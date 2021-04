Environ 100 athlètes et entraîneurs sud-coréens se rendant à Tokyo pour le Jeux olympiques ont reçu leurs premières doses de vaccins contre le coronavirus jeudi, alors que le programme de vaccination du pays se débat avec une pénurie de fournitures. Les vaccinations ne sont pas obligatoires pour les participants aux Jeux, qui se dérouleront du 23 juillet au 8 août après avoir été repoussées de l’année dernière en raison de la pandémie, mais elles sont recommandées. « Obtenir ce tir me fait sentir que les Jeux Olympiques sont vraiment imminents », a déclaré le joueur de taekwondo Lee Dae-Hoon dans une clinique publique de Séoul, la capitale, ajoutant qu’il n’avait pas immédiatement ressenti de symptômes inhabituels.

L’exposant de tennis de table Lee Sang-su, qui s’est dit «soulagé» après avoir été vacciné, s’attend à ce que cela l’aide à se concentrer sur l’entraînement et à une meilleure préparation.

Environ 500 athlètes et entraîneurs supplémentaires recevront des photos d’ici la première semaine de mai, a déclaré le Comité coréen des sports et des sports olympiques (KSOC), pour un total de 930 personnes dans la délégation nationale.

Parmi ceux-ci, 598 athlètes et entraîneurs recevront le vaccin Pfizer, avec un intervalle de dose plus court de deux à trois semaines, ce qui est moins susceptible d’entraver les performances que le produit AstraZeneca destiné au personnel administratif de plus de 30 ans, a déclaré le panel.

Les organisateurs des Jeux olympiques ont mis en place des contre-mesures virales plus strictes, y compris un plan de test quotidien pour les athlètes, alors qu’ils tentent de rassurer un public japonais rendu de plus en plus sceptique par la résurgence de la pandémie.

Les taux d’infection au cours des prochains jours aideraient la Corée du Sud à décider d’ajuster les règles de distanciation sociale, ont déclaré les autorités.

«La plupart des voies de transmission proviennent du contact avec des patients confirmés», a déclaré le ministre de la Santé Kwon Deok-cheol lors d’une réunion sur la réponse au virus.

Les vaccinations reprennent, a déclaré Kwon, réaffirmant l’objectif du gouvernement de juin de couvrir 12 millions de personnes dans des groupes clés, des travailleurs de première ligne aux personnes âgées, en route pour atteindre l’immunité collective d’ici novembre.

Environ 3 millions d’une population de 52 millions d’habitants avaient reçu leur première dose de vaccin jeudi, a indiqué l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies, pour un taux d’un peu plus de 4% que les 41% des États-Unis.

Le ministère de la sécurité des médicaments a déclaré que le vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V et celui développé par Novavax avaient été soumis pour approbation réglementaire préliminaire.

Les 680 nouvelles infections de mercredi ont porté le total de la Corée du Sud à 121 351, avec 1 825 décès, a ajouté l’agence de lutte contre la maladie.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici