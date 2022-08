Les athlètes indiens visent l’or au boulingrin et à la lutte à Birmingham

Lire la suite

au moins une médaille de bronze chacun, dans l’espoir d’atteindre la finale et de se battre pour l’or.

Et puis, deux équipes indiennes s’affronteront également dans le choc des demi-finales de leurs épreuves respectives. L’équipe masculine affrontera l’Afrique du Sud dans le match des quatre dernières étapes de hockey tandis que l’équipe féminine affrontera l’Angleterre en demi-finale de cricket. Une victoire pour chacun leur assurera une médaille et une chance de remporter l’or plus tard.

Ensuite, il y a beaucoup d’action dans le tennis de table, le badminton et l’athlétisme.

Voici le calendrier complet des événements indiens au CWG 2022 le 6 août (tous les horaires dans IST)

ATHLÉTISME ET PARA-ATHLÉTISME

Finale du lancer du poids féminin F55-57 : Poonam Sharma, Sharmilam, Santosh – 14 h 50

Finale du 10 000 m marche femmes : Priyanka, Bhawana Jat – 15 h

Finale du 3 000 m steeple hommes : Avinash Sable – 16 h 20

Thé féminin Relais 4x100m ronde 1, Série 1 : Hima Das, Dutee Chand, Shrbani Nanda, NS Simi – 16 h 45

Finale du lancer du marteau femmes : Manju Bala – 23 h 30

Finale du 5 000 m hommes : Avinash Sable – 00 h 40

BOL DE PELOUSE

Quatre masculins, finale : Inde vs Irlande du Nord – 16h30

ÉCRASER

Double messieurs, quart de finale : V Senthilkumar/Abhay Singh contre Yow Eain Ng/Wern Chee Yuen – 17h15

Double mixte, demi-finale : Dipika Pallikal/Saurav Ghosal vs Joelle King/Paul Coll – 18h

BADMINTON

Quarts de finale du simple dames : PV Sindhu contre Jin Wei Goh – 16h20

Quarts de finale du simple dames : Akarshi Kashyap contre Kirsty Gilmour – 18 h

Quarts de finale du simple messieurs : Kidambi Srikanth contre Toby Penty – 22 h

Quarts de finale simples messieurs : Lakshya Sen vs Paul Georges – 22h

Quarts de finale double dames : Treesa Jolly et Gayatri Gopichand Tahlia Richardson/Katherine Wynter – 22h50

Quarts de finale double messieurs : Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy vs Schueler/Nathan – 23h40

BOXE

Demi-finale poids minimum femmes (45-48kg) : Nitu Ghangas vs Priyanka Dhillon – 15h

Demi-finale poids mouche hommes (48kg-51kg) : Amit Panghal vs Patrick Chinyemba – 15h30

Poids mouche léger femmes (48kg-50kg) Demi-finale : Nikhat Zareen vs Savannah Stubley – 19h15

Demi-finale poids léger femmes (57 kg-60 kg) : Jaismine contre Gemma Richardson – 20 h 00

Poids plume hommes, demi-finale : Mohammad Hussamuddin vs Joseph Commey – 23h30

Demi-finale poids welter hommes (63,5 kg-67 kg) : Rohit Tokas contre Stephen Zimba – 12h45

Demi-finale poids super lourds (plus de 92 kg) : Sagar contre Ifeanyi Onyekwere – 1 h 30

CRIQUET

Demi-finale du T20 féminin : Inde vs Angleterre – 15h30

LE HOCKEY

Demi-finale par équipe masculine : Inde vs Afrique du Sud – 22h30

TENNIS DE TABLE ET PARA TENNIS DE TABLE

16es de finale double dames : Akula Sreeja/Reeth Tennison contre Anna Chloe Thomas Wu Zang/Lara Whitton – 14 h

Huitièmes de finale double dames : Manika Batra/Diya Parag Chitale vs Oumehani Hosenally/Nandashwaree Jalim – 14h

Quart de finale du simple messieurs : Sharath Kamal contre Quek Izaac Yong – 14h40

Quart de finale du simple messieurs : G Sathiyan contre Sam Walker – 15 h 25 IST

Quart de finale du simple messieurs : Sanil Shetty contre Liam Pitchford – 15h25 IST

Demi-finale du simple dames : Sreeja Akula contre Tianwei Feng – 16h10 IST

Demi-finale double messieurs : Sharath Kamal/G Sathiyan vs Nicholas Lum/Finn Luu – 16h55 IST

Demi-finales double mixte : Achanta Sharath Kamal/ Akula Sreeja vs Nicholas Lum/Minhyung Jee – 18h

Quart de finale double dames* – 20h30 IST

PARA-BADMINTON

Simple messieurs Classes 3-5 : Match pour la médaille de bronze : Raj Aravindan Alagar contre Isau Ogunkunle – 18h15

Simple dames Classes 3-5 Match pour la médaille de bronze : Sonalben Patel contre Sue Bailey – 00 h 15

Simple dames Classes 3-5 Match pour la médaille d’or : Bahvina Patel contre Christina Ikpeoyi – 1 h du matin

LUTTE (début à 15h)

Quarts de finale du Freestyle 57 kg Hommes : Ravi Kumar contre Suraj Singh

Quarts de finale du Freestyle 97 kg Hommes : Deepak Nehra contre Randhawa

Quarts de finale du Freestyle 76 kg femmes : Pooja Sihag contre Montague

Lutte libre 53 kg femmes – Match 1 du Système nordique : Vinesh Phogat contre Mercy

Freestyle 50 kg Femmes – Match 1 du système nordique : Pooja Gehlot contre Lemofack

1/8 de finale 74 kg libre hommes : Naveen contre Ogbonna John

Lutte libre 53 kg femmes – Match 2 du système nordique : Vinesh Phogat contre Samantha

50 kg nage libre femmes – match 2 du système nordique : Pooja Gehlot contre Ndolo

Lutte libre 53 kg femmes – match 3 du système nordique : Vinesh Phogat contre Keshani

*SOUS RÉSERVE DE QUALIFICATION

