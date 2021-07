Les Atlanta Hawks sans Trae Fly, les Milwaukee Bucks sans Antetokounmpo tombent

Les Atlanta Hawks ont prouvé qu’ils ne dépendaient pas uniquement de leur joueur vedette Trae Young en enregistrant une victoire dominante de 110-88 contre les Milwaukee Bucks à la State Farm Arena mardi soir (mercredi matin IST). Dans un effort total d’équipe, Lou Williams (21 pts), Bogdan Bogdanovic (20 pts), Clint Capela (15 pts) et Kevin Huerter (15 pts) ont tous contribué à la déroute de leur équipe des Milwaukee Bucks

Bucks n’a pas seulement dû subir une défaite au match 4, mais aussi une blessure à Antetokounmpo. Tirant de l’arrière 52-62 au troisième quart, la star des Bucks a atterri maladroitement en essayant de contester le dunk de Capela. Il boitilla jusqu’au vestiaire et retourna sur le banc plus tard. Mais le double MVP n’a pas pu se rendre sur le terrain, retournant finalement aux vestiaires pour de bon alors que les Hawks continuaient de faire pression, portant leur avance à 25 points à la fin du 3e quart.

« C’est une très bonne équipe, ils ont toujours des joueurs très solides, Jrue et Middleton et Lopez, Pat [Connaughton], tous ces gars là-bas. C’est une bonne équipe. Donc non, il n’y avait aucun moyen que nous allions nous détendre », a déclaré l’entraîneur des Hawks, Nate McMillan, à propos de l’intention de son équipe après la sortie d’Antetokounmpo.

Bien que l’entraîneur-chef des Bucks, Budenholzer, n’était pas concerné. « Nous avons une sacrée équipe, une sacrée équipe », a déclaré Budenholzer. « Donc, nous avons un Game 5. Nous allons regarder le film. On va se préparer. Nous allons nous préparer. Les gars adorent la compétition.

Avec le match 5 jeudi soir (Vendredi matin IST) à domicile, Bucks cherchera à se regrouper et espère que Khris Middleton trouvera sa touche après une performance oublieuse au match 4. Il a marqué 16 points sur 6 tirs sur 17 et 0 sur 7 sur des tentatives à trois points. Le match au Fiserv Forum ne sera pas un concours d’élimination, les deux parties espèrent que leurs joueurs vedettes se présenteront et les aideront à se rapprocher d’un match de la finale de la NBA.

Le match 5 sera diffusé en direct sur Star Sports Select et NBA League Pass à partir de 6h00

