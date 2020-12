Au fil des ans, Martin est retourné à l’occasion sur LinkedIn pour nouer des relations et poursuivre des activités commerciales hors du terrain, comme des accords d’approbation. Lorsque la pandémie a frappé, en appuyant sur la pause sur les sports professionnels, il y avait soudain beaucoup plus de temps pour penser à la vie après le football. Par exemple, Martin souhaite collaborer avec des sociétés de gestion de patrimoine pour aider les autres joueurs à se préparer à leur prochaine carrière.

Le conseiller a recommandé à Martin et à ses coéquipiers de s’inscrire sur LinkedIn pour commencer le réseautage. Il a donc rejoint, utilisant sa photo de football comme photo de profil. Cependant, avant qu’il n’ait à entrer dans la course de rat, la NFL a appelé avec une offre d’emploi. En 2013, les Chiefs de Kansas City ont embauché Martin en tant qu’agent libre non repêché. Depuis, il a également été employé comme secondeur par les Tampa Bay Buccaneers, les New York Jets et les New Orleans Saints.

Martin a joué au football pour l’Université de Columbia de 2009 à 2012 mais ne s’attendait pas à ce que sa carrière se compose de plaqués et de sacs. Il s’est spécialisé en anthropologie et a envisagé une école de droit, mais un conseiller étudiant-athlète lui a dit qu’il n’avait pas les notes pour entrer dans un programme de haut niveau.

«Le but pour moi est de bâtir une communauté et de l’utiliser comme une ressource de connaissances», a déclaré Martin. «Les gens veulent être entourés d’athlètes. Alors, comment puis-je utiliser ma plateforme? »

Nous sommes maintenant à une époque où les jocks aspirent à être plus que de simples athlètes. Ils ont des plateformes et des portefeuilles. Ce sont des conteurs et des investisseurs. Les fans s’attendent à voir les joueurs envoyer de petits tweets et publier des photos de leurs derniers matchs sur Instagram. Dernièrement, cependant, de plus en plus d’athlètes se sont tournés vers les médias sociaux pour explorer ce qui est possible en dehors de leur travail quotidien.

LinkedIn a été fondé en 2002 comme un endroit où tout le monde pouvait publier des CV numériques, se connecter avec des professionnels et postuler pour un emploi. Aujourd’hui, les athlètes peuvent publier des articles et des vidéos dans un flux organisé et envoyer des messages directs à leurs relations.

Comme tous les réseaux sociaux, LinkedIn, qui compte désormais 700 millions de membres, a eu du mal à lutter contre le racisme et la censure sur sa plateforme. Mais étant donné la nature boutonnée du site, les commentaires des trolls Internet, des fans salés et des oncles ivres sont moins préoccupants que Facebook ou Twitter.

«Les médias sociaux semblent avoir une connotation négative autour de cela», a déclaré Tony Gonzalez, le membre serré du Hall of Fame qui a pris sa retraite de la NFL en 2013 après 17 saisons. «J’ai trouvé que LinkedIn était un endroit qui a beaucoup de positivité sur la façon dont les gens se développent dans tous les secteurs.»