Les attaquants Luis Suárez et Edinson Cavani dans l’équipe d’Uruguay pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar

Les attaquants Luis Suárez, Edinson Cavani et d’autres joueurs vétérans de l’Uruguay seront à la Coupe du monde au Qatar après que l’entraîneur Diego Alonso les ait inclus dans son équipe nommée jeudi.

Suárez et Cavani, tous deux âgés de 35 ans, devraient disputer leur quatrième et dernière Coupe du monde. Trois autres membres vétérans de l’équipe ont également été nommés – le gardien Fernando Muslera et les défenseurs Diego Godín et Martín Cáceres.

L’Uruguay est dans le groupe H avec le Portugal, la Corée du Sud et le Ghana. Le premier match de l’équipe au Qatar sera contre la Corée du Sud le 24 novembre.

Alonso a inclus le défenseur de Barcelone Ronald Araujo dans son équipe même si le joueur se remet toujours d’une opération à la cuisse droite.

Uruguay:

Gardiens: Fernando Muslera (Galatasaray), Sergio Rochet (Nacional), Sebastián Sosa, (Independiente).

Défenseurs: Diego Godín (Velez Sarsfield), José María Giménez (Atletico Madrid), Sebastián Coates (Sporting Lisbon), Martín Cáceres (Los Ángeles Galaxy), Ronald Araujo (Barcelone), Matías Viña (Roma), Mathías Olivera (Napoli), Guillermo Varela (Flamengo), José Luis Rodríguez (Nacional).

Milieux de terrain: Matías Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Lucas Torreira (Galatasaray), Manuel Ugarte (Sporting Lisbonne), Facundo Pellistri (Manchester United), Nicolás De la Cruz (River Plate), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Agustín Canobbio (Athletico Paranaense) et Facundo Torres (Orlando City).

Attaquants: Darwin Núñez (Liverpool), Luis Suárez (Nacional), Edinson Cavani (Valence), Maximiliano Gómez (Trabzonspor).

