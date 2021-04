Les athlètes ont le droit d’exprimer leurs opinions et de prendre position sans être punis, champion olympique britannique de natation Adam Tourbé a déclaré mardi en réponse à l’interdiction des manifestations pendant les Jeux de Tokyo.

Le Comité International Olympique (CIO) a déclaré mercredi qu’il maintenait la Règle 50 interdisant toute sorte de «manifestation ou propagande politique, religieuse ou raciale» dans les sites et autres zones olympiques.

Cela signifie que les athlètes risquent d’être punis pour avoir pris un genou ou levé le poing en faveur de l’égalité raciale.

«Je pense que les gens ont le droit de protester et le droit de le faire où ils veulent. Je ne pense pas que nous devrions leur infliger une amende pour avoir exprimé leurs opinions. « Tourbé a déclaré aux journalistes après une annonce de l’équipe britannique de natation.

«C’est comme moi maintenant, je ne voudrais pas être condamné à une amende pour l’avoir dit. Mais tout est équilibré. «

Tourbé a cité l’exemple possible d’un médaillé d’or profitant de l’occasion pour protester sur le podium et détournant l’attention des athlètes médaillés d’argent et de bronze après des années de travail acharné.

« Il y a une ligne très fine mais il y a tellement de problèmes dans le monde aussi que vous ne voulez pas priver ces athlètes du droit de manifester », a déclaré Tourbé.

Son coéquipier Duncan Scott a été averti par l’institution mondiale FINA après avoir refusé de partager un podium ou de serrer la main du Chinois Sun Yang aux championnats du monde 2019 en raison d’une controverse sur le dopage.

Scott, également sélectionné pour Tokyo, était d’accord avec Tourbé.

«Il doit y avoir une raison pour laquelle quelqu’un voudrait protester. Ils ne le feront pas seulement pour quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que les gens veulent faire sur le podium, mais craquez », dit-il.

Le chef de mission de l’équipe GB, Mark England, a déclaré qu’il y avait eu un appel avec quelque 300 athlètes britanniques il y a quelques mois et qu’un deuxième «dialogue complet et ouvert» était probable en mai.

«Nous écouterons ce qu’ils ont à dire et veulent faire», a-t-il ajouté. . «

