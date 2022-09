“Les athlètes souffrent des manquements à la gouvernance, de la suspension et de la décomptabilisation de l’IOA”, déclare Abhinav Bindra lors de la rencontre CIO-IOA

Le médaillé d’or olympique Abhinav Bindra a partagé sa déclaration du point de vue des athlètes lors de la réunion conjointe du Comité international olympique (CIO) – Association olympique indienne (IOA) – Gouvernement indien (GOI) à Lausanne, où il a appelé à une plus grande concentration sur l’implication des athlètes dans les affaires qui les concernent.

Il a déclaré: «… ce sont les athlètes qui souffrent en cas de manquement à la gouvernance et continueront de souffrir en cas de suspension, de décomptabilisation ou de toute autre sanction de l’IOA. Tout cela alors que les athlètes n’ont aucun contrôle ou culpabilité en ce qui concerne les questions qui affectent leur carrière et leurs moyens de subsistance.

A LIRE AUSSI | L’Inde s’incline 0-3 face au Vietnam lors du tournoi de football amical de Hung Thinh

Bindra a mentionné que l’Inde a des athlètes de classe mondiale qui représentent la nation sur diverses plateformes, mais pour leur croissance, ils “méritent une structure institutionnelle forte, responsable, compétente et autonome”.

“Il n’y a jamais eu de période plus excitante dans le sport indien avec les meilleures performances de nos athlètes aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le niveau de soutien du gouvernement a également été excellent et se situe à des niveaux jamais vus auparavant dans une grande variété de sports », a déclaré Bindra dans sa déclaration.

Il a ajouté: «La perspective de l’Inde en tant que nation sportive est très réelle et on a le sentiment que nous ne faisons que commencer. Les athlètes et le public méritent une structure institutionnelle forte, responsable, compétente et autonome pour faire avancer cette mission.

La réunion conjointe a eu lieu afin de convenir d’une solution constructive et d’établir une feuille de route menant au NOC. Le médaillé olympique a ainsi souligné un incident au cours duquel le CIO avait lancé un dernier avertissement à l’IOA, plus tôt en septembre, pour mettre de l’ordre dans sa maison.

Le point à noter ici est que la suspension du Comité National Olympique signifierait que les athlètes du pays ne pourront plus représenter leur pays et concourir sous le drapeau/nom du pays aux Jeux Olympiques et autres événements sportifs internationaux.

Le CNO traverse actuellement des conflits internes et des problèmes de gouvernance, qui ont retardé la tenue des élections quadriennales du CNO qui auraient dû avoir lieu en décembre 2021. Ce problème a été souligné par la commission exécutive du CIO. Dans le même contexte, Bindra a mentionné dans sa déclaration que le CNO indien avait déjà été suspendu par le CIO pour des raisons similaires entre 2012 et 2014.

Au milieu des conflits internes en cours, des lacunes en matière de gouvernance et des poursuites judiciaires en cours, le CE a décidé d’émettre un dernier avertissement et d’envisager la suspension immédiate du CNO indien lors de la prochaine réunion du CE en décembre 2022 si, d’ici là, le CNO indien n’est pas capable de.

Dans le même contexte, Bindra a partagé sa déclaration sur les réseaux sociaux, soulignant plusieurs points.

Pour les médias et les fans de sport qui me contactent, voici ma déclaration du point de vue des athlètes lors de la réunion conjointe du CIO-AIO-GOI à Lausanne plus tôt dans la journée ! pic.twitter.com/VZniMYWA3C

Voici le texte intégral de sa lettre :

Bonjour chers amis et collègues,

J’aurai 40 ans demain et c’est un bonus inattendu de célébrer cette occasion dans la capitale olympique. Tout aussi inattendu pour moi, c’est de revenir pour une seconde rencontre sur ce sujet 10 ans après la première. Tant de choses ont changé dans le sport indien au cours des dix dernières années et pourtant, une bonne partie n’a pas changé.

Je tiens à remercier le CIO de m’avoir invité à présenter le point de vue des athlètes. En compilant et en rédigeant mes commentaires, j’ai consulté un certain nombre d’athlètes, actuels et retraités, de plusieurs disciplines olympiques et de différentes régions du pays. Il y avait beaucoup de points communs dans leurs suggestions et je les partagerai sous peu. Avant de le faire, je voulais exprimer la préoccupation primordiale de tous les athlètes – que ce sont les athlètes qui souffrent en cas de manquement à la gouvernance et continueront de souffrir s’il y a une suspension, une décomptabilisation ou une autre sanction de l’AIO. Tout cela alors que les athlètes n’ont aucun contrôle ou culpabilité en ce qui concerne les questions qui affectent leur carrière et leurs moyens de subsistance. J’espère que cette angoisse aidera à contextualiser les problèmes que je soulève.

Quel est l’enjeu ici ? C’est la trajectoire sportive de 17,5% de la population mondiale. Il n’y a jamais eu de période plus excitante dans le sport indien avec les meilleures performances de nos athlètes aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le niveau de soutien gouvernemental a également été excellent et se situe à des niveaux jamais vus auparavant dans une grande variété de sports. La perspective de l’Inde en tant que nation sportive est très réelle et on a l’impression que nous ne faisons que commencer. Les athlètes et le public méritent une structure institutionnelle forte, responsable, compétente et autonome pour faire avancer cette mission.

En résumé, j’aborderai les questions sous 5 rubriques (première) Représentation des athlètes dans la gouvernance et déclaration des droits et responsabilités des athlètes (deuxième) Structure d’adhésion rationalisée de l’AIO, y compris l’adhésion des athlètes (troisième) Cadre de responsabilité clair avec freins et contrepoids dans la gouvernance (quatrième) Intégrité opérationnelle et financière, et (cinquième) Mécanisme institutionnel pour le règlement des différends et le bien-être des athlètes. Ces questions ont un impact profond sur les athlètes et je souhaite profiter de cette occasion pour me concentrer sur celles-ci.

Dans le même temps, l’accent doit être mis sur le respect total de la Charte olympique, des normes d’éthique du CIO et des principes universels de base de bonne gouvernance, du Code national du sport de l’Inde et de la loi applicable en Inde, car cela est essentiel pour maintenir l’intégrité du mouvement olympique et sportif en Inde.

Pour gagner du temps, je résumerai brièvement les cinq questions clés du point de vue des athlètes.

1. Premièrement, en ce qui concerne la représentation des athlètes et les droits des athlètes, il est essentiel que la voix des athlètes soit comprise et reflétée dans la prise de décision et la gouvernance de manière concertée et spécifique. Il doit y avoir un effort concerté pour établir et travailler avec les commissions des athlètes au sein du CNO et de tous les membres du CNO. Les représentants des athlètes doivent tous deux avoir la possibilité d’exprimer le point de vue des athlètes et de participer à la prise de décision institutionnelle à tous les niveaux, du groupe de travail aux assemblées générales et au conseil exécutif. Il doit y avoir des athlètes masculins et féminins représentés dans ce groupe. Une majorité de ces représentants doit être élue, et certains peuvent être nommés selon des critères préétablis. Créer des commissions d’athlètes et les mettre en place prendra du temps, mais celles-ci doivent être opérationnalisées dans un délai déterminé avec un engagement. C’est aussi une question de respect de la Charte olympique. De plus, la déclaration des droits et responsabilités de l’athlète doit être adoptée et mise en œuvre dans la constitution de l’AIO.

2. Deuxièmement, en termes de délimitation et de limitation de la structure d’adhésion pour permettre uniquement aux FSN concernées par Olympic/CWG/Asiad de constituer des membres votants, il s’agit d’une étape essentielle pour assurer la responsabilité. Les membres votants doivent être ceux qui se conforment à la Charte olympique, au Code du sport et qui ont mis en place des commissions des athlètes. D’autres, telles que les associations olympiques d’État, pourraient être incluses en tant que membres sans droit de vote. L’accent doit être mis sur la mise en œuvre d’un ensemble complet de réformes et de normes de gouvernance jusqu’au bas de la pyramide, y compris la présence d’une commission des athlètes. En outre, l’adhésion individuelle à l’AIO devrait être mise à la disposition d’un nombre limité d’athlètes éminents afin de créer une voie permettant aux olympiens à la retraite et aux autres athlètes de rejoindre l’administration. Nous devons également veiller à ce qu’il y ait plus d’équilibre dans la représentation des genres parmi les membres et aussi dans la gouvernance car la représentation actuelle est loin d’être adéquate.

3. Troisièmement, la Constitution de l’AIO doit clairement délimiter les pouvoirs et responsabilités relatifs (et leurs limites) de l’organe général de l’AIO, de l’ExCo, des membres du bureau et des commissions et comités. L’organe général ne devrait pouvoir déléguer des pouvoirs qu’à l’ExCo dans son ensemble et non à un ou plusieurs membres du bureau. La clarté de ce cadre garantira des rôles et des limites désignés qui agissent comme des freins et contrepoids, et garantira également que les parties prenantes essentielles telles que les athlètes ne sont pas exclues de l’accès à l’information, de la prise de décision et de la gouvernance.

4. Le quatrième point concerne l’intégrité et la transparence opérationnelles et financières. Ici, la Constitution de l’AIO doit avoir des structures claires pour garantir que les responsabilités sont effectivement exercées et que la prise de décision est responsable et transparente. Cela inclut les audits internes et externes, les rapports et la transparence publique. Du point de vue des athlètes, cela garantira que les freins et contrepoids institutionnels peuvent jouer efficacement et renforcera la confiance des athlètes dans le système qui est là pour les soutenir dans leur carrière sur et en dehors du terrain de jeu.

5. Enfin, les structures institutionnelles de l’AIO doivent être mises en place et opérationnalisées. Cela comprend une chambre de résolution des litiges, un médiateur, des responsables de l’éthique, un responsable du bien-être et de la sécurité et des postes similaires. Le règlement des différends, le respect de l’éthique et les mesures de protection sont des éléments essentiels d’une bonne gouvernance et les athlètes doivent disposer de forums efficaces et rentables pour que leurs griefs et leurs plaintes soient traités.

Les valeurs olympiques d’excellence, de respect et d’amitié doivent toujours être mises au premier plan, et j’implore toutes les parties prenantes de faire avancer ensemble ce processus de réforme en gardant à l’esprit ces valeurs. Nous devons institutionnaliser la lettre, l’esprit et la pratique de la bonne gouvernance dans le meilleur intérêt de notre sport et de nos athlètes. Nous reconnaissons que la mise en œuvre efficace de ces mesures prendra du temps, mais nous ne devons pas rechercher des solutions simples ou rapides. Nous sommes maintenant à la croisée des chemins et avons la possibilité de prendre des mesures significatives pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis si longtemps.

Je m’en voudrais de ne pas mentionner que, au cœur de tout ce que j’ai dit ici, se trouvent les rêves de tant de mes collègues athlètes et aspirants athlètes. Les rêves sont l’essence du sport d’élite. La vie de l’athlète en est une de concentration, de sacrifice et d’épreuves singulières. C’est un monde où les familles contractent des emprunts pour soutenir des carrières qui sont naturellement courtes, de nombreuses vies sont mises en attente, des risques sont pris. Le temps est crucial dans ce monde et beaucoup n’auront peut-être pas de seconde chance. Les athlètes ont besoin de toute l’aide possible dans ce voyage. Ces rêves collectifs ont besoin d’encouragement et de protection. Ceux qui concourent ne peuvent jamais être assurés de la victoire, mais ils doivent au moins être assurés d’une bonne gouvernance et du juste coup que cela leur apporte.

J’espère que, en collaboration et avec concentration, nous pourrons donner à l’Inde et à ses athlètes ce qu’ils méritent en termes de gouvernance. Cela me donne également une grande confiance que je ne reviendrai pas ici pour mon 50e anniversaire pour des affaires similaires.

Merci à tous pour votre attention et votre considération.