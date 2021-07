Les athlètes porteront seuls leurs médailles aux Jeux olympiques de Tokyo

Les athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo mettront leurs médailles autour de leur cou pour se protéger contre la propagation du coronavirus. Le « changement très important » des cérémonies traditionnelles de remise des médailles dans les 339 épreuves a été révélé mercredi par le président du Comité international olympique Thomas Bach.

« Les médailles ne seront pas remises autour du cou », a déclaré Bach aux médias internationaux lors d’une conférence téléphonique depuis Tokyo. « Ils seront présentés à l’athlète sur un plateau, puis l’athlète prendra lui-même la médaille.

« On s’assurera que la personne qui mettra la médaille sur le plateau le fera uniquement avec des gants désinfectés, afin que l’athlète puisse être sûr que personne ne les a touchés avant. »

L’approche olympique est différente du football en Europe où le président de l’UEFA Aleksander Ceferin a personnellement accroché des médailles autour du cou des joueurs lors des finales de compétition ces dernières semaines.

Ceferin a également serré la main du gardien italien Gianluigi Donnarumma lors de la remise des médailles et des trophées de l’Euro 2020 à Londres dimanche. Son arrêt lors d’une séance de tirs au but a permis à l’Italie de remporter le titre contre l’Angleterre.

Bach a confirmé mercredi qu’à Tokyo « il n’y aura pas de poignées de main et il n’y aura pas de câlins pendant la cérémonie ».

Les médailles olympiques sont généralement présentées par un membre du CIO ou un officiel de premier plan dans l’instance dirigeante d’un sport.

Le CIO avait précédemment déclaré que les médaillés et les officiels de la cérémonie devraient porter des masques.

Aucun spectateur payant n’étant autorisé à assister à la plupart des événements olympiques, ce que Bach a décrit comme un « système de son immersif » tentera de créer une atmosphère pour les athlètes dans les stades et les sites.

Le bruit de la foule enregistré lors de chaque événement lors des Jeux olympiques précédents sera introduit dans l’arène comme l’un des nombreux moyens de soutenir les athlètes, a-t-il déclaré.

Certains athlètes seront connectés après leur événement via des écrans à leurs familles, amis et fan clubs à la maison, tandis que les fans pourront envoyer des clips vidéo jusqu’à six secondes qui peuvent être affichés à côté du terrain de jeu.

Les Jeux olympiques de Tokyo s’ouvrent le 23 juillet dans un état d’urgence et un nombre croissant de cas de COVID-19 dans la ville.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici