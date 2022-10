Les athlètes vedettes Aaron Donald et Jaylen Brown ont appris que Kanye West était mauvais pour les affaires

Ceci est une chronique de Morgan Campbell, qui écrit des opinions pour CBC Sports. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

Avez-vous été surpris mardi, lorsque la star de la NFL Aaron Donald et la vedette de la NBA Jaylen Brown ont chacun annoncé qu’ils quittaient Donda Sports, l’agence fondée par le rappeur/créateur de mode/troll de droite Kanye West ?

La nouvelle m’a aveuglé, principalement parce que j’avais oublié que Donda Sports existait toujours, et j’ai été choqué que des gens comme Donald et Brown, avec de grands noms et une bonne réputation, y aient encore des liens.

Leurs défections font suite à la dernière salve de commentaires offensants de West. Plus tôt ce mois-ci, il a trafiqué des slogans suprématistes blancs. La semaine dernière, il s’est adonné à l’antisémitisme et a incité certains de ses plus grands sponsors, comme le géant des vêtements de sport Adidas, à le laisser tomber. En ce moment, il est le revers de Pickleball, perdant des partenaires commerciaux aussi vite que le prochain grand sport du monde les signe .

Et Donald et Brown ?

Ils m’ont choqué par leur volonté de jouer au ballon pendant si longtemps avec quelqu’un d’aussi peu fiable que West, qui s’appelle maintenant “Ye”, continue de le prouver. Les stars de la NFL et de la NBA ne sont pas que des athlètes – ce sont des entreprises qui, pensez-vous, reconnaissent que le penchant de West pour l’instabilité est mauvais pour les affaires. Ainsi, le mystère découlant des décisions de Donald et Brown de se débarrasser de Donda est la raison pour laquelle ils se sont inscrits en premier lieu.

Donald est sept fois All-Pro avec les Rams de Los Angeles, et a fait un sac salvateur à la fin du Super Bowl de l’hiver dernier. Brown est une star de la NBA et l’un des premiers athlètes professionnels à manifester en public après le meurtre de George Floyd par des policiers de Minneapolis en mai 2020.

Chaque homme a le profil et la valeur de sa marque personnelle pour, lorsqu’il a besoin d’embaucher un agent, choisir parmi les meilleurs et les plus éprouvés.

Donda Sports, pour la petite histoire, est (était ?) une agence de marketing, qui prévoyait de rechercher des partenariats pour les sportifs. Des agents certifiés par la Ligue ont négocié les contrats des joueurs de Donald et Brown.

Pourtant, aucun des deux hommes n’avait besoin de parier sur Donda Sports – ils n’étaient pas Rod Tidwell quittant le navire d’une agence de sport d’entreprise exsangue pour aider Jerry Maguire à construire sa startup adorable et décousue. Et les deux sont assez grands pour voir ce qu’il advient de athlètes établis qui font confiance à des agents louches . Le fait que deux vétérans professionnels n’aient pas appliqué un filtre plus strict lors de la recherche d’une entreprise pour représenter leurs intérêts auprès du monde des affaires est préoccupant.

Heureusement, l’alliance de Donald et Brown avec Donda ne les a exposés qu’à d’éventuels dommages à leur réputation. Il n’y a pas d’histoires de transactions bâclées ou de millions manquants. Juste leur décision casse-tête de s’aligner sur West et leurs lettres de résiliation publiques.

Le garde des Boston Celtics Jaylen Brown rend hommage à l’ancien joueur des Celtics Bill Russell avant un match le 18 octobre. Brown a rejoint la star de la NFL Aaron Donald en quittant Donda Sports mardi. (Maddie Meyer/Getty Images)

Après tout, Donald et Brown n’ont pas signé avec Kanye West en 2003, le producteur à succès derrière des morceaux classiques de Jay-Z comme Izzo ; le rappeur profond qui s’est élevé contre le matérialisme dans Tout tombe ; la superstar improbable dont le premier album Le décrochage universitairea relaté son parcours d’outsider à top dog.

Ils ont fait affaire avec West après que Jay-Z l’ait coupé, après qu’il ait fait un morceau diss en attaquant son ex-femme et son nouveau partenaire, après qu’il se soit littéralement immolé par le feu lors d’une soirée de sortie de musique.

Et ils sont restés avec lui jusqu’à ce que son entretien avec l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, dans lequel il a dénoncé un antisémitisme occasionnel.

“Je préférerais que mes enfants connaissent Hanukkah que Kwanzaa”, a-t-il déclaré dans une interview divulguée. “Au moins, cela viendrait avec une ingénierie financière.”

Ce commentaire a incité Adidas à abandonner West et a incité Donald à emboîter le pas.

“Nous nous sommes sentis responsables d’envoyer un message clair indiquant que les paroles et les actions haineuses ont des conséquences et que nous devons faire mieux en tant qu’êtres humains”, indique une lettre publiée sur le compte Twitter de Donald. “Nous ne pensons pas que nos croyances, nos voix et nos actions appartiennent à un espace qui déforme et opprime les personnes de toutes origines, ethnies ou races.”

Le plaqueur défensif des Rams de Los Angeles, Aaron Donald, a annoncé sa décision de se séparer de l’agence Ye’s Donda Sports à la suite de la dernière série de commentaires offensants de l’artiste. (Christian Petersen/Getty Images)

Si les stars du rap avaient l’habitude de devenir des agents puissants, la façon dont les coureurs de 10 000 mètres se transforment en marathoniens, signer avec Donda Sports aurait eu du sens. Mais la courte histoire des rappeurs devenus agents comprend Percy “Master P” Miller, qui a remplacé le porteur de ballon Ricky Williams lors des négociations avec les Saints de la Nouvelle-Orléans en 1999. L’accord incitatif signé par Williams est largement considéré comme l’un des pires de l’histoire de la NFL .

Ou il y a Curtis “50 Cent” Jackson, dont l’amitié avec Floyd Mayweather a engendré une brève carrière en tant que manager de boxe. Après une brouille avec Mayweather, l’écurie de Jackson s’est réduite à un seul combattant de haut niveau, Yuriorkis Gamboa, pour qui Jackson n’a pas réussi à organiser des combats mémorables.

West, au moins, en savait assez pour enrôler un vétéran du sport comme adjoint, alors peut-être que cela a réconforté Brown et Donald de rencontrer le président de Donda Sports, Antonio Brown.

Oui, ce Antonio Brown.

L’ancien receveur de la NFL Antonio Brown, qui s’est disputé avec des entraîneurs à Pittsburgh et à Oakland, et a été vu pour la dernière fois décoller son maillot et sortir du terrain à mi-match au MetLife Stadium, après avoir affronté Bruce Arians, alors entraîneur-chef du Tampa Bay Bucs.

Correction, nous avons vu Brown pour la dernière fois interprétant une chanson de rap terne lors d’un festival de musique dans le sud de la Floride, s’assurant que le prochain acte sonnerait mieux par contraste.

Si vous voyez pourquoi cette paire plairait aux athlètes vétérans établis avec de l’argent et des options, expliquez-le moi dans les commentaires. Je suis perplexe.

Je comprends pourquoi la relation standard agent-athlète peut sembler obsolète et dépassée pour certaines personnes. Si vous pensez déjà savoir ce que vous valez, pourquoi verser 3 % de votre salaire à la personne qui le négocie ? Pourquoi ne pas engager un avocat pour le faire pour un montant forfaitaire ou, comme le quart-arrière des Baltimore Ravens Lamar Jackson, traiter directement avec l’équipe ?

La réponse, bien sûr, est la commodité. Les agents marchandent avec les employeurs pour que les professionnels puissent se concentrer sur leur métier, qu’il s’agisse de sport, de musique ou d’écriture. Dans la NFL, les agents acceptent 3% des transactions à sept, huit et neuf chiffres. Dans mon monde, celui de l’auteur pour la première fois, votre agent prend une plus grande part d’un gâteau beaucoup plus petit.

Et j’étais toujours reconnaissant. Un bon agent vous offre une augmentation de salaire qui éclipse ses honoraires. Vous ne payez pas tant un péage que vous investissez avec eux. De plus, et surtout, ils vous évitent les maux de tête atroces qui accompagnent souvent les va-et-vient mesquins de la négociation des contrats.

Mais rien dans la personnalité publique de West ou de Brown ne dit “remède contre la migraine”. West est un homme noir qui préfère les t-shirts “White Lives Matter” populaires parmi les nationalistes blancs. Brown a été poursuivi par un déménageur pour l’aurait agressé et endommagé un camion un chef pour soi-disant ne pas payer une facture de 38 000 $ US et, bien sûr, une agence de marketing sportif pour soi-disant ne pas payer la commission sur les accords qu’ils ont obtenus.

Toutes ces bouffonneries disent “partenaires commerciaux, méfiez-vous”, mais voici quand même Donald et Brown, apparemment à l’aise avec le risque, et capables de tolérer la mauvaise presse que les gens au sommet de Donda Sports ont générée… jusqu’à un certain point.

La seule énigme plus grande que la raison pour laquelle l’un ou l’autre des hommes a signé avec Donda est pourquoi il a fallu cette explosion particulière pour les chasser.