de diriger la cause des Arabes dans le monde entier. Mansour Abbas, le plus éminent homme politique arabe d’Israël, a rejeté l’appel du Hamas à un soulèvement arabe général et a spécifiquement exhorté les citoyens arabes d’Israël à rester pacifiques. L’attaque du Hamas semble viser à contrecarrer un rapprochement saoudo-israélien – en provoquant une réponse inhumaine des Israéliens et en encourageant les Arabes israéliens à se rebeller contre le gouvernement israélien. Un accord entre Riyad et Jérusalem signifierait que le conflit israélo-arabe serait abandonné par le plus important État arabe. Le Hamas, dont le motif fondateur était l’élimination d’Israël, resterait, avec le Hezbollah libanais, sous la tutelle de l’Iran, à la fois État paria et ennemi le plus redoutable des monarchies arabes du Golfe.

Un gouvernement d’unité israélien pourrait également soulager certains problèmes diplomatiques de Netanyahu. La pratique du Hamas consistant à utiliser des civils palestiniens comme boucliers humains – y compris l’utilisation notoire de l’hôpital Shifa de Gaza comme base d’opérations – rend impossible, même à l’armée la plus humaine, de cibler des militants sans tuer également des civils. Ces dernières années, le soutien apporté par les gouvernements américains et européens aux campagnes anti-Hamas d’Israël s’est rapidement évaporé. Cela durera plus longtemps si l’urbaneux Lapid et l’ancien général Gantz sont les partenaires de Netanyahu dans l’exécution et la défense publique de la stratégie israélienne.

Le dernier gain d’un gouvernement d’unité concerne l’Iran. Contrairement à son mandataire du Hamas, l’Iran a une chance extérieure de détruire Israël – s’il acquiert l’arme nucléaire. Bien que les efforts initiaux de l’administration Biden pour ressusciter l’accord sur le nucléaire iranien soient actuellement au point mort, ils pourraient être relancés, soit par le président actuel, soit par son successeur. Les tentatives clandestines d’Israël pour éliminer le programme nucléaire iranien pourraient, en fin de compte, ne pas remplacer une tentative ouverte de détruire les installations iraniennes. Une administration américaine pourrait trouver plus facile d’accepter – et Netanyahu pourrait poursuivre plus vigoureusement – ​​une attaque israélienne contre l’Iran si le gouvernement israélien comprend des partis libéraux.

Les relations entre Washington et son plus important allié du Moyen-Orient ont souffert ces dernières années. L’attaque du Hamas offre au Premier ministre une chance de se réinitialiser. Un gouvernement d’unité à Jérusalem, si Netanyahu en formait un, renforcerait à la fois la sécurité israélienne et son alliance avec Washington.