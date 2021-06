Les athlètes universitaires de la NCAA ne peuvent pas gagner d’argent. Les règles vont-elles changer pour autoriser les parrainages de marques ?

Comme le dit l’ancien joueur de la NBA, Jerome Williams, il a lancé son agence de marketing sportif dans le but d’accroître l’équité dans l’athlétisme universitaire. Il était autrefois une star du basket-ball universitaire, qui est devenu professionnel après un passage à l’Université de Georgetown.

« Pendant des années, les étudiants-athlètes, en particulier ceux issus de communautés minoritaires, ont été désavantagés dans la monétisation de leur image, ou de ce que nous appelons » la propriété intellectuelle des joueurs « », a déclaré Williams, fondateur d’Alumni Pros Global Sports, à Vox. « Il existe une source de revenus continue dont les athlètes universitaires ne font pas partie. »

Les départements universitaires d’athlétisme génèrent chaque année des millions, voire des centaines de millions de dollars, et sont une source clé de revenus et de reconnaissance de la marque pour les collèges. Sous couvert d’amateurisme, la plupart des athlètes universitaires ne sont pas autorisés à tirer profit des marques ou d’autres activités lucratives au-delà de ce que les collèges prévoient pour leur participation. Ces règles vieilles de plusieurs décennies concernent l’utilisation commerciale du nom, de l’image et de la ressemblance d’un étudiant-athlète. La National Collegiate Athletic Association (NCAA), l’organe directeur de l’athlétisme collégial, a un rôle à jouer dans la perpétuation de cette dynamique inégale entre les institutions et les athlètes.

L’organisation est sur le point de réviser la politique de nom et de ressemblance, fixant auparavant une date limite pour l’adoption de nouvelles règles d’ici la fin janvier 2021. Le 11 janvier, cependant, la NCAA a annoncé qu’elle retarderait indéfiniment le vote après avoir reçu une lettre. du ministère de la Justice de retarder la décision. Cette chaîne d’événements empêchera les athlètes de la NCAA de profiter de manière indépendante de leurs images, mais les experts prédisent qu’une politique révisée pourrait être adoptée d’ici la fin de l’année. Cela signifie que, tôt ou tard, les étudiants-athlètes auront probablement un plus grand contrôle commercial sur leurs propres marques. Mais l’étendue de ce contrôle – entourant les recommandations sur les réseaux sociaux, les accords de marque et le coaching – n’a pas encore été déterminée.

La pandémie a conduit à une ruée sur les relations publiques entre les collèges, en particulier ceux qui cherchaient à ramener les étudiants sur le campus. Quelques-uns ont commencé à payer des étudiants pour servir d’ambassadeurs officiels de la marque sur les réseaux sociaux afin de compenser de manière préventive toute presse négative. Avant le coronavirus, certains influenceurs d’âge universitaire ont servi de représentants informels sur les campus. Beaucoup ont gagné un public dévoué – et, parfois, de l’argent – simplement en créant des vidéos YouTube et des publications Instagram liées à la vie sur le campus.

Cependant, les étudiants-athlètes, du moins ceux qui relèvent de la compétence de la NCAA, ont été empêchés de faire de même, bien que beaucoup aient des plates-formes plus grandes et une reconnaissance nationale. « Tant de jeunes athlètes utilisent les médias sociaux pour fournir à leurs amis et fans des clips d’eux-mêmes jouant et s’entraînant », a déclaré Williams. « Tout ce qu’ils font et publient est pour ce sport, mais ils ne génèrent jamais de revenus à partir de ce contenu pour eux-mêmes ou pour leurs familles. »

Il a souligné que certains sports à revenus élevés, comme le football et le basket-ball, comptent un nombre élevé de joueurs universitaires noirs, dont les communautés ne voient jamais le retour économique de leur succès. (Dans le football et le basket-ball, moins de 2 % des étudiants-athlètes finissent par devenir pro.) « Les chances ne sont pas en faveur des étudiants pour faire du sport professionnel », a conclu Williams. «Et quand ils n’y parviennent pas, beaucoup d’entre eux retournent dans leurs communautés avec très peu – certains sans diplômes. C’est ce qui n’est pas juste pour tout le monde.

« Tout ce qu’ils font et publient est pour ce sport, mais ils ne génèrent jamais de revenus avec ce contenu pour eux-mêmes ou pour leur famille »

L’analyse d’experts d’ESPN estime que les étudiants-athlètes individuels pourraient gagner entre 1 000 et 1 million de dollars de droits sur le nom et l’image, en fonction de la taille de leur sport et de leur marché universitaire. Les distinctions d’ESPN séparent les athlètes en quatre types de catégories de revenus – sports sans revenus, revenus, entièrement américains et olympiques – tout en prenant en compte le montant typique de la compensation pour des événements tels que les apparitions au camp d’entraînement. Mais les consultants sportifs soutiennent que la valeur d’un athlète « peut varier considérablement » en fonction de facteurs tels que le charisme, le calendrier d’une campagne publicitaire et leur relation avec un produit sponsorisé.

« Si vous êtes un étudiant acteur ou un étudiant musicien, ce genre de paramètres n’est pas configuré. Ils ne sont en place que pour les athlètes », a déclaré Eddie Comeaux, professeur agrégé à l’UC Riverside et directeur exécutif du Center for Athletes’ Rights and Equity. « Donc, lorsque la NCAA définit ces paramètres financiers, gagner de l’argent [based on your name or image] devient un privilège. Et c’est pensé et présenté comme un privilège – pas comme un droit pour ces étudiants. »

C’est pourquoi la gymnaste Simone Biles, par exemple, a renoncé à une bourse d’athlétisme de l’UCLA pour poursuivre indépendamment des parrainages et des approbations dans la perspective des Jeux olympiques de Rio 2016. Mais sa décision serait un pari pour la plupart des jeunes athlètes. Pour les athlètes qui participent à des sports non olympiques, il n’y a presque pas d’alternative à devenir pro qui n’implique pas de jouer au niveau collégial.

La relation financière entre les étudiants traditionnels et les collèges a toujours été simple : les étudiants paient de leur poche pour fréquenter un établissement ou reçoivent un prix réduit pour leurs études grâce à des bourses et des emplois en alternance. Une minorité d’étudiants chanceux – qui incluent des athlètes de haut niveau – ont leurs frais de scolarité entièrement couverts, mais dans le cadre de ces compromis financiers, les universités (et la NCAA) ont principalement bénéficié de l’affaire. Et est-il juste de cloisonner entièrement les athlètes à temps plein sous le parapluie « étudiant », en particulier pour les joueurs de sports de haut niveau et à revenus élevés ?

« Il s’agit vraiment d’une plate-forme de divertissement commerciale géante de plusieurs milliards de dollars fonctionnant sous le couvert d’une poursuite éducative exonérée d’impôt », Mike McIntire, journaliste d’investigation et auteur de Voie des champions, a déclaré Vox en 2017. « L’idée que les athlètes sont là pour recevoir une éducation significative, pour la plupart, est une blague. Et la NCAA le sait, mais elle est trop compromise par le système qu’elle a créé pour mettre en œuvre toute sorte de véritables réformes. »

Ces dernières années, la NCAA a pris des mesures lentes vers la réforme en réponse aux critiques d’anciens athlètes, de militants des droits du travail et de politiciens. Mais le rythme de sa prise de décision est très réactif, selon les experts. « Je dirais que la première percée est venue avec le O’Bannon c. NCAA Cas [on athletes’ name, image, and likeness rights] … et la NCAA n’a pas semblé saisir immédiatement l’importance de ce que cela pourrait apporter », a déclaré à Vox Helen Drew, professeur de droit du sport à l’Université de Buffalo.

La Cour suprême a refusé d’entendre l’affaire O’Bannon en 2016, mais bientôt, une législation était en cours. Plusieurs États, dont la Californie, le Colorado et la Floride, ont depuis adopté des lois qui contredisent la politique actuelle de la NCAA en matière de nom et de ressemblance pour étendre la capacité des athlètes universitaires à monétiser leur marque personnelle. La législation de la Floride entrera en vigueur pour la première fois en juillet 2021, bien avant le calendrier de janvier 2023 de la Californie et du Colorado. La NCAA doit également faire face à la Cour suprême. L’affaire Alston portée par les joueurs de football et de basket-ball de Division 1 prétend que les limites de la NCAA sur la rémunération et les avantages des étudiants-athlètes violent les lois fédérales antitrust. Le 21 juin, la Cour a statué à l’unanimité que les étudiants-athlètes d’élite recevront des compensations supplémentaires liées à l’éducation des collèges, telles que des bourses d’études supplémentaires.

Ces mesures sont la raison pour laquelle les dirigeants de la NCAA font « un lobbying intense » pour un projet de loi fédéral, a déclaré Drew. Une loi nationale remplacera la politique existante de l’État en établissant des lignes directrices uniformes pour les athlètes universitaires à travers le pays et réglementera le marché du sport sur les approbations, le recrutement et le respect des politiques. Pendant ce temps, au Sénat, les sens Cory Booker (D-NJ) et Richard Blumenthal (D-CT) ont proposé la Déclaration des droits des athlètes universitaires, qui offre aux étudiants-athlètes des soins de santé prolongés, la possibilité de recevoir une réduction des bénéfices de les sports générateurs de revenus et une plus grande autonomie dans les décisions de carrière et d’éducation.

« Il est difficile de prédire quand la législation fédérale interviendra dans l’environnement actuel », a déclaré Drew. «Mais les administrateurs de la NCAA ont six mois pour préparer quelque chose jusqu’à la date limite de la Floride. Cela va être un cauchemar pour eux sans loi fédérale, car il y a potentiellement 50 juridictions différentes avec 50 règles différentes. »

Les changements de politique imminents semblent être une aubaine pour les étudiants; malgré quelques défis logistiques, la NCAA ne perd pas grand-chose non plus. Les sources de revenus lucratives de l’organisation sont toujours intactes et continueront de rapporter des milliards – via des contrats de télévision, des ventes de marchandises, des frais de billetterie, des parrainages d’entreprise, des offres de vêtements, etc. Quoi qu’il en soit, de nombreuses parties prenantes s’attendent à bénéficier de ces changements, a déclaré Comeaux, directeur du Center for Athletes’ Rights and Equity de l’UC Riverside.

Alors que de plus en plus d’opportunités se présentent pour les étudiants et les familles, la décision pourrait avoir un impact sur la façon dont les étudiants sont recrutés, le rôle des boosters et leur relation avec les athlètes, et le besoin d’agents et d’agences de marketing sportif. « Pour les étudiants-athlètes, le ciel est la limite, même si vous n’êtes pas le joueur vedette », a déclaré Comeaux. « Mais il y a d’autres considérations, comme la façon dont cela fonctionnera selon les exigences du Titre XI, si cela créera une concurrence entre l’école et l’étudiant [with sponsorships], et si les accords seront négociés séparément ou ensemble.

Pour l’instant, personne n’a de réponses claires à ces questions. Cette période d’attente prolongée, cependant, accorde aux étudiants plus de temps pour préparer leur marque sportive, a déclaré Williams d’Alumni Pros. « Nous voulons que les étudiants-athlètes soient informés et éduqués sur les droits qu’ils ont sur leur propre image et leur propriété intellectuelle », a-t-il déclaré. « C’est ce que nous espérons ici. Une situation de type juste pour tout le monde.