Les athlètes olympiques documentent l’action dans les coulisses sur TikTok

Les Jeux olympiques de Tokyo en cours sont différents des jeux olympiques habituels non seulement en raison de la pandémie de coronavirus, mais aussi pour la présence sur les réseaux sociaux des athlètes internationaux, en particulier sur TikTok. Les droits de diffusion d’événements sportifs officiels peuvent appartenir à certains diffuseurs, mais avec l’aide de TikTok, les athlètes brisent le quatrième mur et communiquent directement avec leurs partisans et leur montrent une facette des Jeux olympiques qui n’a jamais été diffusée auparavant.

Les athlètes emmènent leurs adeptes dans une visite virtuelle de leurs espaces personnels, du village olympique, de ce qu’ils mangent et de leur mode de vie. Les vidéos TikTok issues des Jeux olympiques de Tokyo ont été très appréciées et appréciées des internautes.

1. Une vidéo de l’olympienne australienne Jessica Fox est devenue virale cette semaine, la montrant utilisant un préservatif pour réparer son kayak cassé aux Jeux de Tokyo. Elle a ensuite remporté sa première médaille d’or olympique en slalom en canoë féminin et le bronze en slalom en canoë. final. : jessfoxcanoe/TikTok pic.twitter.com/a9l00tNU5N – BFM News (@NewsBFM) 1 août 2021

Par exemple, cette vidéo TikTok de la joueuse de rugby américaine Ilona Maher montre aux téléspectateurs quel type de nourriture les Olympiens sont servis à Tokyo. Maher, 24 ans, organise une séance de mukbang alors qu’elle mange du fromage frit et des rouleaux de printemps.

Dans une autre vidéo, Maher a expliqué comment les Jeux olympiques lui donnent la chance de rencontrer de beaux athlètes internationaux, mais ils ont toujours des conversations formelles et sont plus concentrés sur leur jeu.

Pendant ce temps, la plongeuse malaisienne Leong Mun Yee utilise sa poignée TikTok pour donner à ses téléspectateurs un aperçu des coulisses des Jeux olympiques. L’olympienne de 36 ans utilise également les chansons du groupe K-pop NCT comme musique de fond, exprimant son amour pour le genre.

Le plongeur britannique Tom Daley, qui a attiré l’attention des internautes pour son talent de tricoteur, a également publié une vidéo sur sa poignée TikTok montrant à ses abonnés comment il tricotait un pull comprenant à la fois des motifs japonais et britanniques.

La canoéiste australienne de slalom Jessica Fox a montré à ses abonnés TikTok comment sa tenue d’équipe comporte un blazer avec le nom de chaque médaillé d’or olympique australien à l’intérieur. Une autre vidéo TikTok publiée par le médaillé d’or olympique montrait les jolis pyjamas reçus par l’équipe australienne, qui comprenaient en petits caractères tous les sports dans lesquels ils pratiquaient.

Le photographe de National Geographic, Donald Miralle, a montré comment les événements de natation sont filmés pour présenter une photo sous-marine des athlètes dans l’une des vidéos TikTok.

TikTok a certainement ouvert une fenêtre sur les opinions personnelles des athlètes et les a rapprochés du public.

