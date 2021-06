Les attaquants de l’Euro 2020 montrent pourquoi Haaland reste la cible de rêve des grands clubs européens

En raison de l’échec de la Norvège à se qualifier, Erling Haaland n’a pas botté de ballon à l’Euro 2020. Au lieu de cela, l’attaquant du Borussia Dortmund a passé la majorité de son temps à publier des photos de vacances des îles grecques, alors qu’il a sans doute vu sa réputation déjà stellaire. renforcée.

Avec la phase à élimination directe qui doit commencer ce week-end, nous attendons toujours qu’un attaquant émerge comme une alternative moins chère au Haaland évalué à 180 millions d’euros, encore âgé de seulement 20 ans, pour les clubs qui cherchent à signer un avant-centre fiable ce l’été.

Il y a beaucoup de clubs sur le marché pour un attaquant en 2021. Manchester City veut un remplaçant pour Sergio Aguero, qui a déménagé à Barcelone avec un transfert gratuit, tandis que Tottenham doit planifier sa vie sans Harry Kane, si le capitaine anglais est accordé le transfert qu’il souhaite. Chelsea cherche également à améliorer ses options offensives – Olivier Giroud et Tammy Abraham pourraient chercher de nouveaux clubs – tandis que Manchester United n’aurait peut-être retardé sa recherche d’un nouvel attaquant que de 12 mois en remettant Edinson, 34 ans. Cavani un nouveau contrat d’un an à la fin de la saison dernière.

Les seuls grands clubs qui n’ont pas vraiment besoin d’un buteur pour le moment sont le Real Madrid, la Juventus, le Bayern Munich et Liverpool, qui ont déjà respectivement Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski et Mohamed Salah. Mais ils le seront bientôt : Benzema a 33 ans, Ronaldo a 36 ans et Lewandowski a 32 ans, tandis que Salah a 29 ans.

Si vous jetez un œil à la course au Soulier d’Or de l’Euro 2020 vers la fin de la phase de groupes, il n’est pas surprenant de voir le Portugais Ronaldo (3) en tête, aux côtés du Tchèque Patrik Schick, du milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum et de 28 ans. vieux Romelu Lukaku. Juste derrière, l’Italien Ciro Immobile, 31 ans, fait partie des six joueurs avec deux buts.

A 25 ans, l’attaquant du Bayer Leverkusen Schick approche les premières années de sa carrière, avec l’Ukrainien Roman Yaremchuk (2) du même âge et faisant un bon travail pour booster ses perspectives de départ du club belge de Gand cet été. Mais Schick et Yaremchuk se produisent en Europe depuis assez longtemps pour que les meilleurs clubs évaluent leur potentiel d’avoir un impact au plus haut niveau et aucun n’a encore mérité d’être transféré dans une équipe d’élite.

Un éclaireur d’un club de premier plan de la Premier League a déclaré à ESPN que, dans le jeu, on craignait que le bassin d’avant-centres de première classe ne diminue considérablement. L’Euro 2020 (et la Copa America) n’a pas fait grand-chose pour dissiper cette perception, c’est pourquoi chaque grand club veut signer Haaland si, ou quand, Dortmund est prêt à le laisser partir.

Le scénario de rêve pour chaque club est de signer un joueur comme Aguero, qui a offert à City 10 ans de service incroyablement constant (avec 260 buts en 390 matchs) après son arrivée de l’Atletico Madrid en 2011, et Haaland est considéré comme cet attaquant. Kylian Mbappe en est un autre, mais l’attaquant du Paris Saint-Germain n’est pas un avant-centre au sens classique d’un Aguero ou d’un Haaland, bien que son record de buts pour le PSG (111 buts en 127 matchs) soit impressionnant. Et malgré un contrat qui expire en 2022, il est également évalué à plus de 150 millions d’euros.

À l’Euro 2020, le fossé entre les meilleurs attaquants et les autres est énorme ; l’inquiétude des recruteurs de clubs est que les meilleurs joueurs sont trop vieux pour signer et que les autres n’ont tout simplement pas le niveau requis.

Le jeu a changé ces dernières années, et peut-être que les avant-centres mettent plus de temps à mûrir et à atteindre leur apogée ? Mis à part Haaland, il n’y a pas de jeunes sensations telles que Michael Owen ou Wayne Rooney, mais les noms des meilleurs buteurs suggèrent jusqu’à présent qu’il y a une pénurie d’avant-centres de qualité en Europe.

Ronaldo, Immobile, Lukaku et Lewandowski ont tous été à la hauteur de leur réputation à l’Euro 2020 ; L’Anglais Kane est peut-être le seul avant-centre de renom à avoir un tournoi lent à ce jour, mais il a le temps de rectifier cela.

L’Espagne manque clairement d’un attaquant d’élite, comme l’a montré Alvaro Morata – Gerard Moreno, 29 ans, est la seule autre option – tandis que l’Écosse aurait peut-être déjà obtenu la qualification du Groupe D si elle possédait un attaquant avec plus de capacités que Lyndon Dykes , qui a passé la saison dernière en championnat avec les Queens Park Rangers. C’est une histoire similaire dans le groupe B pour la Russie, qui continue de s’appuyer sur le pesant Artem Dzyuba.

Il y a eu quelques surprises : Kieffer Moore de Cardiff s’avère crucial en tant qu’homme cible pour le Pays de Galles, tandis que Joel Pohjanpalo du Bayer Leverkusen a impressionné par son rythme de travail et son physique pour la Finlande. Alexander Isak de la Real Sociedad s’est également montré prometteur pour la Suède en deux matchs.

Mais c’est un fait incontournable que l’inquiétude d’avant le tournoi concernant une pénurie d’avant-centres émergents s’avère être une réalité. Cela signifie également que la valeur de Haaland continue d’augmenter pendant qu’il profite d’un congé bien mérité.