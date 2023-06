Les athlètes qui signent NLI ne seront pas pénalisés dans certaines circonstances

L’instance dirigeante du programme national de lettres d’intention a annoncé mardi de nouvelles politiques permettant aux athlètes de se retirer des accords NLI sans pénalité dans certaines circonstances.

La signature de lettres d’intention fait partie du processus de recrutement dans les divisions I et II de la NCAA depuis 1964. Il s’agit d’un accord contraignant entre un athlète et l’école. L’athlète s’engage à fréquenter l’école pendant une année universitaire en échange d’une bourse sportive complète ou partielle pour une année universitaire.

Un athlète qui ne respecte pas son accord NLI doit traditionnellement s’absenter une saison de compétition à la prochaine école qu’il fréquente.

À la suite d’un examen par le comité de la politique de la NLI, la Collegiate Commissioners Association ne pénalisera pas un athlète qui demande une libération en raison d’un changement d’entraîneur-chef. Un athlète ne sera pas non plus pénalisé pour avoir quitté son école d’origine après un trimestre ou un semestre tant qu’une libération est demandée.

Le changement de politique prend effet avec les périodes de signature 2023-24 pour les inscrits 2024-25.

L’ACC élargira également le programme pour offrir à un athlète transféré d’une école de quatre ans à une autre la possibilité de signer un NLI tant qu’il ou elle est entré dans le portail de transfert de la NCAA.

Le commissaire de la conférence Big Sky, Tom Wistrcill, président du comité de politique et d’examen de la NLI, a déclaré que les changements visent à moderniser le programme de la NLI afin qu’il reflète plus précisément le paysage du recrutement.

Reportage de l’Associated Press.

