Les Atlanta Hawks battent les Milwaukee Bucks lors du premier match de pré-saison d’Abu Dhabi

Dejounte Murray a obtenu le meilleur score lors de ses débuts alors que les Atlanta Hawks battaient les Milwaukee Bucks 123-113 en pré-saison à Abu Dhabi jeudi, la première apparition de la NBA dans le golfe riche en pétrole.

Murray, échangé par les Spurs hors saison, a marqué 25 avec neuf passes et huit rebonds, suivi de son coéquipier Trae Young qui avait 22 points.

Giannis Antetokounmpo a mené les Bucks avec 19 points mais la star grecque, qui a attiré des cris de la foule chaque fois qu’il a touché le ballon, n’a pas pu inspirer un revirement alors que Milwaukee traînait du deuxième quart.

La première rencontre du Golfe entre les équipes de la NBA s’est tenue dans une Etihad Arena bondée dans la capitale des Émirats arabes unis, qui accueillera également le deuxième match samedi.

“Nous devons garder cette mentalité de faim au travail… pour continuer à apprendre et à nous améliorer et à grandir les uns avec les autres et à concourir à un niveau élevé”, a déclaré Murray.

« Et je crois que nous pouvons le faire… Je suis déjà au samedi », a-t-il ajouté. “Nous avons remporté la victoire, mais comme je l’ai dit, il y a toujours place à l’amélioration.”

Les jeux d’Abu Dhabi font partie d’une reprise des voyages à l’étranger de la NBA après un arrêt pour la pandémie. Les Golden State Warriors ont remporté deux matchs de pré-saison contre les Washington Wizards au Japon, tandis que Paris et Mexico accueilleront des rencontres de saison régulière.

Le riche Golfe attire un nombre croissant d’événements sportifs majeurs, dont la Coupe du monde de cette année au Qatar et quatre courses de F1 la saison prochaine, ainsi que le golf, le tennis et la boxe poids lourds.

“Cela a été long à venir”, a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver, aux journalistes avant le match, faisant référence à une visite dans la région.

“Nous pensons avoir eu, dans l’histoire de la NBA, environ 25 joueurs de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

“Nous espérons que, alors que nous continuons à jouer à des jeux ici et à les téléviser… cela encouragera encore plus de jeunes, franchement des garçons et des filles, qu’ils aspirent à jouer en NBA ou en WNBA, à continuer à jouer.”

Les matchs de cette semaine font partie d’un partenariat pluriannuel entre la NBA et Abu Dhabi.

Les Bucks ont été nommés favoris pour le titre de cette saison dans le sondage annuel des 30 directeurs généraux de la ligue.

