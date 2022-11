Les athlètes féminines ont désormais leur propre réseau sportif

Trouver des sports féminins est sur le point de devenir plus facile.

Le tout premier réseau à se concentrer sur les athlètes féminines, le Women’s Sports Network, a été lancé mercredi, offrant une diffusion en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de programmes originaux, de compétitions, de documentaires et d’une émission quotidienne en studio “Game On”.

Le Women’s Sports Network est un réseau gratuit financé par la publicité présenté sur les services de streaming, y compris Amazon.fr c’est Freevee, Fox Corporation .’s FuboTV et Tubi, ainsi que des téléviseurs intelligents. Le nouveau réseau arrive à un moment où les investissements et le nombre de téléspectateurs pour les sports féminins sont à la hausse, mais les femmes ne reçoivent qu’une petite fraction de la couverture médiatique.

“C’est une étape importante vers la réduction de l’écart de couverture médiatique pour les athlètes féminines, pour les sports féminins”, a déclaré Angela Ruggiero, PDG et cofondatrice de Sports Innovation Lab et quadruple olympienne de hockey sur glace, qui fait partie du conseil consultatif de le nouveau réseau.

Le réseau a été annoncé pour la première fois en février par Fast Studios, basé à Los Angeles.

Le Women’s Sports Network a des partenariats avec la Women’s National Basketball Association, la Women’s Football Alliance, la Ladies Professional Golf Association, US Ski and Snowboard, Sports Innovation Lab et la World Surf League, entre autres. Il prévoit de diffuser des matchs à partir de janvier.

Fast Studios a été fondé en 2020 par Stuart McLean, directeur publicitaire de longue date, et se concentre sur les services de télévision en streaming financés par la publicité. Fast Studios a également lancé des réseaux de streaming axés sur les courses automobiles et les compétitions de courses d’obstacles spartiates.

L’année dernière a vu une augmentation constante du nombre de téléspectateurs pour les sports féminins. Les séries éliminatoires de la WNBA ont vu une augmentation de 22% du nombre de téléspectateurs d’une année sur l’autre. Les athlètes féminines au niveau collégial se révèlent également gagnantes à l’ère NIL, obtenant des accords avec des marques telles que Nike maintenant que les athlètes universitaires peuvent être payées pour leur nom, leur image et leur ressemblance.

Pourtant, les sports féminins ne reçoivent que 5% de la couverture médiatique, selon une étude récente de l’Université de Californie du Sud et de l’Université Purdue.

“Le Women’s Sports Network est exactement ce que les athlètes, les fans et les sponsors ont demandé”, a déclaré Mollie Marcoux Samaan, commissaire de la Ladies Professional Golf Association, dans un communiqué annonçant le lancement du réseau.

Selon une étude menée par le National Research Group et Ampere Analysis, 39% des Gen Zers regardent plus de sports féminins qu’il y a un an, ainsi que 29% des millennials. Mais l’étude a révélé que les obstacles restent élevés : 79 % des fans de sport aux États-Unis affirment toujours ne pas suivre activement les sports féminins. Pendant ce temps, 74% des fans ne peuvent pas nommer une seule entreprise sponsor d’une grande ligue féminine.

“Il y a une demande refoulée pour les sports féminins, mais les sports féminins sont généralement sous-investis, sous-soutenus, sous-estimés, car l’écosystème sous-jacent n’a pas vraiment été construit”, a déclaré Ruggiero. “Nous n’avons pas assez de femmes écrivains. Nous n’avons pas assez de femmes diffuseurs. Nous n’avons pas assez de femmes productrices. L’écosystème médiatique est encore assez dominé par les hommes et les femmes n’obtiennent pas les cotes d’écoute”, a ajouté Ruggiero.

Les réseaux traditionnels ont déployé peu d’efforts pour promouvoir les sports féminins, le National Research Group et Ampere Analysis ayant constaté que les réseaux de diffusion américains consacraient 0,2 % des budgets des droits médiatiques aux événements sportifs réservés aux femmes (à l’exclusion des événements avec des sports masculins et féminins tels que le Jeux olympiques).

“Chaque ligue masculine a connu des décennies de progrès par rapport aux ligues féminines traditionnelles”, a déclaré Ruggiero. “Ces propriétés sportives pour femmes sont encore assez tôt dans leur cycle de vie, et tout ce qui se trouve au début de son cycle de vie nécessite plus d’investissements pour construire la marque, développer la notoriété, développer l’audience, construire la plate-forme. Et c’est du côté commercial, pas juste le côté performance », a-t-elle déclaré.

L’émission en studio du réseau, “Game On”, est animée par l’ancienne Harlem Globetrotter et influenceuse sociale Crissa Jackson, la journaliste sportive Taylor Felix, l’influenceuse sportive et ancienne joueuse de basket universitaire Jenna Bandy, et la journaliste sportive et productrice Jess Lucero.

— Jessica Golden de CNBC a contribué à ce rapport.