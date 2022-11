Les athlètes féminines gagnent gros aux Jeux Olympiques du Nord-Est

Lors de la 2e édition des Jeux olympiques du Nord-Est qui s’est tenue à Meghalaya ce mois-ci, les athlètes féminines Glorify Kurbah, Rinalis Ingti et Diva Tang se sont distinguées en affichant un énorme potentiel sportif et en remportant sept médailles.

Glorify Kurbah, Rinalis Ingti et Diva Tang ont reçu une formation et un soutien de bout en bout de la Dream Sports Foundation (DSF), dans le cadre du programme de développement à long terme des athlètes.

Sur le partenariat du Meghalaya avec DSF pour soutenir les talents en herbe et le travail de la fondation sur le renforcement de l’écosystème sportif dans la région, le Dr Vijay Kumar D, IAS, Commissaire et Secrétaire, Département des Sports et de la Jeunesse, Govt. Of Meghalaya, a déclaré : « Nous voudrions remercier la Dream Sports Foundation pour son partenariat visant à permettre le développement du sport dans la région. L’équipe a travaillé fort pour entraîner et soutenir ces athlètes, ce qui leur a permis de remporter ces médailles. Grâce à leurs efforts, Glorify Kurbah, Rinalis Ingti et Diva Tang sont sortis victorieux.

“Nous espérons que des partenariats comme celui avec Dream Sports Foundation se développeront au cours des prochaines années, à la fois dans le Meghalaya et dans d’autres États du nord-est, et que nos athlètes auront la meilleure opportunité de briller et de représenter les États et le pays sur les plateformes nationales et internationales.”

Félicitant les athlètes pour cet exploit et commentant le partenariat, un porte-parole de Dream Sports Foundation a déclaré : « Nous félicitons tous les athlètes pour leurs performances incroyables aux Jeux olympiques du Nord-Est. L’impulsion et l’impact que DSF a pu créer pour les athlètes grâce à notre partenariat avec le gouvernement de l’État témoignent de la façon dont une formation adéquate, la nutrition, l’hébergement et le soutien global aux jeunes talents sportifs peuvent renforcer la position de l’Inde en tant que nation sportive. »

Les Jeux Olympiques du Nord-Est de 2022 se sont avérés être une étape importante pour plus de 3000 jeunes sportifs des huit États pour concourir et montrer leurs compétences. L’objectif de l’organisation des Jeux est d’encourager une plus grande participation des jeunes aux activités sportives afin de découvrir à un stade précoce les talents sportifs pour les compétitions de niveau national et international.

Les athlètes soutenus par DSF chercheront désormais à utiliser ces réalisations comme motivation et booster de confiance, avant les prochains Jeux de la jeunesse de Khelo India qui auront lieu à partir du 31 janvier 2023 au Madhya Pradesh.

