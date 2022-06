Les athlètes réagissent à la décision de la Cour suprême sur l’avortement

La star de l’équipe nationale américaine de football, Megan Rapinoe, a exprimé sa colère vendredi face à la décision de la Cour suprême de supprimer les protections constitutionnelles du pays en matière d’avortement, dénonçant une érosion des droits dont jouissent les femmes depuis une génération.

“Je pense que la cruauté est le point parce que ce n’est en aucun cas pro-vie”, a déclaré Rapinoe, qui était parfois au bord des larmes alors qu’elle exprimait son indignation.

Le Rapinoe, toujours franc, a été rejoint par certaines des principales personnalités sportives du pays pour partager publiquement leur consternation, leur colère et leur inquiétude après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade, qui garantissait le droit constitutionnel des femmes à l’avortement.

La star des Lakers de Los Angeles, LeBron James, a tweeté que la décision concernait « puissance et contrôle“, et il a retweeté quelques messages sur l’effet de la décision sur Femme noire.

Dans un déclaration communele commissaire de la NBA Adam Silver et la commissaire de la WNBA Cathy Engelbert ont déclaré que les ligues “pensent que les femmes devraient pouvoir prendre leurs propres décisions concernant leur santé et leur avenir, et nous pensons que la liberté doit être protégée”.

“Nous continuerons à plaider pour l’équité entre les sexes et en matière de santé, notamment en veillant à ce que nos employés aient accès aux soins de santé reproductive, quel que soit leur emplacement”, ont-ils déclaré.

Rapinoe est au Colorado alors que les doubles champions en titre de la Coupe du monde se préparent pour un match samedi contre la Colombie. En tant que femme homosexuelle, elle a également fait part de ses craintes que le tribunal conservateur ne vienne ensuite défendre ses droits.

“Nous vivons dans un pays qui essaie toujours d’éliminer ce que vous avez de manière innée, ce que vous avez eu le privilège de ressentir toute votre vie”, a-t-elle déclaré.

La décision de la Haute Cour aura un impact direct sur les femmes qui jouent pour des équipes dans des États qui pourraient interdire purement et simplement les avortements à la suite de la décision.

C’est la situation dans le Kentucky, domicile du Racing Louisville de la National Women’s Soccer League, où l’accès à l’avortement a pris fin brusquement avec la décision de vendredi.

Le Kentucky a fait promulguer une loi de déclenchement en 2019, qui met désormais fin à presque tous les avortements dans cet État.

“Les Kentuckiens nécessitant un avortement seront obligés de parcourir en moyenne 245 miles pour des soins de santé appropriés à la suite de la décision d’aujourd’hui de la Cour suprême. Cette évolution nous laisse particulièrement préoccupés par les membres marginalisés de notre communauté et les futures décisions de la Cour suprême qui pourraient les affecter », a déclaré Racing Louisville dans un communiqué.

En Floride, une nouvelle loi entre en vigueur le 1er juillet qui interdira tous les avortements après 15 semaines. Orlando Pride de la NWSL a publié une déclaration conjointe avec Orlando City of Major League Soccer.

“L’accès à des soins de santé reproductive sûrs et l’autonomie sur son corps sont des droits humains fondamentaux et non négociables, et notre club s’oppose profondément à la décision d’aujourd’hui de la Cour suprême”, a-t-il déclaré.

Le Texas, qui abrite le Houston Dash de la NWSL et les Dallas Wings de la WNBA, fait partie des 13 États qui ont des lois de déclenchement similaires à celles du Kentucky. Deux autres équipes de la WNBA, l’Indiana Fever et l’Atlanta Dream, se trouvent dans des États où des restrictions à l’avortement sont possibles.

Juste un jour avant la décision, Billie Jean King a célébré l’anniversaire du titre IX et son impact sur les femmes et le sport.

« Cette décision ne mettra pas fin à l’avortement. Cela mettra fin à l’accès sûr et légal à cette procédure médicale vitale. C’est un triste jour aux États-Unis », a déclaré King dans un communiqué.

Dans son autobiographie de 2021 “All In”, King a déclaré qu’elle avait eu un avortement en 1971 en Californie, où c’était légal. Son nom est également apparu sur une pétition pour légaliser l’avortement dans une édition de 1972 de Mme Magazine, rejoignant plusieurs femmes éminentes déclarant qu’elles avaient eu un avortement.

Les critiques de la décision du tribunal sont venues en cascade des entraîneures, des joueuses, des équipes et des syndicats.

La joueuse de tennis Coco Gauff avait du mal à y croire.

« Incroyablement déçu par la décision prise aujourd’hui. Le plus triste est que cela n’empêchera pas les avortements de se produire… cela ne fera qu’augmenter les avortements illégaux et dangereux. Aujourd’hui est un jour très triste pour notre pays et je ne peux pas croire qu’une fois de plus l’histoire se répète », a tweeté Gauff, 18 ans, finaliste à Roland-Garros plus tôt ce mois-ci.

L’association des joueurs de la WNBA n’a pas mâché ses mots : “Cette décision ouvre la voie à des interdictions d’avortement qui renforcent les inégalités économiques, sociales et politiques et pourraient conduire à des taux plus élevés de mortalité maternelle tout en éviscérant les droits à la liberté de reproduction pour tous.”

Carol Hutchins, du Michigan, l’entraîneure la plus gagnante de l’histoire du softball universitaire, a déclaré qu’elle avait été informée de la décision par des alertes sur son téléphone vendredi.

“Je m’attendais totalement à ce que cela se produise parce qu’on en avait parlé et qu’il était clair que cela allait arriver”, a déclaré Hutchins. « Les droits des femmes sont des droits humains et en général, les droits humains dans ce pays sont assiégés à mon avis. Je suis préoccupé par les droits des gens à la vie, à la liberté et au bonheur.

Mais les femmes n’étaient pas les seules athlètes à s’exprimer.

Stefan Frei, gardien de but des Sounders de Seattle, s’est rendu sur Twitter peu de temps après que la décision a été rendue.

« Imposer un droit constitutionnel au port dissimulé d’armes à feu, et le lendemain mettre fin à la protection constitutionnelle fondamentale des droits reproductifs !? Notre pays va activement dans la mauvaise direction », a déclaré Frei, faisant référence à la décision de la Cour suprême annulant l’exigence de « juste cause » de New York limitant qui peut porter une arme à feu.

___

Les rédacteurs sportifs AP Larry Lage, Melissa Murphy, Tim Reynolds et Howard Fendrich ont contribué à ce rapport.

Anne M. Peterson, Associated Press