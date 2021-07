Les athlètes olympiques remercient PM Modi pour leur motivation

Le Premier ministre Narendra Modi s’est entretenu avec 15 des 126 athlètes indiens, qui devraient tous représenter le pays aux Jeux olympiques de Tokyo, prévus mardi 23 juillet au 8 août. Les athlètes étaient extrêmement ravis d’avoir parlé avec le Premier ministre et l’ont remercié pour ses mots d’encouragement et de motivation avant le méga-événement. Au cours de l’interaction, les athlètes indiens ont partagé leurs histoires de lutte, de sacrifices et de positivité tandis que Modi les a exhortés à ne pas se laisser presser par les attentes de milliards de personnes et à se concentrer uniquement sur leur meilleur atout.

Le Premier ministre a interagi avec les archers Deepika Kumari et Pravin Jadhav, la star du javelot Neeraj Chopra, l’athlète Dutee Chand, les boxeurs Ashish Kumar et Mary Kom, le médaillé d’argent olympique PV Sindhu, les jeunes stars du tir à Elavenil Valarivan et Saurabh Chaudhary, les stars du tennis de table Sharath Kamal et Manika Batra, le lutteur Vinesh Phogat, le nageur Sajan Prakash, le capitaine de l’équipe indienne de hockey masculin Manpreet Singh et l’as de tennis Sania Mirza.

À la suite de l’interaction, de nombreux athlètes ont exprimé leur bonheur et leur « plaisir » de l’interaction avec le Premier ministre et ont déclaré qu’ils feraient de leur mieux lors des prochains Jeux.

Le vétéran du tennis de table Sharath Kamal a déclaré que c’était « en effet un plaisir » d’avoir interagi avec le Premier ministre et que ce serait un « grand moral » pour tous les athlètes alors qu’ils se préparent pour les Jeux.

«Ce fut vraiment un plaisir d’avoir l’hon. Le PM @narendramodi ji interagit avec nous et nous motive alors que nous nous préparons pour les Jeux olympiques. Un bon coup de moral pour tous les athlètes. Nous ferons de notre mieux pour apporter la gloire à la nation ! #Cheer4India @ianuragthakur @IndiaSports @Media_SAI », a-t-il tweeté.

La sprinteuse Dutee Chand a également déclaré qu’elle était reconnaissante pour l’interaction avec Modi et que cela inciterait les athlètes à donner le meilleur d’eux-mêmes aux Jeux olympiques. « Je me sens très fier et motivé pour bien performer aux Jeux olympiques de Tokyo. Je me suis senti très heureux de parler avec PM Modi. Je demanderais à tout le monde de nous donner des bénédictions pour que nous puissions gagner des médailles aux Jeux olympiques de Tokyo et rendre le pays fier », a-t-elle déclaré après l’interaction.

Le boxeur Ashish Kumar a qualifié son interaction avec PM Modi de « moment de fierté » et l’a remercié d’avoir remonté le moral de tous les athlètes. « Moment de fierté ! C’était incroyable d’interagir avec Sh. @narendramodi ji, Sh @ianuragthakur, Sh @KirenRijiju ji et tous les autres officiels respectés », a-t-il tweeté.

Après l’interaction, le capitaine de l’équipe indienne de hockey masculin, Manpreet Singh, a déclaré : « C’était fantastique d’interagir avec PM Modi avant les Jeux olympiques de Tokyo. Il nous encourage toujours à donner le meilleur de nos capacités et ses mots de motivation nous ont inspirés avant la plus grande compétition de notre vie. Je tiens à remercier nos compatriotes pour leur soutien sans faille. Nous garderons à l’esprit le drapeau indien et les aspirations de 1,3 milliard de compatriotes lorsque nous entrerons sur le terrain à Tokyo. J’aimerais également souhaiter le meilleur à tous les athlètes indiens pour les Jeux de Tokyo. »

Le jeune tireur Elavenil Valarivan a déclaré que c’était un honneur d’avoir parlé avec le Premier ministre et l’a qualifié de « très encourageant et motivant ». « Je le remercie pour son interaction avec les athlètes et j’ai le privilège d’en faire partie. Je souhaite à tous bonne chance aux athlètes pour les jeux », a-t-elle déclaré.

L’espoir de médaille olympique PV Sindhu a déclaré après l’interaction : « Ce fut un honneur et un plaisir absolu de parler au Premier ministre Modi avec le reste du contingent indien. Je tiens à le remercier ainsi que toute la nation pour leur soutien continu et nous espérons vous rendre fier aux Jeux olympiques. »

Le tireur Sanjeev Rajput a remercié le Premier ministre Modi pour l’interaction et ses « mots de motivation ».

Au total, 126 athlètes de 18 disciplines sportives en provenance d’Inde se rendront à Tokyo. Il s’agit du plus gros contingent jamais envoyé par l’Inde aux Jeux olympiques. Les 69 événements cumulés dans ces disciplines auxquels l’Inde participera sont également les plus élevés jamais enregistrés pour le pays.

