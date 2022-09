Les attaques au couteau au Canada font 10 morts et plus d’une douzaine de blessés (police)

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La police canadienne est à la recherche de deux suspects après qu’au moins 10 personnes ont été tuées et plus d’une douzaine ont été blessées dans un saccage au couteau.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déclaré que les attaques avaient eu lieu dans au moins 10 endroits, dont la nation crie de James Smith et le village de Weldon, au nord-est de Saskatoon, en Saskatchewan, tôt dimanche. Les premières indications suggéraient que les victimes avaient peut-être été attaquées au hasard.

La recherche de suspects a eu lieu alors que les fans se rendaient à Regina pour un match annuel à guichets fermés de la fête du Travail entre les Roughriders de la Saskatchewan de la Ligue canadienne de football et les Blue Bombers de Winnipeg.

Le service de police de Regina a déclaré qu’il enquêtait sur plusieurs fronts pour localiser et arrêter les suspects et avait “déployé des ressources supplémentaires pour la sécurité publique dans toute la ville, y compris le match de football au stade Mosaic”.

LE FBI ÉMET UN AVERTISSEMENT SUR UN ANTI-VAXXER QUI A TRAVERSÉ LA FRONTIÈRE CANADIENNE POUR «PROTESTER» À L’US OPEN: RAPPORT

L’alerte émise pour la première fois par la GRC de Melfort, en Saskatchewan, vers 7 heures du matin, a été prolongée quelques heures plus tard pour couvrir les provinces du Manitoba et de l’Alberta, les deux suspects étant toujours en fuite.

Damien Sanderson a été décrit comme mesurant 5 pieds 7 pouces et pesant 155 livres; Myles Sanderson mesure 6 pieds 1 pouce et pèse 200 livres. Tous deux ont les cheveux noirs et les yeux bruns et pourraient conduire un Nissan Rogue noir.

Mark Oddan, un porte-parole de STARS Air Ambulance, a déclaré que deux hélicoptères avaient été envoyés de Saskatoon et un autre de Regina.

La GRC avertissait les résidents de prendre des précautions et d’envisager de s’abriter sur place.

“Ne quittez pas un endroit sûr. N’APPROCHEZ PAS de personnes suspectes. Ne prenez pas d’auto-stoppeurs [sic]”, a déclaré la GRC. “Signalez les personnes suspectes, les urgences ou les informations au 9-1-1. Ne divulguez pas les emplacements de la police.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Saskatchewan Health Authority a déclaré que plusieurs patients étaient traités dans plusieurs sites. Oddan a déclaré que deux hélicoptères transportaient des patients de la scène à l’hôpital universitaire royal de Saskatoon tandis qu’un troisième transportait un patient à l’université royale depuis un hôpital de Melfort, à une courte distance au sud-est de Weldon.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.