Les athlètes transgenres débattent sous les projecteurs avec le nageur de la NCAA Gaines à Billings

L’ancienne nageuse américaine de la NCAA, Riley Gaines, a parlé de la préservation du sport féminin lors du banquet de la Montana Family Foundation à l’hôtel Northern vendredi.

Le week-end dernier, l’équipe féminine de volleyball de l’Université du Wyoming a perdu son match contre l’État de San Jose, apparemment à cause d’un joueur transgenre dans l’équipe.

« Eh bien, j’applaudis les équipes, les filles, leur bravoure, leur courage et leur leadership car il faut un immense courage pour faire ce qu’elles ont fait », a déclaré Gaines.

Gaines est un ancien étudiant-athlète et a pour l’instant renoncé à l’école dentaire pour militer en faveur du fait que seules des femmes biologiques concourent dans les sports féminins et féminins.

« La position que j’ai adoptée est très, très favorable aux femmes », a déclaré Gaines. « Encore une fois, il ne s’agit pas de prendre position contre qui que ce soit ou quoi que ce soit. »

Certains disent que les femmes transgenres devraient avoir la chance de jouer.

«C’est peut-être quelque chose qui vous donne un but dans la vie», a déclaré Bailey Desper, une militante trans. « Et se voir nier cela, c’est vraiment humiliant et c’est triste à voir. »

Desper est transgenre et affirme qu’il n’y a aucun avantage physique pour les femmes transgenres qui pratiquent des sports féminins.

« Je prends moi-même des hormones depuis 2017 et j’ai remarqué des changements physiques et d’apparence », a déclaré Desper.

Gaines dit que les femmes transgenres ont un avantage physique.

Le département des sports du Wyoming a publié une déclaration concernant le forfait sans mentionner l’athlète transgenre de l’État de San Jose ni aucun problème de sécurité :

« Après une longue discussion, l’Université du Wyoming ne jouera pas son match de conférence prévu contre l’Université d’État de San José au complexe sportif UniWyo le samedi 5 octobre. Conformément à la politique de la Conférence Mountain West, la Conférence enregistrera le match comme un forfait et une perte pour le Wyoming.

Il y a deux ans, Gaines, en tant que nageur de l’Université du Kentucky, était à égalité au cinquième rang dans une course avec la nageuse de l’Université de Pennsylvanie, Leah Thomas, qui est transgenre, et la NCAA a remis le trophée à Thomas.

« Nous avons dû partager un vestiaire avec un homme de 6 pieds 4 pouces, âgé de 22 ans, entièrement nu et entièrement intact, qui se déshabillait à quelques centimètres de l’endroit où nous nous déshabillions simultanément », a déclaré Gaines. « C’est une violation totale. Un sentiment de trahison totale de la part de nos universités, de la NCAA. »

L’adversaire hors conférence, le sud de l’Utah, a déclaré forfait avec Boise State, Utah State et Wyoming de la Mountain West Conference.

« Il est décevant que nos étudiants-athlètes de la SJSU qui respectent pleinement les règles et réglementations de la NCAA et de Mountain West se voient refuser la possibilité de concourir », a déclaré Michelle Smith McDonald, directrice principale des relations avec les médias de l’Université d’État de San Jose. « Nous nous engageons à soutenir nos étudiants-athlètes à travers ces défis et dans leur capacité à concourir dans un environnement inclusif, juste, sûr et respectueux. »

« Je peux vous dire que dès la semaine prochaine, vous verrez davantage d’universités faire la même chose », a déclaré Gaines.