Le PDG du Comité olympique néo-zélandais (NZOC), Kereyn Smith, a déclaré que Hubbard répondait aux exigences pour participer aux jeux internationaux et a souligné que l’équipe néo-zélandaise a un « une forte culture d’inclusion et de respect pour tous ». Smith a reconnu que la décision était controversée, déclarant que « droits humains » doit être équilibré avec « équité sur le terrain de jeu » quand il s’agit d’identité de genre dans le sport.

Cependant, beaucoup ont contesté l’affirmation selon laquelle la Nouvelle-Zélande avait soigneusement pesé tous les facteurs pertinents avant d’inviter Hubbard à concourir.

Save Women’s Sports Australia, qui milite pour que le sport féminin reste « équitable » en Australie et en Nouvelle-Zélande, a accusé le CIO de « traître » femmes.

« Les femmes ne sont pas un niveau hormonal, et nous ne sommes pas non plus une auto-déclaration d’une ‘identité de genre féminine’. Honte à eux », a écrit le groupe en réponse à l’annonce.

Le CIO trahit les femmes. @iocmedia L’homme d’âge moyen Laurel Hubbard est sélectionné pour concourir dans la catégorie d’haltérophilie olympique féminine de 87+ kg. Les femmes ne sont pas un niveau hormonal, et nous ne sommes pas non plus une auto-déclaration d’une « identité de genre féminine ». Honte à elles. https://t.co/KCATnjQljK – Sauvez l’Australasie des sports féminins (@SWS_australasia) 21 juin 2021

La participation historique de Hubbard aux Jeux établira un « odieux » précédent qui causera d’immenses dommages au sport féminin dans les années à venir, d’autres averti.

Un commentateur a affirmé que les données suggèrent que « médiocre » les athlètes masculins seraient des champions s’ils étaient autorisés à concourir dans des épreuves féminines, ce qui suggère que la sélection de Hubbard était profondément injuste et sape l’intégrité du sport féminin.

Hubbard est un bon exemple de la raison pour laquelle l’inclusion des hommes dans les sports féminins est mauvaise.Regardez les données.Un homme médiocre devient immédiatement une femme sublime hors du commun.Prions-nous la priorité aux sentiments d’un homme ou protégeons-nous l’intégrité du sport féminin ? pic.twitter.com/gSmXcm5Zv8 – Nicolas #AELE (@njstone9) 20 juin 2021

D’autres ont simplement accusé la Nouvelle-Zélande de « La triche » en ajoutant Hubbard à leur équipe.

J’adore le mot « tricher » utilisé – parce qu’il devrait l’être. Lorsque ces hommes participent à des compétitions sportives féminines, le chant « tricheur » doit être crié sur les toits par autant de personnes que possible jusqu’à ce que les personnes transgenres créent leur propre ligue. #TokyoOlympics – JustAnotherHandle (@HandleAnother) 21 juin 2021

C’est de la triche et cela nuit énormément à la réputation de la Nouvelle-Zélande dans le monde. Forevermore connu pour son comportement antisportif et ses tricheurs mondiaux. – Alison #IStandWithMarionMillar 💜🤍💚 (@Alisdisgrace) 21 juin 2021

Des appels au boycott ont également été lancés. Les femmes devraient refuser de rivaliser avec Hubbard, ont déclaré des utilisateurs de Twitter indignés.

TOUTES les femmes devraient lui tourner le dos. Refuser de rivaliser avec lui. Qu’il prenne le trophée… c’est un tricheur… il n’aura aucun problème à le prendre de cette façon. Les tricheurs vont tricher. Les femmes doivent dire NON, s’asseoir et protester. — les scot (@lesscot1) 20 juin 2021

« Comment diable le monde en est-il arrivé à ce point ? Qu’est-il arrivé à la logique et au bon sens ? demandé une observateur exaspéré.

Certains pensaient que la participation d’Hubbard aux Jeux de Tokyo était le résultat inévitable de « féministes » minant leurs propres intérêts, et a noté l’ironie selon laquelle les espaces féminins sont « être repris par les hommes ».

« Ils diront bientôt que les femmes trans emploient le patriarcat dans les espaces féminins », un commentateur prédit.

Le NZOC a annoncé lundi que Hubbard représenterait le pays dans la catégorie des super-lourds 87 kg aux Jeux de Tokyo, qui devraient commencer le mois prochain, faisant de la femme de 43 ans la première femme transgenre à participer aux jeux internationaux. Hubbard, qui sera le plus vieux haltérophile de l’événement, a déjà participé à des compétitions d’haltérophilie masculine avant de faire la transition en 2013.

L’athlète a déclaré dans un communiqué qu’elle était « humilié » par l’élan de soutien qu’elle a reçu de ses compatriotes néo-zélandais.

Hubbard est éligible pour participer aux Jeux olympiques depuis 2015, lorsque le Comité international olympique (CIO) a décidé que les athlètes transgenres pouvaient participer aux épreuves féminines tant que leur taux de testostérone est inférieur à 10 nanomoles par litre pendant au moins un an avant leur première compétition. . Cependant, les critiques de cette décision ont fait valoir que la politique ne fait pas assez pour contrer les différences physiologiques entre les hommes et les femmes biologiques.

Les qualifications de Hubbard pour les Jeux olympiques font partie d’un débat en cours sur les athlètes transgenres qui participent à des épreuves féminines. Le mois dernier, Mark House, un avocat américain et responsable technique de la Fédération internationale d’haltérophilie (IWF), a fait valoir que la Néo-Zélandaise ne devrait pas être autorisée à participer aux Jeux de Tokyo, mais a déclaré que la colère suscitée par sa qualification pour les Jeux olympiques devrait être mise sur le CIO, et non sur l’athlète elle-même.

« Sa participation réduira sérieusement les chances d’avoir une discussion rationnelle sur les politiques transgenres », House a déclaré, ajoutant qu’il se demandait si la politique du CIO sur la question était réellement soutenue par la science.

