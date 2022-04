Les athlètes féminines s’unissent dans le programme unique du Women’s Sport Trust | Actualités Actualités

Pamela Cookey est l’une des 35 athlètes féminines à avoir rejoint le programme Women’s Sport Trust

Trente-cinq athlètes féminines d’élite se sont réunies pour apporter des changements positifs au sein du sport, dans le cadre d’un programme unique créé par le Women’s Sport Trust.

Les athlètes, dont la coureuse de demi-fond et quintuple championne britannique Laura Weightman, l’ancienne joueuse de netball anglaise avec 114 sélections internationales Pamela Cookey et la coureuse en fauteuil roulant et médaillée paralympique Kare Adenegan, rejoignent une communauté de 76 athlètes qui font partie de Unlocked depuis sa création en 2020.

Maintenant dans sa troisième année, le programme continue de rassembler les gens pour s’attaquer aux problèmes qui les passionnent. Qu’il s’agisse d’aborder la visibilité, la valeur commerciale, la diversité et la sensibilisation aux problèmes de santé des femmes, les domaines qui préoccupent les athlètes sont nombreux et variés.

En plus du hockey, du netball, du rugby et de la ligue, cette année voit l’inclusion pour la première fois de sports tels que le baseball, les courses de kitefoil et l’haltérophilie.

Tammy Parlour MBE, PDG et co-fondatrice de The Women’s Sport Trust, déclare : « Unlocked nous donne un accès inégalé aux défis et aux opportunités qui existent dans le sport féminin. Nous sommes tellement chanceuses d’entendre directement les athlètes parler des problèmes qui les préoccupent. Et nous savons, d’après les commentaires de nos anciens élèves Unlocked, qu’ils apprécient la communauté que ce programme leur offre ainsi que la possibilité de se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées.

« Alors que nous approchons du 10e anniversaire du Women’s Sport Trust, nous pouvons réfléchir au chemin parcouru par le sport féminin. Nous voulons changer le visage de tous les sports et en responsabilisant les athlètes sur Unlocked, nous espérons qu’elles se sentent capables de faire le changements qu’ils souhaitent dans le sport féminin. »

Les autres athlètes du groupe comprennent la triple athlète olympique et nageuse Hannah Miley; La sportive de l’année 2020 Vitality Grassroots du Sunday Times et la joueuse de rugby Zainab Alema ; l’haltérophile Mercy Brown; GB Skeleton athlète Tabby Stoecker et médecin et joueur de rugby Bristol Bears Simi Pam.

Hannah Miley a hâte de faire partie du programme Unlocked

La nageuse Hannah Miley a déclaré: « J’ai représenté la Grande-Bretagne pour la première fois à l’âge de 15 ans et depuis lors, j’ai participé à trois Jeux Olympiques et récolté plus de 30 médailles internationales. J’ai pris la décision difficile de prendre ma retraite à la fin de 2021 mais je ne le fais pas ‘ Je ne veux pas que mon voyage dans le sport se termine. J’ai hâte de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées sur le programme Unlocked et de voir ce que nous pouvons faire pour soutenir les jeunes athlètes féminines.

L’athlète de skeleton Tabby Stoecker a déclaré : « Je ne fais de la compétition en tant qu’athlète d’élite que depuis un an, donc je sens que je ne suis qu’au début de mon parcours sportif. Je sais à quel point j’ai de la chance d’avoir découvert la glisse et ma passion personnelle est pour voir comment nous pouvons aider les filles à accéder à tous les sports tout au long de la puberté et au-delà. »

Au cours des deux dernières années, les athlètes Unlocked ont beaucoup accompli :

Inspirés à passer à l’action : dix athlètes ont créé leurs propres organisations pour répondre à leurs passions

Comprendre leur influence : sept athlètes ont rejoint des groupes consultatifs et des conseils

Créer de futurs leaders : quatre ont été nommés représentants des athlètes dans leur sport

Autorisés à s’exprimer : des dizaines d’athlètes se sont prononcés sur les problèmes qui les préoccupent, de l’inégalité entre les sexes dans les installations d’entraînement au racisme dans le sport

Le joueur de rugby à XV Simi Pam fait partie des athlètes qui font partie du groupe

Dans le cadre du groupe Unlocked, les athlètes auront accès à des experts du monde du sport, des affaires et des médias. Le Women’s Sport Trust organise des ateliers et des occasions d’entendre des initiés de l’industrie, ainsi que de fournir aux athlètes leur propre « activateur ». Les activatrices sont des leaders dans leur domaine qui partageront leurs relations et leur expérience pour aider les sportives à aborder les problèmes et les domaines qui les passionnent.

Pour célébrer le lancement d’Unlocked, The Women’s Sport Trust a sorti un court métrage, créé par Glorious Sport. Le film met en vedette Kare Adenegan, Zainab Alema, Mercy Brown, Pamela Cookey, Hannah Miley, Simi Pam, Tabby Stoecker et Laura Weightman.