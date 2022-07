Les athlètes indiens resteront dans 5 “villages” différents pendant le CWG, les joueurs de cricket seront hébergés séparément

Les athlètes et officiels indiens en route pour les Jeux du Commonwealth séjourneront dans cinq “villages” différents, l’équipe féminine de cricket étant installée dans une installation séparée du centre-ville de Birmingham.

L’Inde envoie un contingent de 215 athlètes dans 16 disciplines pour les Jeux à partir du 28 juillet. La taille globale du contingent, y compris les officiels de l’équipe, s’élève à 325.

Habituellement, tous les athlètes séjournent dans le village dédié aux Jeux, mais les organisateurs de Birmingham 2022 ont prévu cinq hébergements différents pour les athlètes. Plus de 5000 athlètes sont prêts à prendre part à l’extravagance sportive.

Dans une communication officielle aux fédérations sportives nationales concernées, l’Association olympique indienne (IOA) les a informées des modalités de séjour et de la nécessité de se soumettre à un test RT-PCR pour le COVID-19 72 heures avant leur arrivée au Royaume-Uni.

Les athlètes participant à la natation, l’athlétisme, la gymnastique, le squash, le hockey, seront hébergés au Village des Jeux du Commonwealth de Birmingham (CGB) tandis que ceux du badminton, de la boxe, du tennis de table, de l’haltérophilie et du triathlon seront installés au Village des Jeux du Commonwealth NEC (CGN ).

Les participants à la lutte, au judo et au boulingrin seront basés au Village des Jeux du Commonwealth de Warwick (CGW) tandis que les joueurs de cricket seront au Centre-ville du Village des Jeux du Commonwealth (CGC). Tous les matchs auront lieu au célèbre terrain de cricket d’Edgbaston.

L’événement cycliste devant se dérouler à Londres, l’équipe de piste séjournera au Satellite Village (SVL).

Le code de conduite (CoC) pour CWG a également été partagé avec les athlètes et les officiels.

Il stipule que « tous les athlètes doivent encourager l’esprit sportif en s’abstenant de faire des déclarations négatives ou insultantes à l’égard d’un officiel, d’entraîneurs, d’autres participants ou de spectateurs.

“La force physique des joueurs (pas dans le cours normal du jeu), des entraîneurs ou des officiels est strictement interdite en toutes circonstances.

« Tous les athlètes doivent évaluer les conséquences et les implications du dopage et respecter la « Politique sans aiguille » et doivent comprendre les causes, les implications et les stratégies pour prévenir le dopage.

“Tous les délégués, athlètes et officiels doivent garder à l’esprit qu’ils sont les ambassadeurs de l’Inde dans le monde et que les Jeux s’adressent à tous les âges/capacités et que nous contribuerons à préserver un environnement positif en respectant ce code de conduite et en important et violant de celui-ci », a-t-il ajouté.

