Une grande partie de l’attrait du sport réside dans le fait que lorsque vous achetez un billet ou allumez la télévision pendant quelques heures, cela vous procure un répit de la tourmente qui envahit le monde extérieur.

Mais en 2020, des terrains de football de la Premier League anglaise aux terrains de tennis de l’US Open, il ne fallait pas ignorer la lutte pour l’égalité raciale alors que les athlètes se précipitaient vers les premières lignes de ce qui est devenu un mouvement mondial.

Black Lives Matter a été inscrit sur les terrains de la NFL et les courts de la NBA. Les athlètes ont levé les poings et ont pris le genou.

«We Race as One» était le message envoyé par la Formule 1 qui voulait entendre le rugissement des moteurs hurlants alors que la puissante Mercedes, avec le soutien enthousiaste du seul pilote noir de F1, Lewis Hamilton, a changé sa célèbre livrée Silver Arrows en noir pour montrer son engagement envers une plus grande la diversité.

Il y a eu des moments de silence lors des tournois de golf de la PGA et d’indignation lors d’une course de la NASCAR Cup lorsque ce qui semblait être un nœud coulant a été retrouvé suspendu dans le garage de Bubba Wallace, le seul pilote afro-américain de la série.

Un été de protestation aux États-Unis déclenché par la mort en mai de George Floyd alors qu’il était en garde à vue à Minneapolis, suivi de la fusillade d’un autre Noir non armé Jacob Blake à Kenosha, dans le Wisconsin, ont été les étincelles qui ont déclenché un mouvement mondial réunissant des athlètes du monde entier.

Les militants sportifs ne sont pas une nouvelle race, mais le sport et la protestation ont été un mélange volatil et polarisant.

INJUSTICE RACIALE

Lorsque Tommie Smith et John Carlos sont montés sur le podium des Jeux olympiques de Mexico de 1968 sans chaussures, les poings gantés noirs levés en signe de protestation après avoir remporté l’or et l’argent au 200 mètres, ils sont rentrés chez eux aux États-Unis pour faire face à la honte et aux menaces de mort.

Près de 50 ans plus tard, c’était Colin Kaepernick dans le réticule, l’ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco la cible de la haine pour ses manifestations à genoux en 2016 qui sont devenues un symbole de la lutte contre l’injustice raciale et la brutalité policière.

Le président américain Donald Trump a qualifié de telles manifestations de non patriotiques et celles qui les faisaient «fils de putes».

L’animatrice de Fox News, Laura Ingraham, a dit au plus grand nom de la NBA et à l’activiste le plus éminent, Los Angeles Lakers LeBron James, de cesser de se plonger dans la politique et de «se taire et dribbler».

Les athlètes ont trouvé leur voix non pas en tant qu’individus en 2020, mais en tant que groupe poussant une cause commune et changeant à jamais la dynamique entre eux, les propriétaires d’équipe et les fans.

Un an plus tôt, les athlètes avaient protesté sous la menace de sanctions et de représailles, mais cette année, ils l’ont fait, dans la plupart des cas, avec la bénédiction de leurs ligues et de leurs organes directeurs.

La FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, avait longtemps désapprouvé de tels affichages, mais en juin, le président Gianni Infantino a déclaré que les joueurs qui protestaient contre la mort de George Floyd sur le terrain « méritaient des applaudissements et non une punition ».

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, est allé plus loin en affirmant que la ligue avait commis une erreur en n’écoutant pas les joueurs et les a encouragés «à s’exprimer et à protester pacifiquement».

PROTESTATIONS SPORTIVES

Après des mois de tension croissante provoquée par la mort de Floyd, la fusion du mouvement des athlètes est survenue en août après la fusillade de Blake.

Les Milwaukee Bucks de la NBA, basés au Wisconsin, ont commencé à boycotter quand ils ont refusé de saisir le tribunal pour leur match éliminatoire et d’autres équipes ont emboîté le pas dans une démonstration sans précédent de solidarité avec les athlètes.

Les manifestations ont débordé sur la Major League Baseball, la Major League Soccer, la NBA féminine et le tennis alors que Naomi Osaka, triple championne du Grand Chelem du Japon, s’est retirée d’un tournoi après avoir atteint les demi-finales.

La semaine suivante, à l’US Open, Osaka a profité de la plus grande scène du sport pour mettre en lumière l’injustice raciale au niveau mondial en portant un masque facial différent pour chacun de ses sept matches avec le nom d’une noire américaine victime de brutalités policières.

« Cela fait plus de 50 ans que des athlètes comme Muhammad Ali, John Carlos et Tommie Smith et l’original 9 du tennis féminin se sont tous levés et ont utilisé leur sport, leurs voix et leurs actions pour changer l’humanité », a déclaré la pionnière du tennis et les droits des femmes. pionnier Billie Jean King. « Le témoin est passé et Naomi l’a accepté. »

Alors que l’année tire à sa fin, les athlètes ont mis les mots en pratique, obligeant les ligues à se joindre à eux avec presque tous les sports introduisant des programmes de diversité.

Alors que certains se sont prononcés du bout des lèvres, d’autres ont mis leur argent là où ils étaient avec le grand Michael Jordan de la NBA promettant 100 millions de dollars au cours des 10 prochaines années à des organisations vouées à l’égalité raciale.

«Nous avons été battus (en tant qu’Afro-Américains) pendant tant d’années», a déclaré Jordan, principal propriétaire des Charlotte Hornets, au Charlotte Observer. «Ça aspire votre âme. Vous ne pouvez plus l’accepter. C’est un point de basculement. Nous devons prendre position.

«Nous devons être meilleurs en tant que société en ce qui concerne la race.»