L’Autorité sportive indienne a déclaré jeudi olympique-Les athlètes qualifiés seront autorisés à s’entraîner et à s’entraîner en quarantaine avant de rejoindre leurs camps nationaux respectifs après une pause à la maison ou un voyage de compétition, mais l’octroi d’un congé deviendra une exception maintenant. La dernière décision intervient après que plusieurs athlètes de divers camps nationaux à travers le pays aient été testés positifs au COVID-19. Dans le cas de l’Indira Gandhi Indoor Stadium de Delhi, le camp national de boxe féminine a dû être dissous pour l’instant après la détection de cas parmi les pugilistes et le personnel de soutien.

«… Compte tenu de la nécessité pour les athlètes liés aux Jeux olympiques de continuer leur entraînement sans interruption, SAI a maintenant pris la décision d’autoriser l’entraînement même pendant la période de quarantaine dans un environnement contrôlé», a déclaré l’instance nodale dans un communiqué. Des tests PCR sont en cours dans les centres de l’ISC pour contrôler les infections.

«L’ISC, en consultation avec l’Association olympique indienne, décidera de l’octroi d’un congé aux athlètes et au personnel de soutien liés aux Jeux olympiques. Le congé ne sera accordé qu’à titre exceptionnel par la Fédération nationale du sport et l’ISC, car il a été observé que la plupart des athlètes ont été infectés en voyageant « , a-t-il ajouté. Les athlètes sont tenus de passer par une quarantaine obligatoire de sept jours lorsqu’ils atteignent un centre de l’ISC depuis une pause à domicile ou une compétition et pour s’assurer que leur formation puisse se poursuivre pendant cette période, l’ISC a déclaré que de petits groupes seraient formés.

«… Un petit groupe d’athlètes, d’entraîneurs et de partenaires d’entraînement (d’entraînement) sera formé dans la mesure du possible pour les athlètes olympiques. L’athlète et ce groupe resteront isolés du reste de l’environnement jusqu’à la fin de la période de quarantaine « , a déclaré l’ISC. L’ISC a déclaré que l’entraînement en petit groupe pendant la période de quarantaine permettra également d’éviter la transmission à grande échelle du virus. une période de quarantaine, une condition physique générale et un entraînement surveillé selon un horaire échelonné seraient autorisés », a-t-il déclaré. « … (ils) ne seraient pas autorisés à interagir avec les athlètes / le personnel de soutien dans la bio-bulle tant que les résultats des tests de l’ensemble du groupe ne seraient pas négatifs à la fin de la période de quarantaine initiale de 7 jours », a-t-il ajouté. membre du groupe testé positif pour le virus à la fin de la période de quarantaine, l’ensemble du groupe restera en isolement pendant une autre semaine.

« L’ensemble du groupe serait autorisé à fusionner avec le groupe d’entraînement régulier déjà dans la bio-bulle, une fois que chaque membre aura renvoyé un résultat négatif. » Si l’athlète est asymptomatique, des activités de remise en forme par vidéoconférence sous stricte supervision médicale seront effectuées. «Les séances de conseil pour ces athlètes seront également organisées pour s’assurer que le moral d’un athlète est maintenu.»

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici