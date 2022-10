Les athlètes indiens ne pouvaient pas briller dans le passé en raison du népotisme, Greft: PM Narendra Modi

Louant les athlètes indiens pour avoir remporté des médailles lors de divers événements internationaux tels que les Jeux olympiques ces derniers temps, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré jeudi que malgré leurs capacités, les sportifs ne pouvaient pas bien performer dans le passé sur la scène mondiale en raison du népotisme et de la corruption.

Il a fait ces commentaires après avoir déclaré l’ouverture des 36e Jeux nationaux lors d’une cérémonie scintillante au stade Narendra Modi dans le quartier Motera de la ville d’Ahmedabad.

A lire aussi : Les 36e Jeux nationaux déclarés ouverts par le Premier ministre Narendra Modi

« Les sportifs du pays étaient également capables par le passé. Ce mouvement de médailles (lors d’événements sportifs internationaux) aurait pu commencer plus tôt aussi. Mais, au lieu de professionnalisme, il y avait du népotisme et de la corruption dans le sport. Nous avons nettoyé le système et insufflé une nouvelle confiance aux jeunes », a déclaré Modi dans son discours devant une foule enthousiaste dans le stade tentaculaire.

Il a déclaré que lorsque les gens du monde entier attendaient avec impatience des événements sportifs mondiaux populaires et prestigieux comme les Jeux olympiques, ces compétitions n’étaient que des connaissances générales en Inde depuis de nombreuses années.

“Mais maintenant, l’humeur et le tempérament de la nation ont changé. Nos sportifs ont perpétué une tradition d’être les premiers et les meilleurs qui a commencé en 2014 », a déclaré Modi, faisant référence à l’année où le parti Bharatiya Janata (BJP) est arrivé au pouvoir au Centre après avoir obtenu une nette majorité aux élections générales et il devenu PM.

A lire aussi : “Nous serons organisés et disciplinés contre Andorre”, déclare l’entraîneur indien de football féminin U-17

« Votre victoire dans le sport ouvrira la voie au succès du pays dans d’autres domaines. Le soft power du sport améliorera considérablement l’image de notre pays », a déclaré le Premier ministre dans un message destiné aux sportifs.

Selon le Premier ministre, les sportifs indiens avaient l’habitude de participer à moins de 100 rencontres sportives à différents niveaux dans le monde il y a huit ans, mais ce nombre a maintenant considérablement augmenté.

« Aujourd’hui, ils participent à 300 événements internationaux de ce type. De même, contre 25 à 30 matchs auxquels nos sportifs participaient il y a huit ans, nous participons aujourd’hui à près de 40 matchs différents. Le nombre de médailles ainsi que la réputation du pays dans l’arène sportive mondiale augmentent », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a soutenu que son gouvernement prenait bien soin des sportifs pendant la période difficile de la pandémie de coronavirus et leur fournissait toutes les ressources nécessaires et les envoyait même à l’étranger pour s’entraîner.

«Grâce à des programmes comme TOPS (Target Olympic Podium Scheme), nos sportifs établissent de nouveaux records et battent leurs propres records. L’Inde a réalisé sa meilleure performance aux JO de Tokyo (organisés en juillet-août 2021)”, a-t-il déclaré.

Modi a informé le public que le budget des sports du gouvernement central avait augmenté jusqu’à 70 % après son entrée en fonction en 2014.

Il a exhorté les athlètes à ne pas se décourager après avoir affronté des défaites et a donné le mantra de “l’engagement et de la continuité” pour gagner la compétition.

A cette occasion, Modi a également inauguré le nouveau campus de la Swarnim Gujarat Sports University.

Le Gujarat accueille les Jeux nationaux pour la première fois.

La 36e édition des Jeux, qui se tiendra du 29 septembre au 12 octobre, comportera un total de 36 épreuves avec environ 7 000 athlètes de 28 États et 8 territoires de l’Union en compétition pour des médailles.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici