Malérapasso | Istock | Getty Images

HUNTINGTON BEACH, Californie – Les athlètes professionnels sont confrontés à une tâche difficile au début de leur carrière – apprendre à gérer de grosses sommes d’argent alors qu’ils sont propulsés dans la célébrité, souvent à un jeune âge. Isaiah Thomas, un joueur de basket-ball vedette, et le joueur de baseball de la ligue majeure Dexter Fowler se sont assis avec CNBC au festival de la richesse Future Proof pour discuter des leçons d’argent qu’ils ont apprises au cours de leur carrière professionnelle. Le conseiller financier Joe McLean, qui travaille avec Fowler et Thomas, a également partagé des conseils de travail avec des athlètes riches tel que La star de la NBA Klay Thompson et le golfeur professionnel Sergio Garcia. Voici six de leurs meilleurs conseils financiers.

1. Économisez plus que vous ne dépensez

Isaiah Thomas lors du NBA All-Star Game en 2016. Elsa | Getty Images Sports | Getty Images

“Une fois que j’ai eu de l’argent, une fois que ma carrière professionnelle a commencé, apprendre à épargner a été la chose la plus importante que j’ai apprise”, a déclaré Thomas, 33 ans, un meneur de jeu qui actuellement un agent libre. Il a joué pour de nombreux équipes au cours d’une carrière de dix ans et a été deux fois All-Star NBA lors d’un passage avec les Celtics de Boston de 2014 à 2017. Lorsque ses premiers chèques de paie sont arrivés, Thomas et McLean ont établi des paramètres : 70 % de chaque dollar net ont été alloués à une tranche d’épargne. Cela a rendu l’épargne automatique, a déclaré McLean, fondateur et PDG d’Intersect Capital, basé à San Ramon, en Californie, qui s’est classé 94e sur la liste CNBC des 100 meilleurs conseillers financiers en 2021. “Économiser plus que ce que vous dépensez était notre philosophie chaque mois”, a déclaré Thomas. En savoir plus sur les finances personnelles :

5 façons d’économiser dans un contexte d’inflation record des prix alimentaires Le pourcentage économisé peut changer, selon l’athlète et l’étape de sa carrière, a déclaré McLean. Il pourrait être de 40% sur le premier contrat d’un joueur, de 60% à 70% sur le deuxième et de 80% sur le troisième et au-delà puisque “le flux de trésorerie est si élevé” à ce moment-là, a déclaré McLean. Cette approche aide les joueurs à choisir le style de vie qu’ils aimeraient vivre “avant que votre style de vie ne le choisisse pour vous”, a-t-il ajouté. “Vous devez prendre la décision dès le début” pour créer une habitude, a-t-il déclaré.

2. “Toujours se préparer pour les jours de pluie”

“Toujours se préparer pour les jours de pluie”, a déclaré Fowler, 36 ans, un voltigeur qui a remporté une série mondiale avec les Cubs de Chicago en 2016. Il est actuellement un agent libre. “On ne sait jamais ce qui va se passer”, a-t-il ajouté. “Tu [could] avoir un accident de voiture ; vous pourriez arrêter de travailler. “Espérez le meilleur, mais préparez-vous au pire.”

Dexter Fowler lors du septième match des World Series 2016. Grégory Shamus | Getty Images Sports | Getty Images

Fowler se décrit comme un épargnant à vie. En tant que jeune garçon, il gardait les chèques d’anniversaire physiques des membres de la famille, car il ne savait pas qu’ils devaient être encaissés. “Les gens vivent dans l’instant”, a-t-il ajouté. “Ne vous méprenez pas, ayez votre vice. “J’aime les montres; c’est mon vice, mais je n’ai pas 10 vices”, a déclaré Fowler. “C’est comme ça que tu deviens fou; tu vas dépenser de l’argent mais le dépenser de la bonne façon.”

3. Soyez conscient des conséquences financières

Pour les personnes qui gagnent des sommes d’argent substantielles, il n’y a pas de conséquence immédiate de mauvaises décisions financières, a déclaré McLean. “Vous pouvez avoir une grosse facture Amex, [you’re] glisser, faire quelques gros achats, mais parce qu’il y a encore de l’argent qui rentre, la carte fonctionne toujours », a-t-il dit. « Vous ne le sentez pas. Comme l’explique McLean, “les lois de la finance ne suivent pas les lois de la physique”.

C’est ce qui se passe dans le sport : vous économisez beaucoup d’argent mais vous avez un style de vie important et vous ne laissez pas cela s’aggraver. Joe Mc Lean fondateur et PDG d’Intersect Capital

“Si vous marchez sur une bûche, vous devez garder un œil sur où vous allez, et si vous en détournez les yeux, vous tombez à l’eau”, a-t-il déclaré. “Si vous détournez les yeux de votre argent alors que vous gagnez beaucoup d’argent, rien ne se passe.” Jusqu’à ce que l’argent s’épuise, c’est-à-dire. “Beaucoup d’athlètes pensent que ça ne s’arrêtera jamais, ou que ça ne finira jamais”, a déclaré Fowler mardi lors d’une session de questions-réponses à Future Proof. “Mais c’est le cas.”

4. “Vivez comme si vous étiez déjà à la retraite”

“Vivez comme si vous étiez déjà à la retraite”, a déclaré Fowler à CNBC. La pensée est la suivante : si vous dépensez trop pendant vos années de travail, il est difficile de passer à un style de vie plus frugal plus tard – ce qui peut être nécessaire pour quelqu’un qui n’a pas le pécule pour supporter des dépenses somptueuses. Avec cet état d’esprit, “vous n’avez pas à changer votre style de vie lorsque vous êtes à la retraite”, a déclaré Fowler. “Et c’est difficile à faire”, a-t-il ajouté. “Vous êtes dans les vestiaires et les clubs house… [and] tu vois un mec monter dans un [Lamborghini]. “Vous êtes comme, je gagne sept fois ce que vous gagnez, et je n’ai pas l’impression de pouvoir me le permettre.”

5. Laissez votre argent composé

Thomas et Fowler, chacun dans la trentaine, ont un long horizon temporel d’investissement – ​​et c’est une chose puissante, a déclaré McLean. Le temps exploite le pouvoir des intérêts composés, qui est calculé sur le capital plus les intérêts accumulés, ce qui signifie que vos gains de placement s’accumulent plus rapidement. “C’est ce qui se passe dans le sport : vous économisez beaucoup d’argent mais vous avez un style de vie important et vous ne laissez pas cela s’aggraver”, a déclaré McLean. “Laisser cet argent composé pendant encore 10 ans, le doubler une fois de plus, [then another] moment, c’est à ce moment-là qu’elle devient une richesse de type multigénérationnel.” En comparaison, “vous n’allez pas permettre l’effet cumulatif” en continuant à dépenser massivement et en réduisant un portefeuille au cours de la prochaine décennie, a-t-il déclaré. Fowler met cette idée en pratique. “Nous voulons sauver ces 10 prochaines années”, a-t-il déclaré à propos de sa famille. “Nous avons tout coupé.”

6. Regardez au-delà du forfait

Fowler a obtenu un bonus de signature d’une valeur presque 1 million de dollars en 2004, lorsqu’il a été repêché par les Rockies du Colorado. Il venait de sortir du lycée, avait 18 ans et avait obtenu son premier contrat, a-t-il déclaré. “Tu es assis là et tu te dis, j’ai 1 million de dollars?” il a dit. “Un million de dollars était alors une tonne d’argent.” “Mais 1 million de dollars ne vous mènera pas loin”, a-t-il ajouté. Pour les retraités ordinaires, le même principe peut s’appliquer – un pécule de 1 million de dollars peut sembler une somme d’argent suffisante pour vivre beaucoup, mais peut ne pas aller aussi loin que les gens s’y attendent pour une retraite qui peut durer trois décennies ou plus.