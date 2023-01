Les athlètes et les fans prient pour Damar Hamlin après l’effondrement sur le terrain

Les athlètes, les personnalités publiques et les fans se sont rendus sur les réseaux sociaux lundi pour partager leurs prières et leur inquiétude pour la sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, après s’être effondré sur le terrain lors d’un match.

Hamlin, 24 ans, a été transporté à l’hôpital lundi soir dans un état critique lorsqu’il s’est effondré après une collision au premier quart d’un match de la NFL entre les Bills et les Bengals de Cincinnati. En ligne, les spectateurs semblaient attendre avec impatience de savoir comment Hamlin allait, ce qui s’était passé et même que le jeu soit appelé.

Plusieurs équipes de la NFL, dont la Cardinaux de l’Arizonale Seattle Seahawksle Géants de New York et le Cowboys de Dallas, a publié des messages sur Twitter offrant des prières pour Hamlin. Son état a également attiré l’attention de la communauté sportive au-delà du football, y compris le NBA et les Bruins de Boston de la LNH.

« Nous nous joignons au monde du sport pour garder Damar Hamlin et sa famille, ses amis et ses coéquipiers dans nos pensées », ont déclaré les Bruins sur Twitter.