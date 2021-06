Les athlètes olympiques japonais commencent à se faire vacciner – alors que seulement 2 à 3 % du grand public reçoivent les deux doses

Les responsables du Comité olympique japonais ont refusé de nommer les athlètes qui ont reçu leur vaccin Covid, mais ont déclaré qu’environ 200 d’entre eux avaient été vaccinés dans un centre d’entraînement spécial lors de ce qui était le premier jour d’un programme de déploiement.

Mais comme seulement 2 à 3 % de la population générale vieillissante du Japon ont été entièrement vaccinés contre le coronavirus, les autorités ont restreint la couverture par crainte d’une réaction publique, qui a déjà donné naissance à des manifestations devant le stade national de la capitale ces dernières semaines.

S’exprimant à ce sujet, Mitsugi Ogata du Comité olympique japonais a déclaré que la vaccination des jeunes athlètes n’affecterait pas la distribution pour la population générale, qui comprend les personnes âgées et le personnel médical.

« Les opérations de vaccination des sportifs sont menées dans une organisation différente de celles de la nation », a-t-il souligné.

Les jeux sont prévus pour le 23 juillet, et bien que le Comité international olympique (CIO) ait souligné que se faire vacciner n’est pas une condition de participation, il a encouragé tous les athlètes représentant leur pays à aller de l’avant et à le faire.

Le président de l’organisation, Thomas Bach, a déclaré qu’il croyait que plus de 80% des habitants du village olympique de Tokyo auront reçu une protection contre le virus, avec 15 000 athlètes olympiques et paralympiques de 200 pays qui devraient y descendre, rejoints par des milliers de fonctionnaires, membres des médias et des diffuseurs.

Pourtant, malgré de telles garanties et insistances selon lesquelles la vaccination des athlètes et l’absence de fans étrangers donneront à la population japonaise le sentiment que la sécurité a augmenté par rapport aux Jeux olympiques, les sondages d’opinion continuent de démontrer une opposition généralisée à l’événement phare.

Il y a à peine quinze jours, de nouvelles enquêtes de l’Asahi Shimbun ont révélé que 43% des participants voulaient que les Jeux olympiques soient complètement annulés tandis que 40% ont demandé un autre report jusqu’à ce que la situation de Covid au Japon s’améliore.

Ces chiffres représentaient une augmentation par rapport aux 35% qui soutenaient auparavant l’annulation lorsque ce même journal a fait un sondage en avril, alors que 34% souhaitaient de nouveaux retards.

Dans l’ensemble, sur 4 718 personnes interrogées, 14 % ont manifesté le désir d’organiser les jeux le mois prochain, contre 28 %.

À l’agence de presse Kyodo, qui a précédemment diffusé des informations selon lesquelles les athlètes bénéficieraient d’une préférence de vaccination qui a été refusée mais qui s’est maintenant avérée vraie, 59,7% ont soutenu l’annulation car le report n’était pas une option.

Et dans le plus grand nombre découvert partout, 87,7% craignaient qu’un afflux d’athlètes et de personnel étrangers ne propage le coronavirus.

Défiant jusqu’au dernier, le CIO promet que son événement sera « sûr et sécurisé » tout en suivant les directives strictes de l’Organisation mondiale de la santé.